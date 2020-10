John Frusciante: Update zum neuen Album der Red Hot Chili Peppers

Es war, als wäre er nie von ihnen getrennt gewesen, sagt John Frusciante über seine Bandkollegen. Von 1988 bis 1992 und von 1998 bis 2008 war er Gitarrist der Red Hot Chili Peppers. In einem Interview mit dem Australischen Radiosender Double J spricht Frusciante nun über seine aktuelle Zusammenarbeit mit der kalifornischen Funk- und Alternative-Rockband.

Die Red Hot Chili Peppers haben wegen der Corona-Pandemie ihre Proben für viele Monate auf Eis gelegt. „Now we’re moving ahead with what we’re doing, writing new music“, so der Gitarrist im Gespräch mit Double J.