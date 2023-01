Jennifer Lopez sollte Madonna bei den VMAs 2003 küssen

Foto: WireImage, Amy Sussman/SHJ2019. All rights reserved.

Jennifer Lopez bestätigte in einem Interview, dass sie ursprünglich bei Madonnas aufsehenerregendem Auftritt bei den Video Music Awards 2003 dabei sein sollte. Zudem erklärte sie, warum sie letzten Endes nicht an der Show teilnahm.

Empfehlung der Redaktion Happily ever after: Diese Paare haben nach ihrer Trennung wieder zueinander gefunden

In dem Gespräch mit „E! News“ sagte die Sängerin: „Ich drehte gerade einen Film in Kanada. Ich konnte einfach nicht aus dem Film aussteigen, also konnten wir es nicht machen. Dann holten Madonna und Britney Christina Aguilera dazu.“ Die 53-Jährige fügte hinzu, sie liebe Madonna und sei schon immer ein großer Fan von ihr gewesen.

Madonna sorgte vor 20 Jahren bei dem Auftritt mit Spears und Aguilera für Schlagzeilen. Die Sängerinnen performten den Song „Hollywood“. Währenddessen küsste Madonna erst Spears und dann Aguilera. Der Moment blieb auch in Erinnerung, da die Kamera im richtigen Moment auf Justin Timberlake schwenkte, der wie versteinert da stand. Er und Spears trennten sich ein Jahr zuvor.

Lopez ist aktuell im Actionfilm „Shotgun Weeding“ mit Josh Duhamel zusehen. Er läuft ab 19. Januar in den deutschen Kinos. Privat hat die Sängerin ihr Eheglück gefunden – 2020 heiratete sie ihren „Traummann“ Ben Affleck.

Madonna hat gerade eine Welttournee angekündigt, die sie unter anderem nach Deutschland führen wird.