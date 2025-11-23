Minneapolis-Sound-Legende Jellybean Johnson verstorben

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Jellybean Johnson – einer der Pioniere des Minneapolis Sounds, Gründungsmitglied und Schlagzeuger von The Time – ist am Freitag, dem 21. November, im Alter von 69 Jahren gestorben. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Sein Tod wurde von seinem Freund und Bandkollegen Morris Day bestätigt, dem Sänger von Morris Day & The Time (später The Original 7ven). „Jellybean war seit unserem elften Lebensjahr mein Freund“, sagte Day gegenüber ROLLING STONE.

„Er war nicht nur ein Bandkollege, sondern wie ein Bruder für mich. Bean war ein Vollblutmusiker – alles, was er wollte, war spielen und über Musik reden. Nach Konzerten suchte er lokale Bars, stieg auf die Bühne und jammte mit der Hausband. Ich bin sicher, er ist jetzt im Himmel mit Prince und stellt dort eine All-Star-Band zusammen. Bean wird für immer fehlen.“

Freundschaften und frühe Jahre

„Mit schwerem Herzen ist mein lieber Freund Jellybean vor ein paar Stunden gestorben. Wir sind am Boden zerstört“, schrieb Sheila E. am Freitag auf Social Media. Sie lernte Johnson 1981 oder 1982 während einer Prince-Tour kennen: „Er war ein freundlicher Mensch, extrem talentiert und witzig. Ein großartiger Gitarrist. Gestern war dein Geburtstag, ich habe vergessen anzurufen. Es tut mir leid. Ich liebe dich, Bean. Ruhe in Frieden und Kraft.“

Jellybean Johnson, mit bürgerlichem Namen Garry George Johnson, wurde am 19. November 1956 in Chicago geboren. Mit 13 Jahren zog er mit seiner Familie nach Minneapolis, wo seine Mutter ihm das erste Schlagzeug kaufte. Er brachte sich außerdem selbst das Gitarrespielen bei und freundete sich in Nord-Minneapolis mit Musikern wie Jimmy Jam, Terry Lewis, Morris Day und Prince an.

„Im Sommer gab es immer riesige Festivals, bei denen rivalisierende Bands vor Tausenden spielten“, erinnerte er sich 2021 im Interview mit Fox 9. „Da haben wir als Kids unsere ersten Erfahrungen gesammelt.“

Vom Funk-Kollektiv zu The Time

Nachdem Prince mit 18 Jahren seinen Vertrag bei Warner Bros. erhielt, holte er Johnson als Schlagzeuger für seine neu formierte Band The Time. Die Gruppe ging aus der Funkband Flyte Tyme hervor, in der Johnson, Jimmy Jam, Terry Lewis, Monte Moir und David Eiland spielten. Prince erweiterte die Band mit Jesse Johnson, Jerome Benton und Morris Day – der ursprünglich gar nicht singen wollte.

„Prince sagte zu Morris: ‚Hol Jellybean zurück, wir gründen die Band, und du wirst singen.‘ Morris meinte: ‚Ich will Schlagzeug spielen.‘ Prince: ‚Nein, ich bringe es dir bei.‘“, erzählte Johnson später.

Ihr Sound – eine Fusion aus Funk, Rock, R&B, New Wave und Synthpop – definierte den sogenannten Minneapolis Sound, der die Achtziger dominierte und bis heute Popmusik beeinflusst.

Karriere nach The Time und Arbeit mit Janet Jackson

The Time traten 1984 in Purple Rain auf, doch kurz vor den Dreharbeiten stiegen Jam, Lewis und Moir aus. Nach drei Alben löste sich die Band zunächst auf. Johnson schloss sich daraufhin der Prince-nahen Band The Family an, die 1985 ein Album veröffentlichte, bevor auch sie auseinanderbrach.

In den Folgejahren arbeitete Johnson als Produzent, Songwriter und Session-Musiker, häufig mit Jam und Lewis bei Flyte Tyme Productions. Er war Co-Autor und Gitarrist von Alexander O’Neals Hit „Criticize“ (1987), produzierte Songs für „New Editions Heart Break“ (1988) und Janet Jacksons Rocksong „Black Cat“ (1989).