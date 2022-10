„Face it alone“: Neuer Queen-Song mit Freddie Mercury soll heute erscheinen

Foto: Getty Images, Fox Photos. All rights reserved.

Freddie Mercury, Leadsänger von Queen, im Leeds Football Club, England am 29. Mai 1982. (Photo by Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

Im August hatten Queen eine kleine musikalische Sensation angekündigt, jetzt ist es tatsächlich soweit: Am Donnerstag, den 13. November soll ein bisher unbekannter Queen-Song mit Freddie Mercury erscheinen. Der britische Radiomoderator Ken Bruce soll ihn um 11 Uhr britische Zeit (12 Uhr deutsche Zeit) auf dem Sender BBC Radio 2 vorstellen.

Queen-Scores im Check:

Der Song mit dem Titel „Face It Alone“ stammt aus den Sessions zum Album „The Miracle“ (1989). Queen hatten schon im Sommer 2022 bei einem Radiointerview zum Anlass des 70-jährigen Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. erwähnt, dass sie den Song entdeckt hatten. „Wir haben ein kleines Juwel von Freddie gefunden, das wir quasi vergessen hatten“, sagte Schlagzeuger Roger Taylor in dem Interview. „Es ist wundervoll. Es war eine tatsächliche Entdeckung.“

Zunächst hatten die verbliebenen Bandmitglieder daran gezweifelt, dass sich ein fertiger Track aus der Aufnahme zusammenstellen lässt. „Wir schauten ihn uns viele Male an und dachten, Oh Nein, wir können das wirklich nicht retten“, sagte Gitarrist Brian May. „Aber wir legten tatsächlich los und unser wunderbares Engineering-Team sagte, wir können das und das machen. Es ist, wie Stücke zusammenzunähen.“

„The Miracle“ war das 13. Album der Band und das vorletzte, das zu Lebzeiten Freddie Mercurys erschien. Zwei Jahre später, im selben Jahr, in dem auch „Innuendo“ erschien, starb Mercury an den Folgen einer Aids-Erkrankung.