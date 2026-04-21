Trumps Arbeitsministerin tritt inmitten eines Fehlverhaltensskandals zurück

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer ist nach Fehlverhaltensvorwürfen gegen sie und ihre engsten Mitarbeiter zurückgetreten. Sie ist das dritte Kabinettsmitglied – und die dritte Frau –, das während der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump das Amt niederlegt.

White-House-Kommunikationsdirektor Steven Cheung bestätigte Chavez-DeRemers Abgang am Montag. „Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer verlässt die Regierung, um eine Stelle im Privatsektor anzutreten“, sagte Cheung. „Sie hat in ihrer Funktion hervorragende Arbeit geleistet, indem sie amerikanische Arbeitnehmer schützte, faire Arbeitspraktiken durchsetzte und Amerikanern dabei half, zusätzliche Fähigkeiten zu erwerben, um ihr Leben zu verbessern.“

Keith Sonderling werde als kommissarischer Sekretär des Arbeitsministeriums fungieren, so Cheung.

Chavez-DeRemers Abschiedsworte

In einer Erklärung auf X dankte Chavez-DeRemer Trump und teilte mit, dass sie eine Stelle im Privatsektor annehmen werde. „Im Arbeitsministerium bin ich stolz darauf, dass wir bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung von Präsident Trumps Mission erzielt haben, die Kluft zwischen Wirtschaft und Arbeit zu überbrücken und die amerikanischen Arbeitnehmer stets an erste Stelle zu stellen“, sagte Chavez-DeRemer. „Wir haben neue Wege zu gut bezahlten Jobs geschaffen, Arbeitnehmer darauf vorbereitet, im KI-Zeitalter zu glänzen, Schritte unternommen, um die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken, die Altersvorsorge gefördert und vieles mehr.“

Chavez-DeRemer steht seit Januar unter Untersuchung, nachdem DOL-Generalinspektor Anthony D’Esposito eine Prüfung eingeleitet hatte. Gegenstand der Untersuchung ist der Vorwurf, sie habe eine sexuelle Beziehung mit einem Untergebenen – einem Mitglied ihres Sicherheitsteams – unterhalten.

Zwei von Chavez-DeRemers Mitarbeitern traten im März zurück, nachdem untersucht worden war, ob sie „Reisebetrug“ begangen hatten, indem sie Diensttermine für die Arbeitsministerin als Vorwand für private Reisen arrangierten.

Vorwürfe gegen ihren Ehemann

Anfang des Jahres hatte die „New York Times“ berichtet, dass Chavez-DeRemers Ehemann, Dr. Shawn DeRemer, mit einem Hausverbot für die Zentrale des Arbeitsministeriums belegt worden sei, nachdem zwei Mitarbeiterinnen gegenüber Behördenvertretern angegeben hatten, er habe sie mutmaßlich sexuell missbraucht.

Die Aussagen der Frauen seien im Rahmen einer internen Untersuchung des Generalinspektors zu Fehlverhaltensvorwürfen gegen Chavez-DeRemer und ihre leitenden Mitarbeiter zutage getreten, so die „Times“.