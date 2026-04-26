„Dokumentier deinen Hintern“: Weisheiten von John Cameron Mitchell

John Cameron Mitchell ist kein Fremder, wenn es um die transformative Kraft der perfekten Perücke geht.

Mit 63 Jahren ist der Broadway-Legende vor allem für sein Punk-Rock-Musical „Hedwig and the Angry Inch“ bekannt, das die wutgetränkten Eskapaden der genderqueeren Glamrockerin Hedwig erzählt, die ihrem Ex-Freund hinterherzieht – jenem Mann, der ihre Musik gestohlen und damit Karriere gemacht hat. Anders als beim klassischen Musical entfaltet sich die Geschichte in Form von Auftritten: Hedwig erklärt ihre Herkunft, eine missglückte Geschlechtsangleichung und ihre aktuelle Vendetta – und das alles in Rock-’n‘-Roll-Hochsteckfrisuren, gefärbten Strähnen und physikwidrigen Haarteilen. Das Musical feierte 1998 sein Off-Broadway-Debüt und kam 2000 ins Londoner West End. 2001 wurde es mit Mitchell als Hauptdarsteller und Regisseur verfilmt. 2014 schaffte „Hedwig“ den Sprung an den Broadway und gewann den Tony Award als beste Wiederaufnahme. Obwohl der Film nach seiner Veröffentlichung als kommerzieller Flop galt, hat sich „Hedwig“ seither zu einem der bedeutendsten queeren Kultklassiker im Broadway-Kanon entwickelt.

„Als wir Hedwig zum ersten Mal aufgeführt haben, war der Broadway nicht gerade einladend“, sagt Mitchell. „Wir wussten, dass wir dort nie willkommen sein würden – genauso wenig wie der Film wohl für einen Oscar in Frage käme, weil er zu queer ist. Zu punk. Aber das hat uns nicht abgehalten.“

Mitchells Broadway-Comeback

Dieses Jahr jährt sich das karriereprägende Projekt zum 25. Mal. Und was könnte passender sein als die Tatsache, dass Mitchell Hedwigs Vermächtnis feiert, indem er in einem queeren Broadway-Stück mitspielt, das ohne sie nicht existieren würde: dem Tony-Award-prämierten Stück „Oh, Mary!“

An dem Tag, an dem wir miteinander sprechen, steht Mitchell backstage im Lyceum Theatre am Broadway und bereitet sich darauf vor, eine lockenschwere Perücke aufzusetzen und in die Rolle einer betrunkenen, lüsternen und beinahe psychotischen Version der ehemaligen First Lady Mary Todd Lincoln zu schlüpfen. Von Cole Escola geschrieben und in der Originalbesetzung gespielt, hat sich „Oh, Mary!“ von einem Off-Broadway-Außenseiter zu einem erfolgreichen Broadway-Dauerbrenner entwickelt. Im vergangenen Jahr eröffnete eine Produktion im Londoner West End, und für Ende 2026 ist bereits eine Nordamerika-Tournee geplant. Nach Escolas Abgang haben verschiedene Stars Mary Todds Reifröcke angezogen und die Show zu einem sich ständig wandelnden Erlebnis gemacht: Jane Krakowski, Jinx Monsoon und Tituss Burgess haben die Rolle bereits übernommen. Maya Rudolph wird in diesem Frühjahr ihr Broadway-Debüt darin geben. Doch bis zum 26. April gehört die Bühne Mitchell.

„Nachdem ich ‚Oh, Mary!‘ gesehen hatte, habe ich auf Instagram darüber gepostet“, sagt Mitchell. „Der Regisseur Sam Pinkleton hat mir eine DM geschickt und geschrieben: ‚Wir müssen unbedingt etwas zusammen machen.‘ Ich dachte: ‚Klar, ich schmeiß meine Perücke in den Ring.’“

Eine Gemeinschaft der Perücken

Mitchell sagt, es gebe eine „Gemeinschaft“ unter den Menschen, die Marys Perücke aufsetzen. Monsoon, eine frühere Mary, ist eine enge Freundin. Mason Alexander Park, der die West-End-Produktion eröffnet hat, spielte Hedwig auf Tour. Maya Rudolph, die die Rolle nach Mitchell übernehmen wird, wurde einst die Rolle der Hedwig angeboten – sie lehnte ab. Was ihn aber immer wieder begeistert, ist, wie das Stück – genau wie „Hedwig“ – seine eigenen Interpretationen hervorbringt.

„Nennt mich altmodisch, aber ich begeistere mich für echtes, unverfälschtes Talent, das nicht durch Technologie aufgehübscht wurde“, sagt er. „Der Broadway ist einer der Orte, wo man sich nirgends verstecken kann. Honey, acht Shows pro Woche sind kein Kinderspiel.“

Es ist mehr als zehn Jahre her, dass Sie am Broadway zu sehen waren. Warum war „Oh, Mary!“ das Projekt, das Sie zurückgebracht hat?

Ich wollte es zunächst machen, weil ich Jinx Monsoon darin gesehen habe. Es war so anders als Cole. Eine schizophrene, aus der Kanone geschossene Mary – und ich dachte: „Okay, diese Figur ist flexibel genug, um auf viele verschiedene Arten gespielt zu werden.“

Es hat sich als wunderbar herausgestellt. Es ist ein altmodischer Komödienstil, den manche mit der „Carol Burnett Show“ oder Mel-Brooks-Filmen in Verbindung bringen würden – mit denen ich aufgewachsen bin. Aber es gibt auch eine Drag-Theater-Tradition, die in New York seit den Sechzigern lebt: Menschen wie Charles Ludlam, Charles Busch – Leute, die ich immer verehrt habe und die Hedwig inspiriert haben. Drag-Theater ist wie gemacht für den Broadway, aber wegen Faulheit und Homophobie wäre so ein Stück vor 20 Jahren dort nie gelaufen.

Marys Selbstüberschätzung

Wie würden Sie Ihre Amtszeit als Mary beschreiben?

Sie ist sehr anders. Aber ich scheue mich auch nicht, mir zu borgen, was bei anderen funktioniert. Das sehe ich nicht als Diebstahl oder Aneignung, sondern als weitergegebene Tradition. Meine Mary, habe ich entschieden, hält sich für vornehmer, als sie ist – ihr Sprecherziehungs- oder Finishing-Kurs war sozusagen hausgemacht. Und sie selbst war die Lehrerin, was bekanntlich in Tränen enden kann. Also hat sie eine gewähltere Art, überzubetonen, überzuartikulieren. Sie ist eine Art autodidaktische Kabarettsängerin. Und wenn man sich selbst unterrichtet, kann das schnell in sich zusammenbrechen. Was sie auch tut.

Haben Sie für diese Rolle auf persönliche Inspiration zurückgegriffen?

Vielleicht steckt da ein bisschen von meiner Mutter drin, die eine gewisse Wütende war, weil sie in einer Männerwelt lebte. Sie war Künstlerin und musste meinem Vater durch die Militärstationen folgen und vier Kinder ohne Unterstützung großziehen. Sie war eine konservative Frau, aber das hielt sie nicht davon ab, wütend darüber zu sein, dass Frauen Bürger zweiter Klasse waren. Obwohl sie den Papst liebte und jeden Konservativen wählte, hatte sie auch einen Aufkleber auf dem Auto: „A woman’s place is in the House and Senate.“ Also habe ich kleine Wahlkampfknöpfe für Mary, damit sie für das Präsidentenamt kandidieren kann.

Welche weiteren Gemeinsamkeiten sehen Sie zwischen Mary und Hedwig?

Beide werden von Männern im Schrank zerbrochen, wenn man so will. Hedwig landet bei Tommy, der nicht damit umgehen kann, dass er sich zu einer Trans-Frau hingezogen fühlt. Und er stiehlt ihre Songs.

Wütende Frauen, die gesehen werden wollen

Beide sind wütende Frauen, die nicht bekommen haben, was ihnen zusteht, und die deshalb auf alle anderen einprügeln. Sie schlagen um sich, und beide schaffen sich trotzdem ihren Raum. Also sind beide wütende, witzige Frauen, die versuchen, gesehen zu werden. Ich würde sagen, Hedwig ist eher queer als gay. Aber „Oh, Mary!“ ist durch und durch ein Gay Play.

Fällt es Ihnen schwer zu begreifen, dass „Hedwig and the Angry Inch“ jetzt 25 Jahre alt wird? Wann haben Sie den Film zuletzt gesehen?

Ich erinnere mich nicht. Für das 25-jährige Jubiläum mache ich eine Screening-Tournee. Ich muss ihn nicht mehr sehen. Ich mache einen bekifften Regisseurs-Kommentar – ich sitze neben der Leinwand mit einem kleinen Licht auf mir, einem Vape oder was auch immer erlaubt ist, und schaue von der Seite der Bühne mit einem Mikro, über das ich die Lautstärke kontrolliere. So nach dem Motto: „Schaut euch meinen Hintern an. Das ist ein 27-jähriger Hintern. Ich bin 63. Dokumentiert immer euren Hintern, bevor ihr 30 seid.“ Ich mache also Beobachtungen und versuche, die Geschichte nicht zu sehr zu unterbrechen. Und dann gibt es weitere Produktionen. Ich war gerade in Pittsburgh; die stehen kurz vor einer Produktion. Wir hoffen auf Produktionen in Europa. Eine Produktion auf dem chinesischen Festland ist in diesem Jahr angelaufen. Mit anderen Worten: Die Sonne geht über Hedwig nie unter. Irgendwo auf der Welt läuft sie gerade.

Glauben Sie, dass die Zeit, die Hedwig brauchte, um ihr Publikum zu finden, dazu beigetragen hat, dass sie zu einem so dauerhaften Kulturgut geworden ist?

Das Langsame hält es echt. Denn wenn man jemandem etwas mit Gewalt einflößt, entsteht eine andere Beziehung dazu. Hedwig war zunächst ein Flop auf der Leinwand. Es war auch die Zeit der DVDs. Die Leute fanden den Film auf diesem Weg und erzählten Freunden davon. Ich habe viele Menschen getroffen, die sagten: „Ich zeige Hedwig den Menschen, mit denen ich ausgehe, und wenn sie ihn nicht mögen, werden wir kein Paar.“ Ich liebe es, ein Lackmustest zu sein. Wenn etwas nicht in Massenproduktion geht, wenn der Kapitalismus es einem nicht in den Rachen stopft, dann bleibt es. Es haftet länger. Es hält ein ganzes Leben.

Hedwigs queeres Erbe

Es gibt niemanden, der Hedwig wirklich ähnelt – was macht sie Ihrer Meinung nach für so viele Menschen so nahbar?

Sie ist schrecklich. Auf unterhaltsame Weise schrecklich. Hedwig ist ein Ort, an dem alle willkommen sind. Sie ist so ein Sonderling, dass sie nicht urteilt. Sie wurde in eine bestimmte Rolle gedrängt. In ihr Geschlecht gezwungen. Ich bin nicht so sehr ein Mensch der Labels, aber ich verstehe, wenn Menschen sie nutzen wollen, um sich abzugrenzen oder zu ermächtigen. Hedwig passt in kein bestehendes Label. Es ist eigentlich eher ein Plädoyer für die Natürlichkeit von Androgynität.

Erzählen Sie mir von Hedwigs historischen Inspirationen.

Hedwig entstammt einer tiefen queeren Tradition des Rock ’n‘ Roll, die für mich mit zwei ganz bestimmten Künstlern begann, die Rock und Punk so erfunden haben, wie wir sie kennen: Little Richard und Sister Rosetta Tharpe. Tharpe war eine Lesbe, eine Kirchenfrau, die trotzdem rockte und Gitarre spielte. Und Little Richard – dieser Humor. Er war in seiner Jugend eine Drag Queen. Eine schwarze Drag Queen hat Punk Rock erfunden. Das sage ich hier klipp und klar. Und David Bowie, die Stones, The Beatles – alle, die als die größten Rocker gelten, setzen Little Richard ganz oben auf den Altar. Bowie hatte immer sein Bild in der Garderobe hängen.

Aber ich betrachte das Theater als meine Kirche. Ich sehe mich selbst als eine Art Priesterin – als Hedwig und als Mary: eine kaputte, die von Besessenheit durchdrungen wird. Sie haben keine Kontrolle, aber sie haben Lektionen, oder? Sie sind nicht Gott. David Bowie ist Gott. Little Richard war eine Göttin.

Hedwigs Leben nach Mitchell

Haben Sie Hedwig jemals schützen wollen, besonders nachdem sie ein Eigenleben entwickelt hat?

Es ist wunderbar, dieses Kind namens Hedwig zu haben, das sein eigenes Leben führt. Man kann nach ihr sehen, stolz auf sie sein und dann hin und wieder denken: „Ah, schön.“ Und sie wird ohne mich weiterleben. Ich würde niemanden daran hindern, das Stück aufzuführen, und ich kontrolliere es auch nicht. Selbst im Skript sage ich: Macht es zu eurem. Fügt eigene Dinge hinzu. Lasst das Wesentliche unangetastet, aber bringt euch selbst ein, damit es eures wird. Ich will nicht, dass es eingemacht und konserviert wird.

Wenn wir Hedwig für eine Show buchen könnten, was stünde wohl auf ihrem Rider?

Gummibärchen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich ein Wiener Schnitzel, um Energie zu tanken. Und Brötchen, kleine Semmeln, die ich als Kind immer geliebt habe. Was noch? Sie ist kein Drogenmensch. Ich glaube, sie müsste einen Martini haben. Beefeater, extrem trocken – so trocken, dass man im Grunde nur das Wort Vermouth über das Glas flüstert – und eine Olive. Den ikonischsten Rider unter Musikerinnen, den ich je gesehen habe, hat Grace Jones. Er ist sehr detailliert und präzise. Sechs Dutzend ungeöffnete Austern. Grace öffnet sie selbst. Und ich dachte: „Verdammt, das ist ein Rider.“

Gibt es Wunschkandidaten, die Ihrer Meinung nach Hedwig gerecht werden könnten?

Es gibt eine Trans-Rockerin in New York namens Lisa Friday, die ich für großartig halte. Sie ist unglaublich. Cynthia Erivo wäre interessant, oder? Jonathan Groff. Wir haben es Meryl Streep angeboten, die mit einer E-Mail geantwortet hat – sehr stilvoll. Sie schrieb: „Oh, Darling. Hedwig ist Hamlet in Stöckelschuhen, aber meine Knie machen das nicht mehr mit.“