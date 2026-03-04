MAGA glaubt: Netanyahu hat Trump beim Iran-Krieg ausgenutzt

Am Tag nach Donald Trumps Befehl, das US-Militär gegen den Iran einzusetzen, geschah etwas Merkwürdiges: Kein einziger hochrangiger Regierungsvertreter erschien in einer der sonntäglichen Talkshows, um die gemeinsame Offensive mit Israel zu verteidigen oder zu erklären, warum Amerikaner diesen Feldzug unterstützen sollten. Das war umso erstaunlicher, als Trump – der im Wahlkampf gegen „endlose“ Kriege angetreten war – offensichtlich Mühe hatte, die außerordentliche Entscheidung zu begründen, Dutzende Luftangriffe auf den Iran zu autorisieren, darunter jenen, der das Land langjährigen Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei auslöschte.

Am Montagnachmittag war klar, warum niemand freiwillig vor die Kameras gegangen war. Es gibt schlicht keine überzeugende Begründung, warum die USA gerade jetzt in einen Krieg mit dem Iran ziehen mussten.

Außenminister Marco Rubio war an jenem Nachmittag der erste Kabinettminister, der Licht ins Dunkel über Zeitpunkt und Motiv der Angriffe brachte. Gegenüber Reportern erklärte er: „Wir wussten, dass Israel eine Aktion gegen den Iran plante. … Wir wussten, dass das einen Angriff auf amerikanische Streitkräfte nach sich ziehen würde, und wir wussten: Wenn wir nicht präventiv vorgehen, bevor sie angreifen, werden wir mehr Verluste erleiden.“

Israel zwang Amerika in den Krieg

Mit anderen Worten: Die USA traten in einen Krieg mit dem Iran ein – einen Krieg, der in den ersten Tagen das Leben von mehr als hundert unschuldigen Schulkindern und mindestens sechs US-Soldaten gekostet hat – weil Israel ihnen keine Wahl ließ.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu tat wenig, um diesen Eindruck zu zerstreuen, als er am Montagabend bei Sean Hannity auftrat.

„Es gibt Leute, die sagen, Sie haben Trump in das hier hineingezogen“, sagte Hannity zu Netanyahu.

Der israelische Premier lachte. „Das ist lächerlich“, sagte er.

MAGAs offene Revolte

Dass Donald Trump US-Soldaten offenbar eigenmächtig in einen Krieg auf Israels Seite geschickt hat, kommt an der Basis des Präsidenten gar nicht gut an. MAGA befindet sich in offener Revolte gegen die Entscheidung der Regierung, den Iran anzugreifen, und das Netz ist voll mit Memes, die Trump als Netanyahus Hund darstellen – und mit noch drastischeren visuellen Metaphern.

Die Kritik ist scharf und weitreichend – sie kommt von Mainstream-Konservativen wie Megyn Kelly, von einst treuen MAGA-Kämpfern wie Marjorie Taylor Greene sowie von einstigen Alt-Right-Figuren der zweiten Reihe wie Nick Fuentes und Candace Owens, deren Unterstützung Trump willkommen geheißen hatte, auch als das breitere republikanische Establishment sie wegen Antisemitismusvorwürfen mied.

„Meine persönliche Meinung: Niemand sollte für ein fremdes Land sterben müssen. Ich glaube nicht, dass diese vier Soldaten für die Vereinigten Staaten gestorben sind. Ich glaube, sie sind für den Iran oder für Israel gestorben“, sagte Kelly in ihrer Show am Montag. „Es ist nicht die Aufgabe unserer Regierung, für den Iran oder für Israel zu sorgen. Es ist ihre Aufgabe, für uns zu sorgen. Und das fühlt sich für mich ganz klar wie Israels Krieg an.“

Greene und Massie erheben ihre Stimmen

Später gesellte sich die ehemalige Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene dazu, die Fragen zu Trumps geistiger Verfassung aufwarf und sagte: „Wir müssen ernsthaft darüber reden, was zur Hölle gerade mit diesem Land passiert, für wen zum Teufel diese Entscheidungen getroffen werden und wer sie trifft.“

Repräsentant Thomas Massie (R-Ky.), der sich in den vergangenen Monaten mit Trump wegen dessen Weigerung, die Epstein-Akten freizugeben, angelegt hatte, kam zu einem ähnlichen Schluss und schrieb auf X: „Die Regierung gibt zu, dass [Israel] uns in den [Iran-]Krieg hineingezogen hat, der bereits zu viele amerikanische Leben und Milliarden von Dollar gekostet hat. Bevor es vorbei ist, werden die Preise für Benzin, Lebensmittel und praktisch alles andere steigen. Die einzigen Gewinner [in den USA] sind die Aktionäre der Rüstungskonzerne.“

Massies Post zitierte Matt Walsh vom Daily Wire, der über Rubio schrieb: „Er sagt uns klipp und klar, dass wir uns wegen Israel im Krieg mit dem Iran befinden. Das ist im Grunde das Schlimmste, was er hätte sagen können.“

Konservative Medien zweifeln am Ziel

Sean Davis, Mitgründer der konservativen Website The Federalist, fragte: „Was ist das Ziel – das iranische Regime zu beseitigen, das iranische Volk zu befreien, ihre Nuklearkapazität zu degradieren, ihre konventionellen Waffenkapazitäten zu schwächen, ihre regionale Hegemonie zu brechen, ihre Öllieferungen an China zu unterbinden, Israel zu helfen oder was? Das Fehlen jeder kohärenten Botschaft legt das Fehlen jedes kohärenten Ziels nahe.“

Der Holocaust-leugnende Weißnationalist Nick Fuentes, dessen Einfluss in rechten Kreisen in den vergangenen Monaten gewachsen ist, ließ Trump auf seinem Livestream auflaufen. „Das ist der Bruchpunkt für die GOP-Koalition. Ihr begräbt die Epstein-Akten. Es gibt keine Grenzmauer. Ihr habt massenhafte Abschiebungen nicht geliefert. Ihr habt die Körperschaftsteuersätze für die Reichen gesenkt und wieder mal Medicaid gekürzt, kein Infrastrukturprogramm, keine Steuersenkungen für die Mittelklasse. Und ihr müsst die Zölle zurücknehmen, und jetzt stecken wir in einem Regimewechselkrieg mit dem Iran? Das ist der Bruchpunkt. Ich bin raus. Ich bin fertig. Und ich steige aus dem Trump-Zug aus. Und ich wähle 2026 nicht, und wenn Rubio oder Vance 2028 in irgendeiner Form auf dem Ticket stehen, wähle ich einen Demokraten.“

Fuentes fügte hinzu: „Alle diese Plan-Truster, Trump-Unterstützer, Anbeter, Republikaner – sagt, was ihr wollt. Ihr seid verdammte Cucks. Ihr wählt einen Kandidaten, der euch verarscht. Sie brechen jedes Versprechen, lügen euch ins Gesicht, verraten euch, und unser Leben wird nicht besser. Wie macht uns ein Regimewechselkrieg mit dem Iran sicherer? Wie verbessert das unser Leben?“

Owens und Carlson: Bibi bestimmt die Außenpolitik

Owens sah es ähnlich: „Was glaubt er, wir sind doch nicht blöd? Und die Leute online versuchen zu tun, als wären wir diejenigen, die Trump verraten, weil wir ihn an seinen Versprechen festhalten, die er uns gemacht hat, als wir für ihn gestimmt und andere dazu ermutigt haben, für ihn zu stimmen?“

Owens fügte hinzu: „Der Grund, warum Amerika einen Regimewechsel im Iran will, ist, dass Bibi Netanyahu ihn fordert. … Es gab keine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten, als Trump diese Entscheidung traf, das zu tun, was Bibi wollte. Ich möchte das klar sagen: Das war nicht Trumps Entscheidung, es war Bibi Netanyahus Entscheidung, und deshalb hat er es getan. Uns ist sehr wohl bewusst, dass Israel unsere Außenpolitik diktiert, und wir möchten, dass das aufhört.“ Tucker Carlson schlug am Montag ähnliche Töne an, nannte es „Israels Krieg“ und behauptete, Mossad-Agenten planten Anschläge unter falscher Flagge in Golfstaaten.

Selbst Blackwater-Gründer Erik Prince – dessen Söldner beim berüchtigten Massaker auf dem Nisour-Platz in Bagdad während des Irakkriegs mehr als ein Dutzend unbewaffnete Zivilisten töteten und der unermüdlich daran gearbeitet hatte, Verbindungen zu Donald Trump zu knüpfen – kritisierte die Entscheidung. „Unsere Außenpolitik der israelischen Außenpolitik zu unterwerfen, damit habe ich ein echtes Problem. Das habe ich schon vorher gesagt. Das sollte nicht der Weg nach vorne sein. Und der Präsident hat sich dafür entschieden. Ich frage mich nur, wer ihn so sehr unter Druck gesetzt hat“, sagte Prince.

Trump bestritt am Dienstag, dass Israel das Heft in der Hand gehabt habe. „Nein“, sagte er einem Reporter, der ihn direkt fragte, ob Israel ihm die Hand gezwungen habe. „Ich habe vielleicht ihre Hand gezwungen. Meine Meinung war, dass diese Verrückten zuerst angreifen würden.“