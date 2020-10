Die meistunterschätzten Alben aller Zeiten: Jethro Tull – „This Was“

Noel Gallagher hatte keine Lust mehr, alle Songs im Alleingang zu schreiben - wohl auch deshalb gelangen ihm nebenbei einige seiner rührendsten Lieder.

Oasis hatten unsere Geduld mit „Be Here Now“ und „Standing On The Shoulder Of Giants“ schon ein wenig strapaziert: zu aufgeblasen, zu wenige Hits, zu viel vom selben und zu wenig vom Guten. Und dann kündigte Noel Gal­lagher auch noch an, zu „Heathen Chemistry“ dürften alle Bandmitglieder Stücke beitragen, weil er zu faul war, immer die ganze Arbeit allein zu machen. Mit Grauen erinnerte man sich an Liams ersten Versuch, ein Lied zu schreiben („Little James“), aber „Song­bird“ war schließlich gar nicht so schlimm, „Born On A Different Cloud“ auch passabel. Noel Gallaghers Songwriting strahlt auch hier Freilich bleiben es…