Jimmy Cliff: So klingt seine erste Single seit zehn Jahren

Der 81-jährige gibt im nächsten Jahr vier Konzerte

Über 55 Jahre ist Thomas John Woodward, besser bekannt als Tom Jones, bereits im Showgeschäft. Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger, 36 Top-40 Singles in Großbritannien, etliche Auszeichnungen. Alleine sein Hit „Sex Bomb“ erreichte in 26 Ländern die Top 20 der Single Charts. 2021 veröffentlicht der 81-Jährige nach fast sechs Jahren Pause sein neues Album „Sourrounded by Time“. Jetzt will er wieder auf die Bühnen, auch in Deutschland. Konzerte bereits für 2021 geplant gewesen Schon 2021 wollte der Sänger sein neues Repertoire vor einem Live-Publikum präsentieren. Aufgrund der angespannte Reise-Situation im Zuge der Corona-Pandemie mussten die bereits geplanten Auftritte jedoch bis…