„The View“-Moderatorinnen haben J.D. Vance besser gegrillt als die meisten echten Journalisten

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

US-Vizepräsident J.D. Vance sieht seine politische Zukunft schwinden, während er weiterhin treu zu Präsident Donald Trump hält. Ein desaströses Abenteuer im Iran, eine Wirtschaft im Chaos, eine Regierung, die von einer Korruption durchsetzt ist, die noch jahrzehntelang in Gerichtssälen und Untersuchungsausschüssen nachhallen wird. Angesichts der Gefahr, immer stärker als Sinnbild für das Scheitern und die gebrochenen Versprechen von Trumps zweiter Amtszeit wahrgenommen zu werden, startet Vance eine Medienoffensive – um die Menschen daran zu erinnern, dass sie ihn irgendwann einmal gemocht haben sollen. Den Auftakt macht ein Besuch bei „The View“.

Die Damen von „The View“ sind seit Langem beliebte Zielscheiben von Trumps Anhängern – und die Moderatorinnen der ABC-Talkshow kamen diesmal gut vorbereitet. Vance dagegen wirkte alles andere als bereit, die Handlungen seiner Regierung tatsächlich zu verteidigen.

Die Moderatorinnen konfrontierten den Vizepräsidenten immer wieder damit, dass Trump seine Wahlkampfversprechen nicht eingehalten hat – von der Wirtschaft bis zu den Epstein-Akten – und sich stattdessen lieber an der eigenen Bereicherung und Selbstverherrlichung erfreut.

Die Wirtschaft als Knackpunkt

„Ein Thema taucht immer wieder auf, und das ist die Wirtschaft. Die Inflation steigt, die Löhne sinken, die Benzinpreise beginnen angesichts des Iran-Deals zu fallen, auf den wir noch zu sprechen kommen“, sagte Moderatorin Alyssa Farah – die selbst in Trumps erster Amtszeit gearbeitet hatte. „Was sagen Sie den Wählern, die Ihnen vertraut haben, die Kosten ab dem ersten Tag zu senken – und werden die bis November zufrieden sein?“

NAVARRO: Trump said he loves the inflation JD VANCE: What he said, Ana, is he loves the fact the inflation is going to come down WHOOPI: That’s not what he said BEHAR: Are you his interpreter, or his vice president? Come on pic.twitter.com/VNXTzb9NOv — Aaron Rupar (@atrupar) June 16, 2026

Vance antwortete, das werde letztlich „Sache der Wähler sein“, und prahlte damit, dass die durch Trumps Konfrontation mit dem Iran in die Höhe geschossenen Öl- und Gaspreise wieder zu fallen begonnen hätten. Als die Moderatorinnen auf Trumps jüngsten Kommentar „I love the inflation“ anspielten – eine Reaktion auf aktuelle Wirtschaftsdaten, die einen starken Anstieg der Verbraucherpreise zeigten –, sprang Vance dem Präsidenten zur Seite.

„Was er gesagt hat, ist, dass er es liebt, dass die Inflation sinken wird, wenn dieser Krieg vorbei ist“, behauptete Vance. „Er hat gesagt: ‚I love the inflation, because it’s going to come down when the war is over.’“

Vances Rolle als Dolmetscher

Trump hat das tatsächlich nicht gesagt.

„Sind Sie sein Dolmetscher oder sein Vizepräsident?“, fragte Joy Behar.

Die Moderatorinnen befragten Vance außerdem zu Trumps opulenten Ausgaben für Denkmäler zu seinen eigenen Ehren, halbherzigen Restaurierungsprojekten in Washington D.C. und aufwendigen Veranstaltungen für seine Unternehmensunterstützer – darunter der UFC-Kampf, den er am Wochenende im Weißen Haus ausrichten ließ.

„All diese Dinge – warum tut er das, während alle wissen, dass die Amerikaner kämpfen? Wofür gibt er das ganze Geld aus?“, fragte Behar und wies darauf hin, dass Trump die wachsende Finanz- und Erschwinglichkeitskrise als „Hoax“ bezeichnet hat.

Vance bestand erneut darauf, Trump werde missverstanden, und erklärte, sein Chef habe lediglich gemeint, die Behauptung, dass die Republikaner die Krise verursacht hätten, sei ein Hoax.

Epstein-Akten und das Buch

„Reden wir doch über mein Buch, ich bin hier, um Bücher zu verkaufen!“, rief Vance an einem Punkt aus, nachdem er wiederholt auf die verschiedenen Versuche der Trump-Regierung angesprochen worden war, den Epstein-Skandal zu begraben, und auf Trumps Unwillen, die im Wahlkampf versprochene Transparenz einzulösen.

Und sie redeten tatsächlich über sein Buch.

„Als jemand, der zugegeben hat, dem Ehrgeiz hinterhergejagt zu sein – was Sie in dem Buch beschreiben –, der aber jetzt sagt, der Glaube habe ihn zu seinen Prioritäten zurückgebracht“, sagte Co-Moderatorin Sara Haines. „Ich muss Ihre eigenen Worte aus dem Jahr 2016 zitieren: ‚Fellow Christians. Everyone is watching when we apologize for this man.‘ […] Helfen Sie mir, meinen Kindern zu erklären, was sie gerade [von dieser Regierung] erleben.“

Vance verteidigte seinen Wandel vom Trump-Kritiker zum loyalen Gefolgsmann. „Es gibt einen Punkt, an dem man sagt: Ich habe Vorhersagen gemacht, die sich als falsch herausgestellt haben, und in der Politik – wie überall – halte ich es für wichtig zu sagen: Ich habe mich in einigen Dingen geirrt, und ich lag bei ihm falsch“, sagte er.

Haines war noch nicht fertig. „Ich kann meinen Kindern erklären, warum Grenzen wichtig sind. Viel schwerer fällt es mir zu erklären, wenn ich sehe, wie jemand aus seinem Haus gezerrt wird, der kein gewalttätiger Krimineller ist“, sagte sie. Co-Moderatorin Ana Navarro schlug vor, Vance solle die Grenze persönlich besuchen, um zu sehen, wie Kinder in den Internierungslagern behandelt werden.

Was ist er bereit zu entschuldigen?

Vance wich aus und verwies darauf, dass nur noch 30 Sekunden im Segment übrig seien – woraufhin Navarro entgegnete, er sei der Vizepräsident und könne ruhig überziehen.

In einem Moment fragte Haines Vance, was er „im Namen der Macht zu entschuldigen bereit sei“.

Für eine wachsende Zahl von Amerikanern lautet die Antwort: alles. Vance hat sich im Laufe seiner ersten 18 Monate im Amt öffentlich jedem Launen des Präsidenten gebeugt – selbst als Berichte über seine private Panik und Frustration über den Zustand der Dinge durchsickerten.

Vance bestand an einer Stelle darauf, sein neues Buch sei eigentlich „weit weniger politisch, als man vielleicht denkt“.

„Sie haben gesagt, Sie seien ein lapsed Catholic“, sagte der Vizepräsident zu Behar. „Ich bin ein schlechter Katholik. Ich glaube, das trifft auf uns alle zu – deshalb brauchen wir als Christen Gnade, weil wir erkennen, dass es bestimmte Dinge gibt, an denen wir noch arbeiten müssen.“

Doch bei aller Predigt scheint Vance nicht sonderlich bereit zu sein, einzugestehen, dass er in seiner eigenen Politik noch Nachholbedarf hat – und er ist erst recht nicht gewillt, zu benennen, was Trump, der mit einer Zustimmungsrate von unter 40 Prozent weniger als zwei Jahre in seiner Amtszeit steckt, anders machen sollte.