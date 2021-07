Nach 18 Jahren: Neues Jethro-Tull-Album erscheint 2022

Jackson Browne meldet sich mit neuem Album zurück. ROLLING STONE präsentiert die erste Single.

Jackson Browne kündigt sein neues Album an: „Downhill From Everywhere“ erscheint am 23. Juli und kann ab sofort auf JacksonBrowne.com vorbestellt werden kann. Schon vorab veröffentlicht er den Song „My Cleveland Heart“ als Single und Video – beides präsentiert ROLLING STONE Ihnen hier. Über Jackson Browne Clyde Jackson Browne, 1948 in Heidelberg geboren, ist ein amerikanischer Rockmusiker und Singer-Songwriter. Geboren als Sohn eines in Deutschland stationierten Zivil-Angestellten der US-Army, lebt er seit seinem dritten Lebensjahr in Los Angeles. Als Teenager lernte Browne Gitarre spielen und wurde während seiner Schulzeit im Orange County (Kalifornien) Folk-Gitarrist und Mitglied in mehreren Bands –…