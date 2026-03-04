Gavin Newsom war zu Gast bei „Jimmy Kimmel Live“, um über sein neues Buch „Young Man In a Hurry“ und sein Verhältnis zu Donald Trump zu sprechen – und gab Jimmy Kimmel damit die Gelegenheit, dem Gouverneur von Kalifornien einen eigenen Pokal zu überreichen.

Am Ende des Interviews betrat Josh Meyers, als Newsom verkleidet, die Bühne und überreichte Newsom den 2026 FIFA Skydance Paramount Netflix Warner Bros Big Ass Lipton Cup O Peace. „Woraus ist der eigentlich gemacht?“, fragte Kimmel, als der riesige Pokal enthüllt wurde. „Überzogen mit Platin, ethisch beschafft von all meinen abgelaufenen Amex-Karten“, verriet Meyers. „Und er fasst eine ganze Magnumflasche dieses kranken Soft Blanc.“

„Zu dieser historischen Ehrung, Gouverneur – möchten Sie ein paar Worte sagen?“, fragte Kimmel. Newsom antwortete: „Schauen Sie, das war längst überfällig. Und ich nehme an, das kommt mit einer dritten Amtszeit?“ Er fügte hinzu: „Iss dein Herz raus, Donald!“

Newsoms Telefonate mit Trump

Im Interview sprach Newsom über seinen anhaltenden und sehr öffentlichen Streit mit Trump, der im Dezember den ersten (und frei erfundenen) FIFA Peace Prize erhalten hatte. „Ich glaube, Trump liebt Sie heimlich“, bemerkte Kimmel.

Newsom schilderte, dass er „viele interessante Telefonate“ mit Trump geführt habe. „Das letzte Mal rief ich ihn kurz an, bevor er hier die Nationalgarde föderalisierte“, sagte Newsom. „Er schickte 700 aktive Marinesoldaten – nicht ins Ausland, sondern in die zweitgrößte Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika. Das war letzten Juni. Die Leute sollten das nicht vergessen.“

Er fuhr fort: „Ich hatte am Abend davor ein Gespräch mit ihm, in dem er behauptete, er hätte mir ordentlich die Leviten gelesen. So lief das ab: Es war ungefähr 22:30 Uhr bei mir, 1:30 Uhr bei ihm. Und er sagt: ‚Hey, hey, Gav, Gav, was hältst du von New Scum?‘ Das ist sein Spitzname für mich. Ich sagte: ‚Wovon reden Sie?‘ Er sagte: ‚Ziemlich originell, oder?‘ Ich sagte: ‚Eigentlich nicht. Das hat schon ein Schulhofschläger in der achten Klasse gemacht, als ich ein Kind war.’“

Demokraten müssen härter werden

„So laufen die Gespräche mit Trump“, fügte Newsom hinzu. „Das kann man sich nicht ausdenken. Und etwa zwölf Stunden später behauptete er, er hätte mir die Leviten gelesen, und ging dann mit der Föderalisierung der Nationalgarde voran.“

An anderer Stelle im Interview reflektierte Newsom über die Notwendigkeit, dass die Demokraten gegen Trump und die Republikaner Haltung zeigen. „Wir müssen härter werden“, sagte Newsom. „Wir müssen aggressiver sein und diese Dinge beim Namen nennen. Sonst verlieren wir unser Land.“

Newsom ist ein ausgesprochener Kritiker Trumps und parodiert dessen bombastischen Stil regelmäßig in den sozialen Medien. Im September erklärte Newsom in „The Late Show“, dass seine Social-Media-Strategie sowohl aus Inspiration als auch aus Verzweiflung entstanden sei.

Humor als politische Waffe

„Alles, was wir versucht haben, um durchzudringen, funktionierte nicht mehr“, sagte er. „Also haben wir uns entschieden, etwas – um Ihren Punkt aufzugreifen – Ungewöhnliches zu versuchen: Humor. Und ich muss sagen, Demokraten sind manchmal ein bisschen – wir sind nicht so humorvoll, wie wir sein sollten. Wir können etwas steif wirken. Also dachten wir, wir haben ein bisschen Spaß damit. Ich hätte nie gedacht, dass es so durchschlagen und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten so unter die Haut gehen würde.“