Richard Tandy, der Keyboarder des Electric Light Orchestra, ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Der Mitbegründer der Gruppe, Jeff Lynne, gab Tandys Tod am Mittwoch (01. Mai) in den sozialen Medien bekannt und schrieb: „Mit großer Trauer teile ich die Nachricht vom Ableben meines langjährigen Mitarbeiters und lieben Freundes Richard Tandy.“

Lynne nannte seinen Bandkollegen einen „bemerkenswerten Musiker und Freund“ und sagte: „Ich werde die Erinnerungen, die wir zusammen hatten, ein Leben lang in Ehren halten.“

Tandy kam 1971 als Bassist zu ELO, ein Jahr nachdem Lynne, Roy Wood und Schlagzeuger Bev Bevan die Gruppe in Birmingham gegründet hatten. Später wurde er ELOs Vollzeit-Keyboarder und war das einzige Mitglied, das auch nach den mehrfachen Neugründungen an Lynnes Seite blieb, bis Lynne ELO 1986 endgültig auflöste.

Richard Tandy blieb fest an der Seite von Jeff Lynne

Tandy war auch das einzige Mitglied, das mit Lynne für das 2001 erschienene Album „Zoom“ zurückkehrte, bei dem Ringo Starr und George Harrison von den Beatles mitwirkten.

Die beiden kamen 2012 wieder zusammen, um in Lynnes heimischem Aufnahmestudio Bungalow Palace ein Live-Set mit den größten Hits der Band aufzunehmen, das im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Im Sommer 2014 brachten Lynne und Tandy die Gruppe unter dem neuen Namen Jeff Lynne’s Electric Light Orchestra für ein Freiluftkonzert im Londoner Hyde Park zurück.

Als er 2015 in einem Interview mit der US-Ausgabe des ROLLING STONE gefragt wurde, warum Tandy das einzige Originalmitglied war, das er zurückholte, als sich die Gruppe reformierte, antwortete Lyne: „Richard ist in dieser Gruppe mein Mann fürs Leben.“ Er fuhr fort: „Er war mit mir im Studio, wenn andere Leute es nicht waren. Das ist einfach meine Entscheidung. Er ist ein großartiger Musiker, ein großartiger Pianist und ich genieße seine Gesellschaft sehr.“

Tandy hat auch an jedem ELO-Album mitgewirkt, mit Ausnahme von „No Answer“ von 1971 (das aufgenommen wurde, bevor er der Band beitrat) und „Alone In The Universe“ von 2015.

Der letzte Auftritt des Musikers fand 2016 in der Radio City Music Hall in New York City statt, wo er sein letztes „Mr. Blue Sky“ mit Lynne aufführte.

Electric Light Orchestra in der Rock And Roll Hall Of Fame

2017 wurde Tandy in Anerkennung seines jahrzehntelangen Engagements als Mitglied von ELO in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen.

Lynne kündigte im März an, dass seine aktuelle Besetzung des Electric Light Orchestra in diesem Sommer auf eine letzte Tournee gehen würde, die am 24. August in Palm Desert, Kalifornien, beginnt.

Dieser Text ist die Übersetzung eines Artikels von Charisma Madarang von rollingstone.com