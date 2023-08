Duran Duran kündigen neues Album „Danse Macabre“ mit erster Single an

Die 80ies-Ikonen Duran Duran bleiben weiterhin fleißig. Mit „Danse Macabre“ haben sie nicht nur ihr insgesamt 16. Studioalbum, sondern auch schon das zweite in drei Jahren in den Startlöchern. Auf dem neuen Werk sind vor allem Cover-Versionen, alte Songs im neuen Gewand und komplette neue enthalten.

Die Idee zur neuen Platte kam der Band während eines Auftritts in Las Vegas. Am Halloween-Abend 2022 spielten Duran Duran eine Show, in der sie vor allem B-Seiten und Cover-Songs darboten. Kurzerhand entschloss sich das Gespann, das erst kürzlich in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen wurde, aus dieser Stimmung heraus ein komplettes Album aufzunehmen. Als Schmankerl für Pop-Fans haben Duran Duran darauf ihre Interpretationen von Klassikern wie „Paint it Black“ von den Rolling Stones oder „Psycho Killer“ von Talking Heads zum Besten gegeben. Aber auch eine Version von Billie Eilishs „Bury A Friend“ gibt es hier zu hören.

Einige Gäste haben sich Duran Duran auch für die Compilation eingeladen. Dazu gehören etwa der Funk- und Disco-Wegbereiter Nile Rodgers, Victoria De Angelis von Måneskin sowie die Ex-Bandmitglieder Warren Cuccurullo und Andy Taylor. Dass Taylor noch für die Aufnahmen zur Verfügung stand, hat einen besonders emotionalen Hintergrund: Der langjährige Gitarrist von Duran Duran ist unheilbar an Prostatakrebs erkrankt und hat nach eigenen Angaben nicht mehr lange zu leben.

Empfehlung der Redaktion Duran Duran geben Benefizkonzert zu Ehren von Ex-Gitarrist Andy Taylor

„Danse Macabre“ von Duran Duran ist ab dem 27. Oktober, dem Geburtstag Simon Le Bons, erhältlich. Vorab gibt es bereits die gleichnamige erste Single zu hören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tracklist von „Danse Macabre“