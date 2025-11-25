Jimmy Cliff: Die 10 besten Songs

Im Jahr 2020 erklärte Jimmy Cliff dem ROLLING STONE seine Sicht auf das Leben nach dem Tod. „Aufgrund unseres religiösen Hintergrunds haben wir eine bestimmte Vorstellung davon, wenn jemand hinübergeht. Wir sagen nicht, dass er ‚verstirbt‘. Sondern dass er ‚hinübergeht‘. Dass er einfach auf die andere Seite der Existenz gelangt, dass es so etwas wie den Tod nicht gibt. Und dann geht er dorthin und schwingt so viele Tage lang, bevor er zu einer höheren Ebene aufsteigt.“

Er sprach damals über seinen Freund und Reggae-Ikone Toots Hibbert. Fünf Jahre später ist auch Cliff übergegangen. Und kaum jemand würde bezweifeln, dass er sich tatsächlich auf dem Weg zu einer höheren Ebene befindet.

Er war einer der ersten Künstler, der Reggae-Musik aus Jamaika in die Welt hinausgetragen hat. Er spielte eine unersetzliche Rolle dabei, unzähligen Zuhörern die Klänge näherzubringen, die seine Seele bewegten. Hier sind 10 der besten Songs aus seiner legendären Karriere.

„The Harder They Come“

Jimmy Cliff schrieb „The Harder They Come“ als Titelsong für den Rude-Boy-Archetyp Vincent „Ivanhoe“ Martin , die Figur, die er in Perry Henzells düsterem Krimi The Harder They Come aus dem Jahr 1972 spielte. „Zuerst hieß der Titelsong ‚Hard Road to Travel‘“, erinnerte sich Cliff 2012 . „Aber eines Tages unterhielten wir uns über Ivanhoe. Perry sagte über seine Geschichte: ‚Je härter sie kommen, desto härter fallen sie.‘ Diese Zeile sprang mich förmlich an. Also schrieb ich den Song darum herum.“

Mit seinem lebhaften Rhythmus, den mitreißenden Akkordwechseln und Cliffs einprägsamem Refrain fing „The Harder They Come“ Ivanhoes Entschlossenheit auf eine Weise ein, die über den Film hinausging. Joe Jackson, Rockers Revenge und Madness coverten den Song in den folgenden Jahrzehnten. —Kory Grow

„Many Rivers to Cross“

„Jeder fragt sich irgendwann einmal: ‚Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was werde ich tun?‘“, sinnierte Jimmy Cliff einmal, als er über die breite Anziehungskraft von „Many Rivers to Cross“ sprach. Der Künstler, der bereits als Teenager in Jamaika Hits hatte, begann in den 60er Jahren mit dem Schreiben des Songs, als er von Kingston nach Großbritannien zog. Und feststellte, dass es dort viel schwieriger war, Erfolg zu haben. „Ich war voller Tatendrang. Ich werde es schaffen, ich werde es mit den Beatles und den Stones aufnehmen“, erinnert er sich.

„Aber es lief nicht wirklich so. Ich tourte durch Clubs, ohne den Durchbruch zu schaffen. Ich hatte zu kämpfen. Mit der Arbeit. Dem Leben. Meiner Identität. Ich konnte meinen Platz nicht finden. Meine Frustration floss in den Song ein.“ Er verwandelte seine Frustration in einen mitreißenden weltlichen Gospelsong auf seinem selbstbetitelten Album von 1969 und dem Soundtrack zu The Harder They Come (1972). Der Song fand großen Anklang bei UB40, Cher und Annie Lennox, die alle mit ihren Interpretationen des Songs Hits landeten. —K.G.

„You Can Get It If You Really Want“

Eine ebenso tiefgründige Maxime wie „You Can’t Always Get What You Want“ von den Stones. Aber weitaus hoffnungsvoller. Die fröhliche Single „You Can Get It If You Really Want“ aus dem Jahr 1970 war der perfekte Start für Jimmy Cliffs Karriere. Hier ist ein Mann mit einer positiven Lebenseinstellung und der Willenskraft, sich über Widrigkeiten zu erheben. Und dazu hatte er eine goldene Stimme.

Der Song schaffte es zwar nicht in die Charts, im Gegensatz zu seinem Cat-Stevens-Cover „Wild World“ oder seinen eigenen Songs „Vietnam“ und „Wonderful World, Beautiful People“. Aber er erhielt ein zweites Leben als Eröffnungsmusik in „The Harder They Come“ und stellte der Welt Cliffs Jamaika vor. Als Lead-Single des Soundtracks wurde der Song zu einem Meilenstein in der Karriere des Künstlers. —K.G.

„Vietnam“

Jimmy Cliffs tiefgründige Aussage über Vietnam wurde durch seine eigene Trauer darüber inspiriert, dass sich ein Freund aus seiner Kindheit durch den Krieg verändert hatte. „Als er zurückkam, erkannte er mich nicht mehr“, sagte Cliff einmal. „Wir trafen uns in Somerton, wo Flugzeuge tief fliegen, um die Bananenbäume zu besprühen. Ich erinnere mich, dass er anfing, in Deckung zu laufen.“

Zu einem entwaffnend beschwingten Beat und einer ebenso beschwingten Melodie (und einem wiederholten Gesang des Wortes „Vietnam“ als gespenstischem Refrain des Songs) erzählt Cliff eine erschütternde Geschichte über den Krieg anhand einer Reihe von Briefen und Telegrammen, die nach Hause geschickt wurden. Kein Geringerer als Bob Dylan bezeichnete ihn als den besten Protestsong, der je geschrieben wurde. —Jonathan Bernstein

„Wonderful World, Beautiful People“

In Klassikern wie „The Harder They Come“ verlieh Jimmy Cliff Songs über Kampf und Not ein reichhaltiges Gefühl von strahlender Ausgelassenheit. Aber sein 1969er Titel „Wonderful World, Beautiful People“ war pure, weltumarmende, hymnische Freude, die den Wassermann-Geist dieses Jahres mit einem Song über die universelle Kraft der menschlichen Zusammengehörigkeit aufgriff. Er dehnt die guten Vibes sogar auf US-Präsident Richard Nixon und den britischen Premierminister Harold Wilson aus.

Veröffentlicht auf Jamaikas legendärem Label Trojan, mischte er auf brillante Weise Reggae-Groove mit einem mitreißenden Streicharrangement und zeigte damit Cliffs einzigartige Fähigkeit, Reggae mit Blick auf die breitere Popwelt aufzunehmen. Passenderweise schaffte es der Song in die Popcharts der USA und Großbritanniens –Jon Dolan

