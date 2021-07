John Hutchinson: David-Bowie-Gitarrist ist tot

Bruce Springsteens Kehrtwende: Er lässt alle Geimpften rein.

Ab sofort dürfen auch Springsteen-Fans, die mit AstraZeneca geimpft wurden, seine Broadway-Shows besuchen. Die Ankündigung, der Boss lasse zwar gegen Corona Geimpfte, aber eben nicht mit AstraZeneca Geimpfte auf seine Konzerte, sorgte zuvor für Unruhe. Anfang dieses Monats wurde bekannt gegeben, dass „Springsteen On Broadway“ für eine zweite Runde auf die Bühne zurückkehren wird. Vollständig geimpfte Personen haben die Möglichkeit, dafür Karten vorzubestellen. Die erste Show läuft am 26. Juni an, die letzte wird im September stattfinden. In einem vorherigen Statement gaben die Veranstalter*innen bekannt, dass nur Personen die Show besuchen können, die mit einem Vakzin geimpft wurde, dass von…