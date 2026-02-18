Donald Trump hat erneut den Tod einer amerikanischen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens für seine eigenen Zwecke instrumentalisiert. Als Reaktion auf die Nachricht, dass Reverend Jesse Jackson am Dienstag verstorben ist, nutzte der Präsident Truth Social, um alle daran zu erinnern, dass er kein Rassist sein kann, da er sehr nett zu dem berühmten schwarzen Aktivisten war.

„Ich kannte ihn gut, lange bevor ich Präsident wurde. Er war ein guter Mensch, mit viel Persönlichkeit, Mut und ‚Straßenklugheit‘“, schrieb Trump. „Trotz der Tatsache, dass ich von den Schurken und Verrückten der radikalen Linken, den Demokraten ALLE, fälschlicherweise und ständig als Rassist bezeichnet werde, war es mir immer eine Freude, Jesse auf seinem Weg zu helfen.“

Trump betonte weiter, dass er Jacksons Bürgerrechtsorganisation Rainbow/PUSH Büroräume im Trump Tower in New York City zur Verfügung gestellt und „auf seine Bitte um Hilfe bei der Verabschiedung und Unterzeichnung der STRAFRECHTSREFORM reagiert habe, als kein anderer Präsident dies auch nur versucht hätte“.

Schon gegen Rob Reiner hat Trump ausgeteilt

Der Präsident warf dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama, dem einzigen schwarzen Präsidenten in der Geschichte der USA, vor, Jackson gegenüber nicht ausreichend Dankbarkeit gezeigt zu haben. „Er hatte viel mit der Wahl von Barack Hussein Obama zu tun, einem Mann, den Jesse nicht ausstehen konnte, ohne dafür Anerkennung oder Lob zu erhalten.“

„Er liebte seine Familie sehr, und ihr spreche ich mein tiefstes Mitgefühl und Beileid aus. Jesse wird uns fehlen“, fügte Trump am Ende seines langen Beitrags hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump den Tod einer prominenten Persönlichkeit für sich selbst nutzt. Im Dezember beispielsweise verspottete Trump den Regisseur Rob Reiner , weil er an seinem „Trump-Wahnsinnssyndrom“ gestorben sei, kurz nachdem Reiner und seine Frau Michele Singer in ihrem Haus in Los Angeles erstochen aufgefunden worden waren.

„Er war dafür bekannt, dass er die Leute mit seiner rasenden Besessenheit von Präsident Donald J. Trump in den Wahnsinn trieb, wobei seine offensichtliche Paranoia neue Höhen erreichte, als die Trump-Regierung alle Ziele und Erwartungen an Größe übertraf und mit dem Goldenen Zeitalter Amerikas, das vielleicht wie nie zuvor vor uns liegt“, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social.

Jackson hat Trump seit dessen Amtsantritt vor einem Jahrzehnt mehrfach kritisiert. So beschrieb er Trump beispielsweise 2018 als „einen Mann mit erworbenem Reichtum und Privilegien, der offenbar kein Verständnis für unsere Situation hat“.