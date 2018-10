Der Sänger hatte Deven Davis 2004 geheiratet. Beide haben zwei Kinder zusammen. Nun ist sie im Alter von nur 39 Jahren verstorben.

Jonathan Davis, der Frontmann von Korn, trauert um seine Frau. Sie ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben, wie es in einer Mitteilung des Managements der Band heißt. „Die Familie Davis ist schwer getroffen vom verheerenden Verlust von Deven Davis“ heißt es in der Mitteilung. „Wir bitten, ihre Privatsphäre zu respektieren - und die Privatsphäre derjenigen, die der Familie nahe stehen -, um ihnen die Möglichkeit zu geben, privat zu trauern. Wir danken für Liebe, Verständnis und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.“ Deven Davis war angeblich abhängig von Drogen Der Musiker lebte seit einiger Zeit getrennt von seiner Frau,…