Jimmy Kimmel untersucht Trumps Hals-Ausschlag – und interviewt seine „übel blaue Babyhand“

Wie viele Amerikaner rätselt auch Jimmy Kimmel über Donald Trumps mysteriösen Hals-Ausschlag – den der Late-Night-Host inzwischen als „großes rotes Irgendwas“ bezeichnet.

„Kaum zu glauben, dass Melania noch einen weiteren Grund braucht, nicht mit ihm zu schlafen“, witzelte Kimmel. „Oder vielleicht hat sie versucht, ihn im Schlaf zu erwürgen.“

Er ergänzte: „Reporter haben danach gefragt. Das Weiße Haus behauptete zunächst, es sei ein Kitesurfunfall. Nein. Bislang weigern sie sich, irgendeine detaillierte Erklärung zu liefern. Also haben wir beschlossen, selbst zu ermitteln.“

Kimmels skurriles Interview

Kimmel nahm die Ermittlungen daraufhin in die Hand – indem er „Donald Trumps übel blaue Babyhand“ interviewte. Die Late-Night-Show präsentierte eine knallorange Hand, gekrönt von einer geschwungenen Trump-Perücke und einem großen blauen Fleck. „Ich hatte gehofft, Sie könnten uns verraten, was es mit dem Ausschlag auf sich hat – oder was auch immer da nördlich von Ihnen am Hals des Präsidenten vorgeht“, sagte Kimmel.

„Das ist kein Ausschlag“, antwortete die Hand mit Trumps Stimme. „Der Hals ist nur ein bisschen gereizt von all den Medaillen, die er getragen hat. Wir haben so viele Auszeichnungen gewonnen. Den FIFA-Friedenspreis. Olympisches Gold. Eine Lifetime-Achievement-Auszeichnung von Arby’s fürs Essen von 10.000 Beef-and-Cheddar-Sandwiches.“

Anderswo in seinem Monolog thematisierte Kimmel Trumps Verwirrung darüber, ob die USA tatsächlich im Krieg mit dem Iran seien. „Er nennt es immer wieder einen Krieg. Wir sind jetzt an Tag fünf von was auch immer das hier ist“, bemerkte Kimmel. „Pete Hegseth sagte heute, wir fangen im Iran gerade erst an. Sie versuchen noch herauszufinden, wer der nächste Oberste Ajatollah des Iran wird.“

Windel-Ausschlag bis zum Hals

Kimmel hatte Trumps Ausschlag bereits am Dienstagabend zum Thema gemacht und gewitzelt: „Wer hätte gedacht, dass Windelausschlag so weit hochgehen kann?“ Er ergänzte: „Eines wissen wir mit Sicherheit: Ein Knutschfleck von Melania ist es nicht. Wahrscheinlich ein Vampirbiss von Rudy Giuliani oder so. Jeden Tag sieht unser Präsident mehr aus wie Pizza the Hutt aus ‚Spaceballs‘.“