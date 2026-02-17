Jesse Jackson: Bürgerrechtler und politische Ikone mit 84 verstorben

„Unser Vater war ein dienender Führer – nicht nur für unsere Familie, sondern für die Unterdrückten, die Stimmlosen und die Übersehenen auf der ganzen Welt“, erklärte seine Familie in einer Stellungnahme.

Rev. Jesse Jackson, der herausragende Bürgerrechtler und religiöse Führer, der sich für die Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen für schwarze Gemeinschaften einsetzte und sich weltweit für soziale Gerechtigkeit engagierte, ist am Dienstag verstorben. Er wurde 84 Jahre alt.

Familie bestätigt Tod des Bürgerrechtsikone

Jacksons Tod wurde von seiner Familie bestätigt, die in einer Erklärung mitteilte, dass er „friedlich“ im Kreise seiner Familie verstorben sei. „Unser Vater war ein dienender Führer – nicht nur für unsere Familie, sondern für die Unterdrückten, die Stimmlosen und die Übersehenen auf der ganzen Welt“, heißt es weiter in der Erklärung der Familie.

„Wir haben ihn mit der Welt geteilt, und im Gegenzug wurde die Welt Teil unserer Großfamilie. Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert, und wir bitten Sie, sein Andenken zu ehren, indem Sie den Kampf für die Werte, nach denen er gelebt hat, fortsetzen.“

Im November 2025 wurde Jackson in Chicago ins Krankenhaus eingeliefert, wo er wegen einer progressiven supranukleären Lähmung, einer neurologischen Erkrankung, die die Körperbewegungen und das Gleichgewicht beeinträchtigen kann, unter Beobachtung gestellt wurde. PSP ähnelt der Parkinson-Krankheit, die bei Jackson ursprünglich im Jahr 2013 diagnostiziert wurde. Seine PSP-Diagnose wurde im April 2025 bestätigt.

Mehr als fünf Jahrzehnte als prominenter Aktivist

Mehr als 50 Jahre lang war Jackson einer der prominentesten Aktivisten in den Vereinigten Staaten. Er begann seine Karriere in den 1960er Jahren, wo er eng mit Martin Luther King Jr. zusammenarbeitete, bevor er zwei Interessenverbände gründete, Operation PUSH (People United to Serve Humanity) und die National Rainbow Coalition. (Diese beiden wurden später zur Rainbow PUSH Coalition zusammengeschlossen.)

Seine Opposition gegen Ronald Reagan veranlasste ihn, 1984 und 1988 zwei Präsidentschaftskampagnen zu starten. Obwohl beide scheiterten, registrierte Jackson Millionen neuer Wähler und übertraf die Erwartungen deutlich. 1984 belegte er den dritten Platz (hinter Gary Hart und Walter Mondale) und 1988 den zweiten Platz (hinter Michael Dukakis). Nach einem massiven Sieg bei den Vorwahlen in Michigan übernahm er 1988 sogar kurzzeitig die Führung vor Dukakis.

Wegbereiter für Barack Obama und progressive Politik

Als damals prominentester und erfolgreichster schwarzer Präsidentschaftskandidat ebnete Jackson den Weg für die Wahl von Barack Obama 20 Jahre später. Aber es waren auch die Reformen, für die er sich 1988 einsetzte und die die Verteilung der Delegierten bei den Vorwahlen der Demokraten veränderten, die Obamas Sieg möglich machten. Und Jacksons Wahlkampagnen mit ihren unverhohlen progressiven Programmen schufen ein Muster, dem zukünftige Außenseiterkandidaten der Linken wie Bernie Sanders in den kommenden Jahrzehnten folgen würden.

„Die Themen, die wir angesprochen haben, fanden großen Anklang“, erinnerte sich Jackson kürzlich in Abby Phillips Buch „A Dream Deferred: Jesse Jackson and the Fight for Black Political Power“ („Der aufgeschobene Traum: Jesse Jackson und der Kampf um schwarze politische Macht“). „Unsere Themen waren aktuell, es ging um wirtschaftliche Gerechtigkeit und gemeinsame wirtschaftliche Sicherheit, um die Verbindung zwischen Familienbetrieben und städtischen Arbeitern, um die Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen und um Braune. Es lief also auf Hochtouren. Wir nannten es ‚arme Kampagne, reiche Botschaft‘. Unsere Botschaft war erfolgreich.“

Kindheit im rassistisch geprägten Süden

Jackson wurde am 8. Oktober 1941 in Greenville, South Carolina, als Jesse Burns geboren und war der Sohn einer Highschool-Schülerin, Helen Burns, und ihres 33-jährigen Nachbarn, Noah Robinson. Helen heiratete schließlich Charles Henry Jackson, der Jesse adoptierte und seinem Stiefsohn seinen Nachnamen gab. (Jackson erfuhr schon in jungen Jahren die Identität seines leiblichen Vaters und pflegte sein Leben lang eine Beziehung zu ihm.) Über seine Kindheit im rassistisch geprägten Süden der USA sagte Jackson 1987 gegenüber der „New York Times“: „Ich erinnere mich, dass mir beigebracht wurde, wo mein Platz ist.“

Er besuchte segregierte Schulen und saß bis zu den Montgomery-Busboykotten von 1955 (Jackson war damals 14 Jahre alt) hinten im Bus. Jackson war ein guter Schüler und ein herausragender Sportler und erhielt ein Stipendium für Football an der University of Illinois, verließ die überwiegend weiße Schule jedoch nach einem Jahr. Er wechselte an das historisch schwarze North Carolina Agricultural & Technical College, wo er weiterhin Football spielte, sich aber auch in der Bürgerrechtsbewegung engagierte. Anschließend besuchte er das Chicago Theological Seminary, brach das Studium jedoch vor dem Abschluss ab, um für Martin Luther King zu arbeiten. (Er wurde 1968 in einer Kirche in Chicago zum Priester geweiht und erhielt im Jahr 2000 seinen Master of Divinity.)

Arbeit mit Martin Luther King Jr. und Operation Breadbasket

King beauftragte Jackson mit der Leitung der Operation Breadbasket unter dem Banner seiner Southern Christian Leadership Conference. Als Leiter zunächst der Ortsgruppe in Chicago und später der nationalen Organisation konzentrierte sich Jackson darauf, die Menschen zu ermutigen, von Schwarzen geführte Unternehmen zu unterstützen, und organisierte Streikposten und Boykotte gegen Unternehmen, die sich weigerten, Schwarze einzustellen.

Jacksons selbstbewusstes, unabhängiges Auftreten führte schließlich zu Reibereien mit anderen Spitzenvertretern der SCLC sowie mit King selbst. Jackson war im Lorraine Motel in Memphis anwesend, als King am 4. April 1968 ermordet wurde. Er behauptete, er sei der letzte Mensch gewesen, der vor seinem Tod mit King gesprochen habe, und habe ihn nach den Schüssen in seinen Armen gehalten. Am nächsten Tag trat er sogar im Fernsehen in demselben blutbefleckten Rollkragenpullover auf. Andere Mitglieder der SCLC bestritten Jacksons Darstellung (er befand sich beispielsweise eine Etage unter King im Motel), was zu weiteren Spannungen führte.

Gründung von Operation PUSH und wirtschaftlicher Aktivismus

1971 verließ Jackson die SCLC, um die Organisation Operation PUSH zu gründen (das „S“ stand ursprünglich für „save“ (retten), bevor es in „serve“ (dienen) geändert wurde). PUSH setzte einen Großteil der wirtschaftlich orientierten Arbeit fort, die Jackson für Operation Breadbasket geleistet hatte, darunter Boykotte von Anheuser Busch und Coca-Cola in den 1980er Jahren. Die Bemühungen der Gruppe, die Bildung in schwarzen und benachteiligten Gemeinden zu fördern, brachten ihr die Unterstützung der Bundesregierung unter Jimmy Carter ein. Doch während Jacksons Bekanntheitsgrad stieg, wurde PUSH häufig wegen schlechter Verwaltung und mangelnder Konsequenz kritisiert. Jackson reagierte auf solche Kritik oft mit dem Satz: „Ich bin ein Baumschüttler, kein Marmeladenhersteller.“

Als Jackson im November 1983 seine erste Präsidentschaftskampagne ankündigte, war er immer noch eine polarisierende Figur und erhielt keine Unterstützung von prominenten schwarzen Führungspersönlichkeiten wie Coretta Scott King und dem Bürgermeister von Atlanta, Andrew Young. Außerdem sah er sich Vorwürfen des Antisemitismus ausgesetzt, weil er einen palästinensischen Staat unterstützte, sich weigerte, Louis Farrakhan zu verurteilen, und weil er in einem Gespräch mit einem Reporter der „Washington Post“ Juden als „Hymies“ und New York City als „Hymiestadt“ bezeichnet hatte. (Jackson wies die Vorwürfe zurück.)

Präsidentschaftskampagne 1984 und historische Erfolge

Jacksons Ergebnisse in den ersten beiden Vorwahlen 1984 in Iowa und New Hampshire waren in den überwiegend weißen Bundesstaaten schlecht. In den folgenden Vorwahlen im Süden schnitt er jedoch außerordentlich gut ab, insbesondere bei den schwarzen Wählern. Jacksons Dynamik wuchs, und er gewann bei den Vorwahlen 1984 landesweit mehr als 3 Millionen Stimmen. Seine Bemühungen um die Registrierung von Wählern brachten auch zahlreiche neue schwarze Wähler an die Urnen, was sich 1986 als entscheidend für den Sieg der Demokraten im Senat erwies.

In seiner Rede auf dem Parteitag der Demokraten sprach Jackson über die Bedeutung des Aufbaus einer vielfältigen, multiethnischen „Regenbogenkoalition“ (und gab seiner neuen Organisation für soziale Gerechtigkeit und politische Mitbestimmung sogar denselben Namen, National Rainbow Coalition). „Wir werden oft daran erinnert, dass wir in einer großartigen Nation leben – und das tun wir auch“, sagte er in seiner Rede. „Aber sie kann noch großartiger sein. Der Regenbogen verlangt eine neue Definition von Größe. Wir dürfen Größe nicht von der Villa aus messen, sondern vom Futtertrog aus.“

Zweite Präsidentschaftskampagne 1988 mit progressivem Programm

Vier Jahre später erweiterte Jackson seine eigene Koalition erheblich. Er gewann fast 30 Prozent der Stimmen in den Vorwahlen, während er mit einem Programm antrat, das die Rücknahme der Steuersenkungen der Reagan-Ära, die Erhöhung der Bundesausgaben für Sozialprogramme und die Einführung einer universellen Gesundheitsversorgung mit einem einzigen Kostenträger vorsah.

Obwohl er 1988 scheiterte, etablierte sich Jackson mit seinem zweiten starken Ergebnis als prominente Figur in der Politik der Demokratischen Partei. In den 1990er Jahren wurde er zum Schatten-Senator für Washington D.C. gewählt (eine Art Lobby-/Interessenvertretungsfunktion, die sich hauptsächlich auf die Staatszugehörigkeit von D.C. konzentrierte), während Präsident Bill Clinton und seine Außenministerin Madeline Albright ihn zum Staatssekretär für die Förderung der Demokratie in Afrika ernannten. Clinton verlieh Jackson später die Freiheitsmedaille des US-Präsidenten.

Internationale Diplomatie und Geiselbefreiungen

Jacksons Ansehen ermöglichte es ihm sogar, als Ad-hoc-Diplomat zu fungieren. In den Achtzigerjahren half er bei der Freilassung eines in Syrien gefangenen Navy-Leutnants sowie von 48 kubanischen und kubanisch-amerikanischen Gefangenen in Kuba. Er holte Bürger nach Hause, die von Saddam Hussein in Kuwait als „menschliche Schutzschilde“ festgehalten wurden, verhandelte die Freilassung von US-Soldaten, die im Kosovo als Geiseln festgehalten wurden, und die Freilassung von britischen Journalisten, die in Liberia festgehalten wurden.

Während Jackson sich entschied, nicht erneut für ein Amt zu kandidieren, wurde sein Sohn Jesse Jackson Jr. in das US-Repräsentantenhaus gewählt, wo er von 1995 bis 2012 tätig war. Der ältere Jackson konzentrierte sich stattdessen auf seine Aktivistenarbeit, fusionierte seine beiden Gruppen zur Rainbow PUSH Coalition und setzte sich für innenpolitische (Gesundheitswesen, Waffenkontrolle, Krieg gegen Drogen) und internationale Themen (Beendigung der Apartheid in Südafrika, Förderung der Demokratie in Haiti, Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina und Kritik am Irakkrieg) ein.

Beziehung zu Barack Obama und historischer Wahlsieg 2008

Im Jahr 2007 wurde Jackson einer der ersten Unterstützer von Obamas Präsidentschaftskandidatur, und sein Sohn war Co-Vorsitzender der Wahlkampagne des zukünftigen Präsidenten. Es kam jedoch zu Spannungen zwischen dem aufstrebenden politischen Star und seinem Vorgänger, als Jackson in einem offenen Mikrofon dabei erwischt wurde, wie er eine Rede Obamas zum Vatertag kritisierte. („Ich möchte ihm die Eier abschneiden“, sagte Jackson. „Barack, er redet herablassend mit den Schwarzen.“) Jackson entschuldigte sich, Obama nahm die Entschuldigung an, und Jackson wurde nach Obamas Sieg im November 2008 vor laufender Kamera weinend gefilmt.

Jackson beschrieb seine Gefühle in dieser Nacht gegenüber „NPR“ wie folgt: „Nun, einerseits sah ich Präsident Barack Obama dort stehen, wie majestätisch er aussah. Und ich wusste, dass die Menschen in den Dörfern Kenias und Haitis und in den Villen und Palästen Europas und Chinas alle diesen jungen Afroamerikaner beobachteten, der die Führung übernahm, um unser Land aus einer Krise zu einem besseren Ort zu führen. Und dann dachte ich an diejenigen, die nicht da waren … Die Märtyrer und Ermordeten, deren Blut diese Nacht möglich gemacht hatte. Ich konnte nicht umhin zu denken, dass dies ihre Nacht war.“

Späte Jahre als Elder Statesman und Unterstützung von Black Lives Matter

Jackson blieb in den letzten Jahrzehnten seines Lebens eine wichtige Persönlichkeit und übernahm gleichzeitig die Rolle eines ehemaliger Staatsmann. Obwohl er nicht direkt an Black Lives Matter beteiligt war – und von den jungen Führern der Bewegung manchmal als nicht mehr zeitgemäß angesehen wurde –, unterstützte er die Demonstranten und stand oft an der Seite der Familien von Schwarzen, die von der Polizei getötet worden waren. Im Jahr 2021, als er fast 80 Jahre alt war, wurde Jackson innerhalb weniger Monate zweimal während Protesten gegen die Beendigung der Filibuster-Regel im Senat und gegen Änderungen des Wahlrechtsgesetzes verhaftet.

Im Jahr 2023 gab Jackson bekannt, dass er aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und seiner zunehmenden gesundheitlichen Probleme als Vorsitzender der Rainbow PUSH Coalition zurücktreten werde. Dennoch trat er weiterhin öffentlich auf, unter anderem auf dem Parteitag der Demokraten 2024, und sprach sich zu Themen aus, die ihm am wichtigsten waren.

Vermächtnis als Fürsprecher der Unterdrückten

In einem Interview mit der „New York Times“ im Jahr 1987 sprach Jackson darüber, wie er gesehen werden wollte, insbesondere von der schwarzen Gemeinschaft, und sagte, er wolle „jemand sein, der im Fernsehen sitzen und für ihre Sache eintreten kann“.

„Dr. King konnte für ihre Sache eintreten. Das war das Besondere an [dem wegweisenden Kongressabgeordneten] Adam [Clayton Powell]. Er konnte in den Kongress gehen oder ins Weiße Haus und ihnen seine Meinung sagen. Oder Moses. Wenn Moses ihnen sagt, sie sollen das Volk ziehen lassen, dann lassen sie es ziehen. So werden Führer im Laufe der Zeit zu einer Kraft im Leben der Menschen, zu der sie aufschauen. Es ist, als würde man sprechen und die Menschen sagen: ‚Amen‘.“