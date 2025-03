FIFA: Chris Martin & Coldplay-Manager suchen Acts fürs WM-Finale aus

Coldplay: „Music of the Spheres Tour“ knackt 1-Milliarde-Dollar-Marke

Statt neuer Coldplay-Musik nach ihrer 2024er LP MOON MUSIC machen Frontmann Chris Martin und Coldplay-Manager Phil Harvey jetzt mit FIFA gemeinsame Sache. Konkret kümmern sich die beiden um die musikalische Gestaltung der ersten Halbzeitshow beim Finale der Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr.

Zur offiziellen Bestätigung

FIFA-Präsident Gianni Infantino postete auf Instagram Fotos der Veranstaltung, bei der er verkündigte: „Ich kann bestätigen, dass die erste Halbzeitshow beim FIFA-WM-Finale in New York New Jersey in Zusammenarbeit mit ‚Global Citizen‘ stattfinden wird. Das wird ein historischer Moment für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft. Und eine Show, die dem größten Sportereignis der Welt angemessen ist.“ Hinter ihm waren auf einer riesigen Leinwand Chris Martin und Phil Harvey zu sehen, die in ihre Laptop-Kamera grinsten. Gianni Infantino fuhr fort: „Ich möchte auch Chris Martin und Phil Harvey von Coldplay danken, die mit uns bei der FIFA zusammenarbeiten werden, um die Liste der Künstler zu vervollständigen, die während der Halbzeitshow und am Times Square auftreten werden.“

Die volle Entscheidungsgewalt haben die beiden also nicht. Es wirkt mehr so, als dürften sie zu schon vorhandenen Vorschlägen ihre Meinung hinzufügen können. Wie es jedoch überhaupt zur Zusammenarbeit kam, wurde nicht mitgeteilt.

Zur offiziellen Ankündigung:

Wen werden Chris Martin und Phil Harvey wohl vorschlagen?

Wenn man sich fragt, wen wohl die Coldplay-Männer für die Veranstaltung in Erwägung ziehen, lohnt sich ein Blick auf Aussagen aus früheren Interviews der Band. So erzählte Martin einst, dass er gerne Bono zuhören würde und dass Coldplay in ihren Anfangstagen a-ha-Songs gecovert hätten. Außerdem teilte er mit, dass er von Gruppen wie Oasis, Muse, Radiohead, Girls Aloud und Take That beeinflusst wurde. Also von Bands, die berühmt genug sind, um nicht fremd auf einer FIFA-Weltbühne zu wirken. Na, vielleicht wäre da ja was dabei?

Zwar sind Radiohead seit 2018 nicht mehr aufgetreten, aber der Rest schon: a-ha im Sommer 2022, Muse haben Konzerttermine für 2025 und sowohl Girls Aloud als auch Take That und U2 waren erst vorheriges Jahr auf Tour. Und die Reunion-Tour von Oasis kommt obendrein auch noch.

Wer einen konkreten Coldplay-Bezug hat, sind außerdem die US-Artists Maggie Rogers und Janelle Monáe, die bereits als Support-Acts mit den Briten tourten. Und auf der LP MOON MUSIC gab es einen Song mit Ayra Starr, „Good Feelings“, was auch ein Anhaltspunkt für mögliche Vorschläge der beiden sein könnte.

Plus: Phil Harvey managt seit der Jahrtausendwende ausschließlich Coldplay, was aber nicht heißt, dass er nicht auch andere Kontakte zu Musiker:innen hat.