Trump will Jimmy Kimmel wegen „widerwärtigem“ Melania-Witwen-Witz gefeuert sehen

Donald Trump geht erneut auf Jimmy Kimmel los – diesmal fordert er, den Comedian zu feuern, und zwar wegen einer Parodie auf das White House Correspondents‘ Dinner. Der Präsident schien damit anzudeuten, der Auftritt habe den Sicherheitsvorfall vorweggenommen, der bei der eigentlichen Veranstaltung zur Evakuierung führte.

Letzte Woche veranstaltete Kimmel seine eigene „alternative“ Gala bei „Jimmy Kimmel Live“, bei der er einen „Monolog“ vor einem fiktiven Publikum hielt, zu dem auch Trump und First Lady Melania Trump gehörten. Der Anlass war Trumps Entscheidung, keinen Comedian für die Moderation des Events zu engagieren – wie es eigentlich Tradition ist –, sondern stattdessen einen Mentalisten. Einer von Kimmels Seitenhieben galt dem Alter des 79-jährigen Präsidenten: Der Comedian warf Melania gegenüber ein, sie strahle „wie eine werdende Witwe“.

Trump schien den Witz jedoch für weit bedrohlicher zu halten. „Er zeigte ein gefälschtes Video der First Lady Melania und unseres Sohnes Barron, als säßen sie tatsächlich in seinem Studio und hörten ihm zu – was sie nicht taten und niemals täten“, schrieb Trump in einem am 27. April auf Truth Social veröffentlichten Rant. „Einen Tag später versuchte ein Verrückter, den Ballsaal des White House Correspondents‘ Dinner zu betreten – bewaffnet mit einer Schrotflinte, einer Pistole und mehreren Messern. Er war aus einem sehr offensichtlichen und finsteren Grund dort.“

Sicherheitsvorfall beim Dinner

Am Samstag, dem 25. April, wurden Trump und andere Gäste überstürzt von der Bühne geführt und aus dem White House Correspondents‘ Dinner in Washington, D.C., evakuiert, nachdem Schüsse zu hören waren. Der Verdächtige wurde festgenommen; Jeanine Pirro, die US-Staatsanwältin für D.C., erklärte, ihm sei vorgeworfen worden, bei einer Gewalttat eine Schusswaffe eingesetzt und einen Bundesbeamten mit einer gefährlichen Waffe angegriffen zu haben.

Trump bezeichnete Kimmels Segment als „widerwärtigen Aufruf zur Gewalt“. Seine Worte spiegelten die Erklärung wider, die Melania auf X veröffentlichte: „Kimmels hasserfüllte und gewaltverherrlichende Rhetorik soll unser Land spalten. Sein Monolog über meine Familie ist keine Komödie – seine Worte sind ätzend und vertiefen die politische Krankheit in Amerika. Menschen wie Kimmel sollten nicht die Möglichkeit haben, jeden Abend in unsere Häuser einzudringen, um Hass zu verbreiten.“

„Das geht weit über jede Grenze hinaus. Jimmy Kimmel sollte sofort von Disney und ABC gefeuert werden“, schrieb Trump. Melania warf Kimmel außerdem vor, ein „Feigling“ zu sein, der „sich hinter ABC versteckt, weil er weiß, dass der Sender ihn weiterhin schützen wird“. Sie wandte sich auch direkt an die ABC-Führung und kritisierte, diese versuche, „Kimmels abscheuliches Verhalten auf Kosten unserer Gemeinschaft zu decken“.

Kimmels Rückkehr nach Sendeunterbrechung

Im vergangenen September wurde Kimmels Show von ABC und Nexstar nach einer Drohung von Trumps FCC-Vorsitzendem Brendan Carr abgesetzt – ausgelöst durch Kimmels Äußerungen über die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk. „Jimmy Kimmel Live“ kehrte eine Woche später zurück, und der Moderator sprach den Präsidenten in seinem ersten Monolog nach der Pause direkt an.

„Ich habe in der Schule kaum aufgepasst, aber eines habe ich von Lenny Bruce, George Carlin und Howard Stern gelernt: Eine staatliche Drohung, einen Comedian zum Schweigen zu bringen, den der Präsident nicht mag, ist zutiefst unamerikanisch“, sagte er damals. „Und ich bin so froh, dass wir darin Solidarität von rechts und links und von der Mitte erfahren – zum Beispiel von Joe Rogan. Vielleicht ist das der Silberstreif am Horizont: Wir haben eine Sache gefunden, auf die wir uns einigen können. Vielleicht finden wir noch eine weitere. Vielleicht rücken wir ein kleines bisschen näher zusammen.“