Jetzt hören: Der neue Queen-Song mit Freddie Mercury – „Face it alone“

Freddie Mercury mit Queen beim Rock in Rio Festival in Brasilien im Januar 1985.

Queen haben einen bisher unbekannten Song mit Freddie Mercury veröffentlicht. Der Track mit dem Titel „Face It Alone“ stammt aus den Sessions zum 13. Album „The Miracle“ (1989). Der britische Radiomoderator Ken Bruce stellte den Song als Erster in seiner Sendung vor, danach postete die Band ihn auch als Lyric-Video auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Band.

Empfehlung der Redaktion Liste 10 Dinge, die Sie über Freddie Mercury garantiert noch nicht wussten 10 Dinge, die Sie über Freddie Mercury garantiert noch nicht wussten

„Face It Alone“ soll bald auch in physischer Form zu kaufen sein. Am 18. November soll eine 7“-Vinyl-Edition erscheinen. Hier kann man die Single vorbestellen. Auf der B-Seite ist eine Karaoke-Version des Songs enthalten. Der Song wird sich auch auf dem „The Miracle“-Reissue befinden, das auch am 18. November herauskommt (Infos dazu in Kürze).

Hier kann man sich das Lyric-Video zum Song anschauen:

Queen hatten den Song schon im Sommer 2022 bei einem Radiointerview zum Anlass des 70-jährigen Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. erwähnt. „Wir haben ein kleines Juwel von Freddie gefunden, das wir quasi vergessen hatten“, sagte Schlagzeuger Roger Taylor in dem Interview. „Es ist wundervoll. Es war eine tatsächliche Entdeckung.“

„The Miracle“ war das 13. Album der Band und das vorletzte, das zu Lebzeiten Freddie Mercurys erschien. Zwei Jahre später, im selben Jahr, in dem auch „Innuendo“ erschien, starb Mercury an den Folgen einer Aids-Erkrankung.