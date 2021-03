Alice Cooper über David Bowie: „Meine Theatralik öffnete ihm die Türen!“

„Ich saß da wie auf einem Thron und dachte ich mir: Ich glaube, ich habe es verstanden“, so Young.

AC/DC-Gitarrist Angus Young hat verraten, dass er auf dem Klo saß, als ihm der Songtext ihres Klassikers „Highway To Hell“ einfiel. In einem Interview mit „Essentials Radio“ via Apple Music verriet der Musiker die ganze Entstehungsgeschichte des Songs, der 1979 auf dem gleichnamigen Album erschien. Dem neuseeländischen Radio-DJ und Moderator Zane Lowe erzählte Young: „Wir waren in Miami, in einem Proberaum und haben neue Tracks zusammengestellt. Wir waren ein paar Wochen dort und es ging langsam voran. An einem Tag bin ich mit Malcolm gekommen und kurz bevor wir ankamen, sagte ich: Ich habe eine gute Idee im Kopf.“ Was…