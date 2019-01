Jetzt wird’s tatsächlich ernst: Tool-Drummer verrät, wann das neue Album erscheinen soll

Am 1. Februar veröffentlichen Metallica den Mitschnitt ihres Akustikauftritts in San Francisco, bei dem über eine Million Euro an Spenden für wohltätige Zwecke zusammenkamen.

Am 3.11. hatte die Band im Masonic ein Jubiläumskonzert für ihre wohltätige Stiftung „All Within My Hands“ gegeben – die dabei gesammelten Einnahmen für einen guten Zweck beliefen sich auf satte 1,15 Millionen Euro. Mit der Veröffentlichung des Live-Mitschnitts soll nun noch mehr Geld zusammenkommen. https://www.instagram.com/p/Bn6ywwwhCTF/ Doppelvinyl in limitierter Auflage Unter dem Namen „Helping Hands – Live & Acoustic At The Masonic“ wird am 1. Februar eine limitierte 140g-Color-Doppelvinyl samt Download-Code erscheinen, die bereits im Online-Store der Band vorbestellt werden kann. Darüber hinaus erscheint das Album auch in digitaler Form auf den gängigen Streaming-Plattformen. Metallica spielten bei dem Konzert nicht…