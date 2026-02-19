Jesse Jackson und sein Einfluss auf Amerikas Politik

Reverend Jesse Jackson wendet sich an die Arbeiterklasse Amerikas und kämpft nicht nur um Stimmen, sondern auch um die Rettung der Seele der Demokratischen Partei.

Dieser Artikel wurde ursprünglich in der Ausgabe vom 24. März 1988 des ROLLING STONE veröffentlicht.

Wahlkampf 1988: Jackson und die weiße Arbeiterklasse

Jeder Platz im Auditorium der Highschool in Hibbing, Minnesota, war besetzt, und alle weißen Gesichter reckten sich nach vorne, gefesselt von den melodramatischen Rhythmen des schwarzen Predigers: „Rettet die Familie“, intonierte er. „Rettet die Farmen … Rettet die Umwelt … Rettet unsere Arbeitsplätze in Amerika.“

Das Publikum von Reverend Jesse Jackson nahm den Rhythmus auf und jubelte. Jackson sprach zu einer Gruppe herzlicher und hart arbeitender Menschen aus dem Mittleren Westen, Minenarbeitern und ihren Frauen und ihren strahlend blonden Kindern – nicht gerade ein flippiges Publikum. Aber wie Jerry Garcia einmal über Disco-Musik sagte: Jesse Jacksons Rhythmus ist so stark, dass sogar Weiße dazu tanzen können.

Wirtschaft, Angst und Hoffnung

„Wenn eine Mutter zwei Schweinekoteletts und drei Kinder hat, gibt sie nicht eines ihrer Kinder weg“, donnerte Jackson. „Sie schneidet die Schweinekoteletts in Stücke und macht Soße daraus.“

Niemand in Hibbing hatte Schwierigkeiten zu verstehen, was Schweinekoteletts und Soße bedeuteten. Das Eisenbergbaugebiet im Norden von Minnesota ist einer der Orte, an denen das Leben der arbeitenden Bevölkerung in den 1980er Jahren zerstört wurde. Jackson sprach ihre Schmerzen, ihre Wut und ihre Ängste an – Rechnungen, die sich aufgrund langer Arbeitslosigkeit stapelten, Kinder, die sich kein College leisten konnten oder drogenabhängig waren, alte Menschen, die Angst vor Krankenhausrechnungen hatten.

Umkehr der Reagan-Ära

Vor allem aber gab Jackson diesen Menschen Hoffnung, die aus seiner Analyse der Probleme der amerikanischen Wirtschaft und seinem Programm zur Eindämmung des Niedergangs – Wiederherstellung von Wachstum, Arbeitsplätzen und Gerechtigkeit – hervorging. Jacksons Plan würde, kurz gesagt, die Prioritäten der Reagan-Ära der 1980er Jahre umkehren – indem er das knappe Kapital von der Produktion nutzloser Verteidigungswaffen auf produktive Industrien verlagert und durch Steuern und Ausgaben das Einkommen von der luxuriösen Oberschicht auf die breite Mittelschicht sowie die vernachlässigte Unterschicht umverteilt.

„Gemeinsam sind wir unbesiegbar“, schloss Jackson. „Ich habe euch unterstützt! Ich möchte, dass auch ihr mich unterstützt!“ Das weiße Publikum sprang am Ende auf und war von Jacksons Ermahnungen begeistert.

Crossover-Politik im Mittleren Westen

Dies ist eine außergewöhnliche Show, wahrscheinlich das fesselndste Spektakel der Wahlkampagne 1988. Jesse Jackson hat gelernt, wie man Crossover-Politik betreibt. 1984 trat er hauptsächlich vor schwarzem Publikum auf. Dieses Mal spricht er zu einem weißen Publikum aus der Arbeiterklasse in einer Sprache, die deren Notlage anspricht.

Als ich kürzlich seiner Zickzackroute durch den Mittleren Westen folgte – ein Streik der Papierarbeiter in Green Bay, Wisconsin, eine Teamsters-Halle in Cedar Rapids, Iowa, eine überfüllte College-Sporthalle in Duluth, Minnesota – war die Resonanz auf ihn überall überwältigend. Die gleiche Show wurde im weißen Süden und in den nördlichen Industriestädten mit Begeisterung aufgenommen.

Aber spielt das wirklich eine Rolle? Jackson ist unterhaltsam, sicher, aber werden die Weißen tatsächlich für ihn stimmen? Er ist nicht wirklich wählbar oder qualifiziert, oder? Einige Leute haben Angst vor ihm, andere zweifeln an seinem Charakter, wieder andere tun ihn als ablenkende Nebensache ab. Wie er selbst gegenüber Reportern scherzt: „Ihr reist mit der B-Mannschaft.“

Bedeutung für die Demokratische Partei

Unabhängig davon, wie man zu seiner Kandidatur steht, ist Jesse Jackson für unsere Zukunft von Bedeutung, vielleicht sogar von großer Bedeutung. Lassen Sie für einen Moment Vorurteile und oft gehörte Beschwerden über seine Unzulänglichkeiten beiseite. Lassen Sie sogar die Frage beiseite, ob er gewinnen kann, geschweige denn effektiv im Weißen Haus dienen kann, und erkennen Sie an, was er bereits erreicht hat, nicht nur für sich selbst, sondern für das Land. Jesse Jackson kämpft intensiv darum, die Seele der Demokratischen Partei wiederherzustellen und eine neue Ära in der amerikanischen Politik einzuläuten.

Jackson knüpft Kontakte zu Wählern, die überzeugte Demokraten sind, darunter viele Arbeiter, die sich in den letzten zwanzig Jahren von der Partei entfremdet haben. Ihre Werte sind traditionell; sie lehnen „Limousinen-Liberale“ von Natur aus ab. Viele von ihnen verliebten sich in Ronald Reagans Old-Glory-Patriotismus und wählten ihn 1980 und 1984. Und viele dieser Wähler waren auch Anhänger von George Wallaces wütendem Populismus. Wallace forderte sein Publikum aus der Arbeiterklasse auf, dem Establishment in Washington eine Botschaft zu senden – und das taten sie auch.

Abgrenzung von George Wallace

Das ist auch der Kern von Jacksons Wahlkampf – ein Protest gegen die Machtzentren Amerikas – und er zwingt die Demokratische Partei, einen progressiveren Kurs einzuschlagen. Zwei Elemente von Jacksons Botschaft unterscheiden sich grundlegend von denen Wallaces: Jackson bekämpft rassistische Vorurteile, anstatt sie zu schüren, und Jackson hat ein substanzielles Wirtschaftsprogramm, das darauf abzielt, die Missstände der Arbeiter zu beseitigen.

Es ist eine Strategie für hohes Wachstum und Vollbeschäftigung, wofür die Demokratische Partei früher tatsächlich stand. Jesse Jackson will eine Neuentwicklung der amerikanischen Fertigungsindustrie statt destruktiver Übernahmespiele. Er will multinationale Konzerne davon abhalten, Arbeitsplätze in Niedriglohnländer zu verlagern und die Waren dann in den Vereinigten Staaten zu verkaufen. George Wallace lebte einfach von Slogans und Ressentiments.

Jackson hat sich eine mächtige Position innerhalb der Basis der organisierten Arbeiterschaft erarbeitet, was einige Gewerkschaftsführer nervös macht. In Umfragen unter ihren Mitgliedern zur Präferenz für den Präsidenten liegt Jackson auf Platz eins oder zwei, selbst in Gewerkschaften wie der der Maschinenbauer, die nur wenige schwarze Mitglieder haben. Es ist nicht nur so, dass Jackson bei winterlichen Streikposten auftaucht. Es ist auch so, dass seine aus dem Bauch heraus gesprochenen Worte etwas sind, was das Gewerkschaftspublikum selten von Politikern oder sogar von ihren eigenen Führern zu hören bekommt.

Heiße Kampagne gegen neoliberale Coolness

Jackson passt seine Positionen nicht an, um diesen weißen Arbeitern zu gefallen. Sie gelten als hawkisch, aber tatsächlich bringt er sie mit seiner Forderung, unsere militaristische Wirtschaft in den Dienst menschlicher Bedürfnisse wie Wohnraum und Arbeitsplätze zu stellen, zum Jubeln. Sie applaudieren sogar seinem Mut, wenn er seine Solidarität mit Homosexuellen im Kampf gegen AIDS bekundet. Mit anderen Worten: Jackson hat einen Weg gefunden, die schwierigen Themen, die diese Wähler von der Demokratischen Partei entfremdet haben, schmackhaft zu machen.

„Leiden kennt keine Hautfarbe“, sagt Bert Lance, der ehemalige Haushaltsdirektor von Jimmy Carter, der Jackson heute nahesteht. „Ich glaube, was das Land braucht, ist jemand, der zu den Menschen spricht, die leiden, und davon gibt es viele, weiße wie schwarze. Die Frage ist, warum spricht der Rest der Demokratischen Partei nicht direkter über das, worüber Jesse spricht?“

Debatte über Wachstum oder Sparpolitik

Tatsächlich scheint es, als hätten die anderen demokratischen Kandidaten die Botschaft verstanden und passen ihre Wahlkampfrhetorik entsprechend an. Der Abgeordnete Richard Gephardt gewann die Vorwahlen in Iowa, indem er in seinen Reden und Fernsehspots populistische Töne anschlug. Sein Wahlkampfmanager Gerald Austin bemerkt: „Wenn man sich ansieht, was die demokratischen Kandidaten vor einem Jahr gesagt haben und was sie jetzt sagen, klingen sie alle viel mehr wie Jesse Jackson.“

Jackson belegte in Iowa mit elf Prozent der Stimmen den vierten Platz, aber es waren im Wesentlichen weiße Wähler, die auf seine Appelle reagierten. Wenn er anderswo ebenso viele weiße Stimmen auf sich vereinen kann und diese mit seiner natürlichen Unterstützung durch die schwarzen Wähler kombiniert, wird er mit einer beträchtlichen Anzahl von Delegierten zur Versammlung in Atlanta reisen.

Eine Umfrage der Chicago Tribune Ende Januar ergab, dass er in seinem Heimatstaat Illinois knapp hinter dem Senator Paul Simon auf dem zweiten Platz lag. Die Umfrage prognostizierte, dass Jackson, sollte Simon vor der Vorwahl in Illinois am 15. März aussteigen, einen Großteil von Simons weißer Wählerschaft übernehmen und gewinnen würde.

Einfluss über die eigene Kandidatur hinaus

Aber es geht um viel mehr als nur um Stimmen. Die Demokratische Partei hat sich in den letzten fünfzehn Jahren nach rechts bewegt, insbesondere in wirtschaftlichen Fragen. Viele Demokraten stehen den traditionellen Kernwählerschaften der Partei – Arbeitnehmer, ethnische Minderheiten und Aktivisten, die soziale Veränderungen und wirtschaftliche Reformen fordern – mittlerweile ambivalent gegenüber. Viele der jüngeren Demokraten aus den Vororten wünschen sich eine „coole“ Partei der Technokraten, die sich in der komfortablen Mitte positioniert und Konflikte über Klassen und die Machtkonzentration an der Spitze vermeidet.

Jacksons „heiße“ Kampagne ist eine Zurechtweisung für die langweiligen Neoliberalen – und seine Popularität ist eine Warnung an die Partei. Wenn die Demokraten ihre Dominanz in Washington zurückgewinnen wollen, werden sie dies nicht erreichen, indem sie vor den Themen, die sie immer angesprochen haben, oder den Interessen, für die sie sich immer eingesetzt haben, davonlaufen.

Die „kleinen Leute“, ob weiß oder schwarz, Landwirt oder Fabrikarbeiter, waren immer das Rückgrat der alten New-Deal-Koalition. Die zugrunde liegende Annahme von Jacksons Wahlkampf ist, dass es angesichts der düsteren wirtschaftlichen Lage in so vielen Teilen des Landes heute möglich ist, die alte Koalition wieder zusammenzubringen und einen demokratischen Präsidenten zu wählen.

Wettstreit um die Zukunft der Partei

Es ist noch zu früh, um zu wissen, wie sich das alles entwickeln wird. Aber meine Vermutung ist, dass unabhängig davon, wer die Nominierung gewinnt, die entscheidende Debatte innerhalb der Demokratischen Partei in diesem Jahr folgende sein wird: Werden die Demokraten „heiß“ oder versuchen sie, „cool“ zu bleiben? Mit anderen Worten: Wie sieht ihre Strategie für die Wirtschaft aus? Im Grunde genommen handelt es sich um eine Debatte zwischen langsamer Sparpolitik und schnellerem Wachstum.

Eine neue demokratische Regierung könnte einen konservativen Ansatz des langsamen Wachstums verfolgen, der den Mittelschichtfamilien einen sinkenden Lebensstandard auferlegt. Oder sie könnte aggressiv mit einer optimistischen liberalen Strategie voranschreiten, um die Weltwirtschaft wieder anzukurbeln. Glauben die Demokraten noch an eine steigende Flut, die alle Boote anhebt?

Jesse Jackson tut dies sicherlich, und wahrscheinlich tun dies auch die meisten einfachen Demokraten. Aber das Establishment der Partei – die Ökonomen, Politikberater, Medienführer, Wall-Street-Finanziers und Washingtoner Lobbyisten, die immer um den Kandidaten herumschwirren – neigt in die entgegengesetzte Richtung.

Alles, was der nächste Präsident tun kann, sagen sie hinter vorgehaltener Hand, ist, Steuern zu erhöhen, die Konten auszugleichen und das amerikanische Volk durch eine schmerzhafte Sparpolitik zu führen. Jackson stellt diese düstere Denkweise in einem Wettstreit um die Herzen und Köpfe der Wähler in Frage. Wenn alle Menschen mehr Sparmaßnahmen wollen, sollten sie sich jedenfalls an die Republikaner halten, die dieses Spiel besser beherrschen.

Einfluss auf die Republikaner

Auf weniger offensichtliche Weise hat Jackson auch einen tiefgreifenden Einfluss auf die Republikanische Partei und hilft den Republikanern, ihre unangenehme Fixierung auf die Rassenfrage zu überwinden. Es ist kein Geheimnis, dass die Partei Lincolns seit zwanzig Jahren – seit Richard Nixons Wahlkampf 1968 – ein hässliches, aber wirksames Spiel der Rassenpolitik spielt, indem sie den weißen Segregationisten im Süden zuzwinkert und die rassistischen Ängste der weißen Arbeiterfamilien im Norden ausnutzt.

Solange sie Codewörter verwendeten, die nicht offensichtlich rassistisch waren, zahlte sich diese Strategie für die Kandidaten der Republikaner auf staatlicher und nationaler Ebene aus. Die rassistische Polarisierung zog Millionen weißer Demokraten auf die Seite der Republikaner, insbesondere im Süden, obwohl diese Wähler durch die konservative Wirtschaftspolitik, zu deren Verwirklichung sie unbeabsichtigt beigetragen hatten, benachteiligt wurden.

Jackson dreht dieses Spiel um und erhöht die Kosten der Rassenpolitik für die Republikaner. Seit 1984 hat er im gesamten Süden unermüdlich daran gearbeitet, mehr schwarze Wähler zu registrieren – nach seiner eigenen Schätzung 2 Millionen – und nichts bringt Schwarze so sehr in die Wahlkabinen wie ein rassistischer republikanischer Kandidat.

Die Senatswahlen von 1986, bei denen die Demokraten dank der Stimmen der Schwarzen den Süden eroberten, waren ein eindrucksvoller Beweis für Jacksons Einfluss auf den Wahlprozess. Jetzt, da er Brücken zu den Weißen im Norden baut, schwächt Jackson die Möglichkeiten der Republikaner, die Rassenfrage als politisches Thema zu instrumentalisieren, weiter. Es ist bemerkenswert, dass die Republikaner Jackson dieses Jahr nicht mehr so verspotteten wie noch vor vier Jahren.

Politisches Vermächtnis

Unabhängig davon, wie gut er als Kandidat abschneidet, bringt Jesse Jackson dieses Land voran. Sein politisches Vermächtnis könnte eine erneuerte Demokratische Partei sein, aber selbst wenn er dieses Ziel nicht erreicht, verändert er die rassistischen Vorurteile, die einen Großteil der Politik prägen. Als jemand, der sich selbst nach oben gekämpft hat, versteht Jackson die Wünsche und Ängste der weißen Arbeiterklasse besser als die meisten anderen Politiker.

„Natürlich“, sagte er mir, „sind das Menschen, die mir gegenüber sehr kalt und distanziert waren, aber es gibt viele Dinge, die uns verbinden. Eines davon ist die 25-jährige Akkulturation in Bezug auf Rassengleichheit durch die Bürgerrechtsbewegung und den Sport. Nach allem, was über Archie Bunker gesagt wurde, ist Archie Bunker viel mehr gewachsen als der Mann, für den er arbeitet.“

Metapher vom Wedge Buster

Der Schriftsteller Roger Wilkins, ein Freund und Berater von Jackson, beschreibt seinen Mann mit einer liebevollen Metapher: „Jesse ist wie ein Wedge Buster in einem Spezialteam im Profifootball. Er ist einer von denen, die beim Anstoß über das Feld fliegen, wie ein Verrückter mit voller Geschwindigkeit rennen und sich mit ihrem Körper gegen die Wedge Blocker werfen. Das ist es, was er in der amerikanischen Politik tut – er bricht den Keil auf. Stellen Sie sich einfach einen Schwarzen vor, der in diesem rassistischen Land auftritt und zu den Weißen sagt: ‚Ich werde euch führen.‘ Denken Sie an die Schläge, die dieser Mann einstecken muss, denken Sie an die Risiken. Man muss ein Mensch mit einem riesigen Ego – und einem riesigen Herzen – sein, um das auf sich zu nehmen und zu glauben, dass man es schaffen kann.“