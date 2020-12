Tapfer, kahl und optimistisch: Jeff Bridges zeigt sich nach Krebserkrankung

Der Oscar-Preisträger teilte mit, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist und sich in Behandlung begeben hat. Zugleich richtete er eine politische Botschaft an seine Fans.

Jeff Bridges hat öffentlich gemacht, dass er mit Lymphdrüsekrebs kämpft. Das übermittelte der Schauspieler mit einem Post auf Instagram. „Wie der Dude sagen würde: 'New shit has come to light'“, schrieb Bridges. Der 70-Jährige, bekannt geworden mit „Die letzte Vorstellung“ (1970) und schnell zu einer der beliebtesten Schauspieler in Hollywood aufgestiegen (mit sechs Oscar-Nominierungen und einer Goldjungenauszeichnung für seine Musikerrolle in „Crazy Heart“, dazu einer Kultrolle im Coen-Brüder-Klassiker „The Big Lebowski“), gab sich aber kämpferisch: „Obwohl es sich um eine schwere Krankheit handelt, habe ich das Glück, ein großartiges Team von Ärzten zu haben, und die Prognose scheint gut zu…