Virales Video: Darum klatscht Ben Affleck wutentbrannt die Autotür hinter Jennifer Lopez zu

Foto: AFP via Getty Images, MICHAEL TRAN. All rights reserved.

Ein Video von Ben Affleck und Jennifer Lopez ist in den sozialen Medien viral gegangen. In der Aufnahme ist zu sehen, wie der „Batman“-Darsteller seiner Frau die Auto-Tür aufhält – und diese dann recht energisch hinter ihr zuschlägt. Der Account, der das Video ursprünglich auf TikTok hochgeladen hatte, bezeichnete Affleck scherzhaft als „Kavalier“. Mit der Überschrift „Dieser Mann sieht GESTRESST aus“ teilte es ein User auf Twitter.

J-Lo ist aber offenbar nicht der Grund für Afflecks Enervierung. Viel mehr dürften die omnipräsenten Paparazzi der Grund sein, warum der 50-jährige Hollywood-Star so ein langes Gesicht macht. Denn im Video warf er, bevor er seiner Frau ins Auto folgt, seinen Verfolgern einen verachtenden Blick und eine Geste der Verzweiflung zu. An der „Ain’t Your Mama“-Sängerin scheint die Anwesenheit der Pressefotografen abzuprallen.

Jennifer Lopez und Ben Affleck waren bereits zu Anfang der 2000er-Jahre ein Paar. Ihre Verlobung lösten die Beiden allerdings 2004 auf. Das Paar habe sich auseinandergelebt – nicht zuletzt wegen der nie enden wollenden Medienaufmerksamkeit, wie berichtet wird. Heute wie damals schreckt Affleck nicht davor zurück, seiner Abneigung gegenüber den Fotografen Ausdruck zu verleihen. Im Juni 2021 kamen Lopez und Affleck erneut zusammen und heirateten schließlich am 17. Juli 2022.

Empfehlung der Redaktion Happily ever after: Diese Paare haben nach ihrer Trennung wieder zueinander gefunden

Ben Afflecks aktueller Film „Hypnotic“ erschien am heutigen Freitag (12. Mai), genauso wie J-Los jüngste Produktion „The Mother“ auf Netflix. Lopez spielte die Hauptrolle und produzierte den Streifen mit. Ihre neueste Platte „A.K.A.“ veröffentlichte sie 2014.