John Lennon: Kugel aus Mordwaffe wird versteigert

Die Kugel, die aus der Pistole gefeuert wurde, welche John Lennon umgebracht hat, wird am 29. Februar beim Newcastler Auktionshaus Anderson & Garland unter den Hammer kommen.

Sie gehörte zuvor dem Polizisten Brian Taylor, der diese von der New Yorker Polizei geschenkt bekommen hat. Bei einem dienstlichen Besuch auf der Polizeistation hatte er die Erlaubnis bekommen, die Waffe abzufeuern. Taylor bewahrte das Geschoss anschließend für den Rest seines Lebens in einem Rahmen auf.

Der Direktor des Auktionshauses beschrieb die Kugel als „eines dieser leicht makaberen Objekte, die man hin und wieder bekommt und die die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen.“

„Es gibt eine fanatische Fangemeinde der Beatles und einen Markt für so ziemlich alles, was mit den Beatles zu tun hat“, fuhr er gegenüber BBC fort. „Aber es ist sehr selten, dass man etwas so Ungewöhnliches und Einzigartiges bekommt, dass es schwierig ist, zu wissen, was es wert ist und ob es einen Markt dafür gibt oder nicht.“

Mark David Chapman erschoss Lennon am 8. Dezember 1980, als der Musiker und seine Ehefrau Yoko Ono in ihre Wohnung in New York zurückkehrten. Chapman blieb am Tatort, bis die Polizei eintraf und bekannte sich später des Mordes zweiten Grades schuldig. Er wurde zu einer Haftstrafe von zwanzig Jahren bis lebenslänglich verurteilt.

Im Jahr 2022 sagte Chapman, er habe Lennon erschossen, weil er „jemand sein wollte und nichts ihn daran hindern konnte.“ In einem Interview mit einem der Bewährungsausschüsse erklärte John Lennon Mörder „Ich wusste, dass es falsch war, aber ich wollte den Ruhm so sehr, dass ich bereit war alles zu geben und ein Menschenleben zu nehmen.“ Ihm wurde seit seiner Verhaftung zwölf Mal die Bewährung verweigert.