Jimmy Kimmels nächster Schritt: Brooklyn oder Pleite?

Während die Unterhaltungswelt sich hinter Jimmy Kimmel stellt, nachdem ABC seine Late-Night-Show auf Geheiß des Vorsitzenden der Federal Communications Commission, Brendan Carr, abrupt abgesetzt hat, bleiben drängende Fragen zu seiner unmittelbaren Zukunft beim Sender. Vor allem: ob der geplante Aufenthalt der Show an der Brooklyn Academy of Music, der vom 29. September bis 3. Oktober ausgestrahlt werden sollte, tatsächlich stattfinden wird.

Politischer Druck und Senderentscheidungen

Quellen aus dem Umfeld der Produktion berichten dem ROLLING STONE, dass Lastwagen mit dem Bühnenaufbau der Show am 19. September aus Los Angeles losfahren sollen, um den weiten Weg nach New York zurückzulegen. Die Verlegung der Show für fünf Tage ist ein teures Unterfangen: über 5 Millionen Dollar, so die Schätzung eines Brancheninsiders. Videoaufnahmen, die Mitglieder von Kimmels Hollywood-Crew beim Verpacken von Ausrüstung zeigen, tauchten gestern in sozialen Medien auf – und verstärkten die Verwirrung und Spekulationen (war Margo Price Kimmels letzter Gast überhaupt?) darüber, ob die Show jemals wieder auf Sendung gehen wird. (Vertreter von ABC und Kimmel reagierten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.)

Kimmels Zukunft bei ABC geriet am Mittwoch ins Wanken, als der Sender die Show abrupt abzog, nachdem es konservativen Protest über einen Witz gab, den der Moderator in einem jüngsten Monolog über den mutmaßlichen Täter im Mordfall Charlie Kirk gemacht hatte. In einem Interview mit dem konservativen Podcaster Benny Johnson sagte Carr, „lizenzierte Rundfunkanstalten“ sollten gegen ABCs Mutterkonzern Disney vorgehen und Kimmel „präemptiv“ behandeln.

„Wir können das auf die leichte oder auf die harte Tour machen“, fuhr Carr fort. „Diese Unternehmen können Wege finden, ihr Verhalten zu ändern und Maßnahmen, offen gesagt, gegen Kimmel zu ergreifen, oder es wird zusätzliche Arbeit für die FCC geben.“

Interne Abläufe und vermeidbare Fehler

Kurz darauf kündigten Nexstar und Sinclair – zwei Medienkonglomerate, die landesweit ABC-Affiliates besitzen – an, Kimmel nicht auszustrahlen. (Wie weithin berichtet wurde, versucht Nexstar derzeit, eine 6,2-Milliarden-Dollar-Fusion mit Tegna durchzusetzen, die die Zustimmung der FCC erfordert.) ABC traf die Entscheidung, die Show kurz darauf abzusetzen.

Der Brooklyn-Auftritt hat für Kimmel eine besondere Bedeutung, da er im Stadtteil geboren wurde und dort seine frühen Kindheitsjahre verbrachte. Tatsächlich hat Kimmel seit 2012 bereits sieben Mal Serien am BAM veranstaltet, und für dieses Jahr hat er ein volles Line-up an Gästen gebucht (darunter auch der ebenfalls angeschlagene Late-Night-Veteran Stephen Colbert).

„New York ist Jimmys Heimatstadt und Brooklyn war für die Show schon immer ein energiegeladenes Publikum“, sagt eine Quelle, die die Entscheidung von ABC als besonders schockierend einstuft, da Kimmel und Disney-Chef Bob Iger „sehr eng“ seien.

Disney unter Druck von Affiliates und Werbekunden

Der Ablauf der Ereignisse deutet darauf hin, dass es mehrere Gelegenheiten für den Sender gab, Kommentare im Monolog, die als anstößig hätten gelten können, zu kennzeichnen. Kimmel ist in jeden Aspekt der Showproduktion eingebunden, von der Ideenfindung bis zur Lieferung, sagt die Quelle, doch es gibt Protokolle, bei denen zahlreiche Personen Änderungen oder Streichungen hätten anfordern können. Die Abteilung für Sende-Standards könnte, und tut es oft, schon in der Schreibphase eingreifen und verlangen, dass ein Witz komplett gestrichen wird. Und da die Show nicht live ist (trotz ihres Titels), sondern um 16 Uhr Pazifikzeit aufgezeichnet wird, bleibt genügend Zeit, um Anpassungen vorzunehmen, bevor sie drei Stunden später ausgestrahlt wird.

„Es geht durch viele Hände“, sagt der Insider, der hinzufügt, dass solche Kürzungen „bei jeder [Late-Night]-Show“ regelmäßig vorgenommen werden.

Eine mögliche Erklärung dafür, wie die Bemerkung der Prüfung entging, ist, dass sie in Wirklichkeit ziemlich harmlos war. Kimmels genaue Worte lauteten: „Wir haben am Wochenende neue Tiefpunkte erreicht, als die MAGA-Gang verzweifelt versuchte, diesen Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als etwas anderes als einen von ihnen darzustellen, und alles tat, um daraus politisches Kapital zu schlagen.“

Kimmel wehrt sich gegen Rückzieher

Fox News interpretierte diese Kommentare so, dass Kimmel damit suggeriert habe, der „Kirk-Schütze sei Teil der MAGA-Gang“. Carr wiederum sprang nicht nur auf diesen Zug auf; der FCC-Chef war dessen Zeremonienmeister.

Doch die üblichen Abläufe wurden auch dadurch erschwert, dass ABC keinen dedizierten Late-Night-Executive hat. Stattdessen berichtet Kimmel an den EVP für Unscripted and Alternative Entertainment des Senders, der viele Shows betreut. „Es ist so ein Bärendienst“, sagt der Insider.

Wie Rolling Stone bereits berichtete, hielten ABC, der Eigentümer Disney und die Affiliates am Tag der Entscheidung, Kimmel abzusetzen, mehrere Notfall-Meetings ab, um den Schaden zu begrenzen. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten, dass mehrere Führungskräfte der Ansicht waren, Kimmel habe nichts wirklich Unangemessenes gesagt, doch die Drohung von Vergeltungsmaßnahmen seitens der Trump-Administration schwebte über allem.

„Die haben sich den ganzen Tag in die Hose gemacht“, sagte ein ABC-Insider dem Rolling Stone.

Wie auch anderswo berichtet, erhielt Disney neben den Drohungen der Affiliate-Besitzer auch Anrufe von besorgten Werbekunden. Disney-Mitarbeiter berichteten sogar, dass sie gedoxxt oder mit Morddrohungen überzogen wurden, so The Hollywood Reporter. Als ABC erfuhr, dass rund 66 von etwa 200 Affiliates am Mittwoch nicht bereit waren, Kimmel auszustrahlen, trafen Iger und Disneys TV-Chefin Dana Walden die Entscheidung, die Show abzusetzen. Walden soll Kimmel die Nachricht persönlich überbracht haben.

Frühere Konflikte mit Disney

Als am Mittwoch die Entscheidung fiel, Kimmel abzusetzen, sah das bestehende Protokoll vor, dass ABC eine vorab genehmigte Folge der Show als Wiederholung senden sollte. Daraufhin soll ein Mitarbeiter scherzhaft gesagt haben: „Warum senden wir nicht einfach die gestrige Show?“

Doch angeblich kam von der Zentrale die Anweisung, stattdessen Celebrity Family Feud auszustrahlen. „Es wurde mit niemandem besprochen“, behauptet die Quelle.

Am Donnerstag trafen sich Kimmel und seine Vertreter Berichten zufolge mit Disney-Führungskräften, darunter Walden, um die Kontroverse zu besprechen, doch eine Lösung wurde nicht gefunden. Laut Puck hielt Kimmel an seinem Wunsch fest, eine Erklärung abzugeben, die klarstellen würde, dass er nie geglaubt habe, Kirks mutmaßlicher Mörder sei MAGA, die aber auch Fox News und andere Konservative angreifen würde, die seine ursprünglichen Kommentare seiner Ansicht nach unehrlich verdreht hätten.

Quellen bei Disney haben Medien wie Puck und THR gesagt, dass Kimmels Vorschlag „die Situation nicht verbessere“ und „die Flammen bei der MAGA-Basis anfachen“ würde. Eine Kimmel-nahe Quelle entgegnete gegenüber THR, dass er die Sache nicht „schlimmer mache“, sondern darauf bestehe, nicht vor dem Aufruhr „einzuknicken“.

„Alle in China töten“, worauf Kimmel trocken erwiderte: „Okay, das ist eine interessante Idee“

Die Entscheidungen von Nexstar und ABC, Kimmel wegen relativ harmloser Kommentare zum Schweigen zu bringen, sind das jüngste Zeichen dafür, wie ängstlich große Konzerne und Medienunternehmen gegenüber der zweiten Trump-Administration geworden sind. Der Präsident und seine Vertrauten haben deutlich gemacht, dass sie bereit sind, das volle Gewicht der Bundesregierung gegen Netzwerke und deren Muttergesellschaften einzusetzen – insbesondere dann, wenn TV-Persönlichkeiten oder Komiker im Netzwerk Dinge sagen, die Trump verärgern.

Schon bevor Trump die Wahl 2024 gewann, hatten er und einige seiner engsten Berater Pläne geschmiedet, wie man die FCC und andere mächtige Bundesorgane einsetzen könnte, um Late-Night-Komiker zu bestrafen, die Trump seit Jahren hasst.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Kimmel mit Iger und den Disney-Bossen aneinandergerät. Bereits 2013 geriet Kimmel in unternehmensinternen Ärger, weil in seiner Show ein Sketch lief, in dem er eine Gruppe Erstklässler fragte, wie die USA mit den immensen Schulden gegenüber China umgehen sollten. Ein Junge antwortete: „Alle in China töten“, worauf Kimmel trocken erwiderte: „Okay, das ist eine interessante Idee.“

Damals war Disney sehr daran interessiert, weiter in China Fuß zu fassen. Man hatte bereits Aspekte von Filmen wie Iron Man 3 angepasst, um deren Verbreitung dort zu sichern, und das Unternehmen plante die Eröffnung eines 4,4-Milliarden-Dollar-Disneyland-Themenparks in Shanghai.

Die Zukunft von Late Night könnte im Streaming liegen

ABC entschuldigte sich schließlich, während Kimmel die Kontroverse ebenfalls in seiner Show aufgriff: „Ich dachte, es wäre offensichtlich, dass ich dieser Aussage nicht zustimme, aber offenbar war es das nicht. Also wollte ich nur sagen: Es tut mir leid, ich entschuldige mich.“

Was die aktuelle Krise angeht, so meint der Insider, Disney „hätte das ganze Chaos vermeiden können, indem man Kimmel zu Hulu verlagert hätte. Die Zukunft von Late Night könnte im Streaming liegen, wo man schauen kann, wann man will, und überspringen, was man nicht will. So konsumieren die Leute diese Shows sowieso.“