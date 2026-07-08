Was ist eigentlich mit Mitch McConnell los?

Wir wissen, grob gesagt, wo sich der Kentucky-Senator Mitch McConnell aufhält: in einem Krankenhaus im Großraum Washington, D.C. Was wir nicht wissen: warum er dort ist, wann er entlassen wird und in welchem Zustand er sich befindet.

McConnell, 84, liegt seit vollen drei Wochen im Krankenhaus. Eingeliefert wurde er am 14. Juni – aus ungeklärten Gründen. Während McConnells Team und mehrere republikanische Verbündete darauf beharren, er sei ansprechbar und werde die Arbeit wieder aufnehmen, haben die vagen Informationen, die bislang durchgesickert sind, zusammen mit McConnells Krankengeschichte eine wilde Gerüchteküche befeuert. Der Verdacht: Der Zustand des ehemaligen Mehrheitsführers im Senat könnte weit ernster sein, als sein politisches Umfeld zugeben will.

Was sich mit Sicherheit sagen lässt: Seit seiner Einlieferung hat McConnell sich öffentlich nicht gemeldet. Den deutlichsten Hinweis auf den Grund seines Krankenhausaufenthalts liefert ein Funkprotokoll des Rettungsdienstes, das in der Nacht seiner Einlieferung aufgezeichnet wurde. Mehrere Medien, darunter die „New York Times“, haben die Aufnahmen ausgewertet. McConnells Name fällt darin nicht, wohl aber der Hinweis, dass der Rettungsdienst am Morgen des 14. Juni – irgendwann zwischen 8:36 und 8:43 Uhr – zu einer „bewusstlosen“ Person in McConnells Washingtoner Wohnsitz gerufen wurde. Kurz darauf meldete ein Sanitäter, dass am Einsatzort „CPR durchgeführt“ werde.

Was Thune und Barrasso berichten

So beunruhigend das klingt: Zwei Republikaner – der amtierende Mehrheitsführer im Senat, John Thune, und Mehrheits-Whip John Barrasso – behaupten, sie hätten mit McConnell im Krankenhaus gesprochen.

Thune erklärte bereits am 15. Juni, McConnell sei „klar im Bilde, was gerade passiert“, und fügte hinzu, der Senator verfolge „sehr aufmerksam, was wir diese Woche hier oben machen“.

Am Dienstag schrieb Scott Jennings, ehemaliger McConnell-Berater und konservativer Politstratege, auf X, auch er habe mit dem Senator gesprochen. „Wir haben uns knapp 20 Minuten unterhalten … über den IRAN, die UKRAINE, die sich zuspitzende Lage in MAINE, meinen Besuch in der TR Presidential Library und ein bisschen Senatsgeschichte“, so Jennings, der hinzufügte, McConnell „erholt sich noch immer im Krankenhaus“.

Büro verweist auf Standardstatement

Thune und Barrasso veröffentlichten am Dienstag ebenfalls Statements, in denen beide bestätigten, mit McConnell gesprochen zu haben.

„Senator Barrasso und Senator McConnell haben sich heute früh am Nachmittag ausführlich unterhalten. Das Telefonat dauerte rund 20 Minuten. Sie sprachen über aktuelle Entwicklungen bei den Senatswahlen, den Graham-Platner-Skandal und das jüngste Urteil des Supreme Court zu koordinierten Ausgabenlimits“, teilte Kate Noyes, Sprecherin von Barrasso, dem Branchendienst The Hill mit.

„Leader Thune hat gestern telefonisch mit Senator McConnell gesprochen. Es war ein ausführliches, substanzielles Gespräch über eine Reihe von Themen, darunter nationale Sicherheit“, hieß es in einem weiteren Statement gegenüber The Hill.

Die Erklärungen sind offensichtlich eine Reaktion auf die massiven Spekulationen und handfesten Gerüchte rund um McConnells Gesundheit. Das Büro des Senators selbst hüllt sich in Schweigen – und verweist Journalisten seit einer Woche auf dasselbe Statement: McConnell „schätze die Anteilnahme, die er während seiner Genesung im Krankenhaus erfahre“.

Gerüchte aus dem rechten Lager

Das reicht der rechten Gerüchteküche natürlich nicht. Am Montag behauptete die Rechtspopulistin Laura Loomer auf X, Insider hätten ihr mitgeteilt, McConnell sei „hirntot“ und werde „nicht zurückkommen“. Loomer ist freilich eine höchst unzuverlässige Quelle – sie hat wiederholt Desinformation und blanke Falschmeldungen verbreitet und hat handfeste parteitaktische Gründe, McConnells Amtsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Der radikalere Flügel der MAGA-Bewegung betrachtet McConnell als zentristische Bremse ihrer Agenda.

Loomers Behauptungen bekamen Schützenhilfe von der unabhängigen Reporterin Desirée Townsend, die als Erste die Audioaufnahme des Rettungsdienstanrufs veröffentlicht hatte. Townsend berichtete, ihre Quellen sagten ihr Ähnliches – belastbare Belege lieferte sie jedoch nicht.

Auch die Versuche etablierter Medien, den Behauptungen nachzugehen, blieben ohne Ergebnis. Der HuffPost fragte McConnells Team direkt, ob der Senator hirntot sei – und wurde auf dasselbe Statement verwiesen.

McConnells gesundheitliche Vorgeschichte

Trotz der Statements von Thune und Barrasso: Solange McConnell sich nicht selbst öffentlich äußert, werden die Gerüchte weiter an Fahrt gewinnen – denn seine Gesundheit ist seit Jahren angespannt. In den vergangenen Jahren wurde er mehrfach wegen Krankheiten und Unfällen behandelt; 2023 erlebte er eine bizarre Serie von Aussetzern in der Öffentlichkeit, bei denen er kurzzeitig nicht mehr sprechen konnte. Bei seinen letzten öffentlichen Auftritten bewegte er sich im Rollstuhl durch das Kapitol.

Wie haben die Republikaner reagiert?

Eines der bemerkenswertesten Details an der wochenlangen Abwesenheit eines ranghohen Senators ist, dass seine Kollegen – abgesehen von Thune und Barrasso – offenbar kaum etwas darüber wissen. Der republikanische Senator Mike Lee etwa schrieb am Montag, er tappe völlig im Dunkeln. „Viele von uns äußern sich nicht zu Mitch McConnells Zustand, weil wir schlicht nichts über seinen Zustand wissen“, so Lee.

Auch hier ist Vorsicht geboten: Lee gehört zu den reaktionärsten Senatoren im republikanischen Caucus und hat in der Vergangenheit offen mit McConnell gestritten. McConnell ist zur Symbolfigur jenes konservativen Flügels geworden, den die MAGA-Anhänger als „RINOs“ – „Republicans in Name Only“ – abtun, wegen einer ganzen Reihe vermeintlicher Verfehlungen gegenüber Präsident Donald Trump.

Selbst Trump scheint sich zu McConnells Lage nicht zu äußern. Dafür scheint er sich auf legislative Prioritäten zu konzentrieren, bei denen McConnells Präsenz im Senat entscheidend sein könnte: Noch in der vergangenen Nacht postete der Präsident einen langen Wutausbruch, in dem er ein neues Versöhnungsgesetz forderte, das zusätzliche 350 Milliarden Dollar für Verteidigungsausgaben vorsieht.

Eine von McConnells letzten öffentlichen Äußerungen vor seiner Einlieferung war die Prognose, es sei „sicher anzunehmen, dass es kein weiteres Reconciliation Bill geben wird“. McConnell hat zwar den Fraktionsvorsitz im Senat abgegeben, leitet aber noch immer den Verteidigungsunterausschuss des Appropriations Committee – was ihm eine direkte Rolle bei jedem weiteren Haushaltsgesetz verschaffen würde, das Trump nach dem sogenannten „Big Beautiful Bill“ und dem anschließenden Einwanderungs- und Grenzschutzpaket durchzubringen versucht.

Was passiert, wenn McConnell stirbt?

Sollte McConnell sterben oder aus anderen Gründen sein Mandat nicht bis zum Ende seiner letzten Amtszeit ausüben können, würde das einen Kongress erschüttern, der kurz vor einer richtungsweisenden Zwischenwahl steht.

Normalerweise kann der Gouverneur eines Bundesstaates einen Senator ernennen, um die Amtszeit eines zurückgetretenen oder verstorbenen Politikers zu überbrücken. In Kentucky würde das bedeuten, dass Gouverneur Andy Beshear, ein Demokrat, die Zusammensetzung des Senats grundlegend verändern könnte – wäre da nicht eine entscheidende Gesetzesänderung in Kentucky aus dem Jahr 2024. Damals verabschiedete der Staat ein Gesetz, das den Gouverneur zur Ausschreibung einer Sonderwahl verpflichtet. Juristen haben jedoch darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz offenbar im Widerspruch zum 17. Zusatzartikel der Verfassung steht, der dem Gouverneur erlaubt, während der Vorbereitung einer Wahl einen Nachfolger zu ernennen. Da das Gesetz noch nie vor Gericht getestet wurde, könnte McConnells Tod einen langwierigen Rechtsstreit auslösen.

Käme es zu einer Wahl, stünden die Kandidaten und Rahmenbedingungen bereits weitgehend fest. Da McConnell seinen Rückzug im Januar angekündigt hatte, sind für die reguläre Wahl im November bereits zwei Kandidaten nominiert – und es ist gut möglich, dass sie auch bei einer etwaigen Sonderwahl antreten würden, um die verbleibenden Monate von McConnells Amtszeit zu überbrücken. Die Demokraten haben Charles Booker nominiert, einen ehemaligen Staatsabgeordneten, der bereits 2022 als Kandidat der Partei gegen Kentuckys anderen Senator, Rand Paul, angetreten war – und dabei mehr als 20 Punkte verlor. Sein Gegner ist Congressman Andy Barr, der den 6. Kongressbezirk Kentuckys seit 2013 vertritt.

Mehr Klarheit ist kaum zu erwarten, solange McConnell selbst keine öffentliche Erklärung abgibt. Was wir im Moment wissen: Er liegt in einem Krankenhausbett.