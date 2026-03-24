Joey Fatone, Lance Bass und Nick Lachey über die Schattenseiten der Boy-Bands – neue Doku

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‚NSYNCs Joey Fatone gewährt in einer neuen Dokumentation einen unverblümten Blick auf die harte Realität des Lebens als junger Künstler auf dem Höhepunkt des Boy-Band-Booms der Neunziger: „Boy Band Confidential“.

„In einer Boy Band zu sein war eine der großartigsten Erfahrungen meines Lebens – aber es brachte auch Herausforderungen mit sich, die wir damals nicht immer verstanden haben“, sagte Fatone in einer Pressemitteilung zur Ankündigung des Specials am Dienstag. „Dieses Projekt gab uns allen die Möglichkeit, zurückzublicken, ehrlich zu sein und zu erzählen, was wirklich hinter dem Scheinwerferlicht passiert ist.“

Die vierteilige Produktion, bei der Fatone als Executive Producer fungiert, feiert am 13. und 14. April auf ID über zwei Abende hinweg Premiere. Neben seinem ‚NSYNC-Kollegen Lance Bass kommen der Backstreet-Boys-Star AJ McLean, Nick Lachey von 98 Degrees sowie Wanya Morris und Shawn Stockman von Boyz II Men zu Wort – dazu weitere Sänger, Manager und Brancheninsider.

Dunkle Wahrheiten ans Licht

„Ich saß auf dem Balkon meiner New Yorker Wohnung im 38. Stock und dachte daran, runterzuspringen“, sagt O-Towns Ashley Parker Angel im ersten Trailer der Doku-Reihe.

Die Serie will den Vorhang heben über die Schattenseiten des Musikgeschäfts jener Ära und geht dabei auf die systematische Ausbeutung junger Sänger ein – und auf „bislang unerzählte Geschichten über Missbrauch, Sucht und finanzielle Manipulation“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

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Das Projekt gehe weit über bloße Nostalgie hinaus und werfe „einen ehrlichen, ungefilterten Blick auf ein kulturelles Phänomen, das eine ganze Generation geprägt hat“, erklärte ID-Präsident Jason Sarlanis. „Wir beleuchten den Druck, die Verletzlichkeit und die überraschenden Realitäten des Lebens auf dem Höhepunkt des Pop-Ruhms – mit einem Zugang, der in Musikdokumentationen selten erreicht wird.“