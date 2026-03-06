Jimmy Fallon ehrt Stephen Colbert vor dem Ende der „Late Show“

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Jimmy Fallon war gestern Abend zu Gast in „The Late Show“ – sein erster Auftritt in der Sendung überhaupt. Der Host von „The Tonight Show“ plauderte mit Stephen Colbert über ihre langjährige Freundschaft und gemeinsame Erinnerungen, bevor Fallon eine musikalische Nummer zu Ehren seines Kollegen aufführte.

Die Serenade würdigte Colberts Arbeit an „The Late Show“, die am 21. Mai ihr Ende finden wird. Die Lyrics wurden auf die Melodie von „My Way“ gesungen, und Fallon nahm darin auch Donald Trumps Rolle beim Aus der Sendung aufs Korn.

„And now the end is near“, schmachtete Fallon ins Mikro, während das Licht gedimmt wurde. „And so you face the final curtain/ But Trump, he made it clear/ He wants you gone/ Of that we’re certain/ You’ve been a gracious host/ We’ve loved you since the old ‚Report‘ days/ And more/ Much more than this/ You did it your way.“

Fallon bittet um einen Emmy

Weiter sang er: „CBS, they said you’re through/ And now it’s down to just to two Jimmys/ But wait, before you go/ Can I please have one of your Emmys?“

Am Ende des Songs kletterten die beiden auf Colberts Schreibtisch und umarmten sich. „I’ll see you in the locker room“, sagte Colbert zu Fallon.

Im vergangenen Jahr hatte CBS bekanntgegeben, die Late-Night-Talkshow, die Colbert seit über einem Jahrzehnt moderiert, aus finanziellen Gründen einzustellen.

CBS nennt Colbert unersetzlich

„Wir betrachten Stephen Colbert als unersetzlich und werden das Franchise ‚The Late Show‘ zu diesem Zeitpunkt in Rente schicken. Wir sind stolz, dass Stephen CBS sein Zuhause nannte. Er und die Sendung werden im Pantheon der Großen, die das Late-Night-Fernsehen geprägt haben, in Erinnerung bleiben“, schrieb CBS in einem Statement. „Dies ist eine rein finanzielle Entscheidung vor dem Hintergrund eines schwierigen Umfelds im Late-Night-Bereich. Sie steht in keinerlei Zusammenhang mit der Performance der Sendung, ihren Inhalten oder anderen Vorgängen bei Paramount.“

Colbert kommentierte die Entscheidung in seiner Show mit den Worten: „Ich werde nicht ersetzt. Das hier hört einfach alles auf. Ich möchte sagen, dass die Leute bei CBS großartige Partner waren.“

Colbert übernahm „The Late Show“ im Jahr 2015 von David Letterman, nachdem er zuvor die Nachrichtensatire-Show „The Colbert Report“ auf Comedy Central moderiert hatte. Die Sendung, die im Ed Sullivan Theater in New York City produziert wird, befindet sich derzeit mit Colbert als Host in ihrer elften Staffel.