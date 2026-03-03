Trump hat keine Antwort auf gefallene Soldaten

Die USA führen Krieg gegen Iran – gemeinsam mit Israel, in einer Operation, die Donald Trump als „massiv und andauernd“ beschrieben hat. Ayatollah Ali Khamenei, der langjährige Oberste Führer Irans, ist tot, ebenso mehrere hochrangige Vertreter seines Regimes. Auch mehrere US-Soldaten sind gestorben. Trump, Verteidigungsminister Pete Hegseth und der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, Dan Caine, haben alle davor gewarnt, dass weitere Amerikaner sterben werden. „So ist das nun mal“, sagte der Präsident am Sonntag.

Trumps Ankündigung, dass Amerikaner infolge der Iran-Operation gestorben seien, erfolgte in einem vorab aufgezeichneten Video – ähnlich wie seine erste Ankündigung der Operation am Freitag. Seitdem hat der Präsident scheinbar bei jedem Medium angerufen, das ihm einfiel, um über das Geschehen und die weiteren Schritte zu sprechen. Klare Antworten blieb er dabei schuldig. Seine widersprüchlichen Einschätzungen legen nahe, dass die Regierung die Konsequenzen eines Angriffs auf ein 90-Millionen-Einwohner-Land möglicherweise nicht vollständig durchdacht hat.

Trump sagte der „New York Times“ am Sonntag, er stelle sich für Iran ein ähnliches Ergebnis vor wie das, was sich nach der militärischen Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu Beginn des Jahres ereignet hatte. Maduro wurde durch Delcy Rodríguez ersetzt, die frühere Vizepräsidentin, die die USA für kontrollierbar halten. „Was wir in Venezuela getan haben, ist meiner Meinung nach das perfekte, das perfekte Szenario“, sagte Trump. Fox-News-Moderator Bret Baier berichtete am Montag, Trump habe ihm gegenüber erklärt, Venezuela sei das „Template“ dafür, wie er sich die Entwicklung im Iran vorstelle.

Wer übernimmt das Regime?

Also: Wer ist Irans Delcy Rodríguez? Jonathan Karl von ABC News berichtete, Trump habe ihm gesagt, man habe Personen identifiziert, die das Land übernehmen sollten – sie aber alle getötet. „Der Angriff war so erfolgreich, dass er die meisten Kandidaten ausgeschaltet hat“, sagte Trump. „Es wird niemand sein, an den wir gedacht hatten, denn sie alle sind tot. Platz zwei und drei sind tot.“

„Wir wissen nicht, wer die Führung ist“, sagte Trump später CNN-Moderator Jake Tapper. „Wir wissen nicht, wen sie wählen werden. Vielleicht haben sie Glück und bekommen jemanden, der weiß, was er tut.“ Trump behauptete, selbst Iran wisse nicht, wer das Sagen hat, und die Lage ähnele einer „Arbeitslosenschlange“.

Trump mag in Venezuela bekommen haben, was er wollte – aber Iran ist nicht Venezuela. Und die Vorstellung, dass ein Mitglied der Islamischen Revolutionsgarden die Macht übernehmen und dann mit den USA kooperieren würde, ist, gelinde gesagt, zweifelhaft. Trump scheint zu sagen, das sei so geplant gewesen, hat aber gleichzeitig erklärt, er wolle, dass das iranische Volk aufsteht und die Kontrolle über die Regierung übernimmt – er deutete sogar an, das Regime könnte sich einfach dazu entschließen, die Macht abzugeben. „Sie würden wirklich dem Volk kapitulieren, wenn man so darüber nachdenkt“, sagte er der „Times“.

Ziele und Zeitplan unklar

Der Plan ist unklar – ebenso das eigentliche Ziel. Trump und seine Regierung erklärten, sie müssten der Bedrohung entgegenwirken, die Iran für die USA darstelle, obwohl Iran keine Atomwaffe besitzt und die Regierung einräumte, über keine Geheimdienstinformationen zu verfügen, die auf geplante Angriffe Irans auf US-Streitkräfte hingedeutet hätten. Trump hat seit Beginn der Offensive zudem erklärt, er wolle die Iraner einfach befreien. „Alles, was ich will, ist Freiheit für das Volk“, sagte er der „Washington Post“. Hegseth behauptete derweil am Montag, „dies ist kein Regime-Change-Krieg“ – trotz der gezielten Angriffe auf die Führungsriege des Regimes. „Das Regime hat sich verändert“, fügte Hegseth hinzu.

„Wir führen Kriege, um zu gewinnen, und wir verschwenden keine Zeit und keine Leben“, sagte Hegseth.

Was „gewinnen“ hier konkret bedeutet, ist unklar – ebenso, wie viele Leben der Krieg am Ende kosten wird, über die bereits bestätigten vier toten Amerikaner hinaus. Trump war auch hinsichtlich der Dauer des Einsatzes vage: Der „Times“ gegenüber erklärte er, den Krieg „vier bis fünf Wochen“ lang fortführen zu wollen, Axios gegenüber sagte er, er könne den Krieg in „zwei oder drei Tagen“ beenden. Am Montag im Weißen Haus erklärte er, der Krieg könne „weit länger“ als vier oder fünf Wochen dauern, und sagte Tapper, „wir haben noch gar nicht richtig angefangen, sie zu treffen“ – die „große Welle“ komme bald.

Trumps widersprüchliche Botschaften

Die allgemeine Verwirrung zerstreute Trump am Montag nicht gerade, als er behauptete, Amerikas Ziele seien „klar“, und darlegte, er wolle Irans Atomkapazitäten zerstören, die Marine des Landes „vernichten“ und die Finanzierung von Terrorgruppen stoppen.

Die Rede, die während einer Zeremonie für Träger der Medal of Honor gehalten wurde, war das erste Mal, dass der Präsident öffentlich über den Krieg gegen Iran gesprochen hat. Trump bestand darauf, vom Krieg nicht „gelangweilt“ zu werden – doch selbst während dieser Rede blieb er kaum beim Thema. „Die Vorhänge habe ich in meiner ersten Amtszeit ausgesucht“, sagte er an einer Stelle und deutete auf die Gardinen hinter ihm, mitten in einer ausschweifenden Abschweifung über den im Bau befindlichen Ballsaal des Weißen Hauses. „Ich mochte Gold immer. Ich glaube, wir können eine Menge Geld sparen. Ich habe gerade Vorhänge gerettet.“