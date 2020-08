John Lennons Lieblings-Kino ist angeblich in Gefahr … wegen Lidl

Was hat das Lieblingskino von John Lennon mit einer Supermarktkette zu tun? Momentan ganz schön viel. Das Abbey Cinema in Wavertree ist in Gefahr, neu gebaut zu werden – und zwar von Lidl. Demnach könnte das ursprüngliche Gebäude so, wie es momentan besteht, bald nicht mehr existieren.

In einem ersten Entwurf des Beatles-Klassikers „In My Life“ schrieb der Sänger einst „in the circle of the Abbey, I have seen some happy hours.“

Ein historisches Gebäude?

Tatsächlich beherbergt das Gebäude bereits seit 1979 kein Kino mehr, doch die Befürchtungen, dass das ursprüngliche Gebäude des Kinos bedroht sein könnte, macht Fans Sorgen. Auch Lidl ist sich der Situation bewusst. So erklärte die Supermarktkette, dass sie „alle Optionen für den Standort in Betracht ziehen, die das Potenzial für ein neues Gebäude von hoher Designqualität haben.“

Beatles-Anhänger sorgen sich um den Beatles-Hintergrund des Ortes und haben daher einen Antrag gestellt, in dem sie fordern, das Kino auf die „Historic England“-Liste setzen zu lassen. Eine Petition, die dazu auffordert, das Abbey Cinema aufrecht zu erhalten, gewann (Stand 31. August) über 2.500 Unterschriften. Ein Twitter-Account mit dem Namen „Save the Abbey“ wurde ebenfalls erstellt, um den Appell zu unterstützen.

Robert Zatz von der Wavertree Society sagte gegenüber dem „Guardian“, dass die Community „Lidl willkommen heißen“ wolle, aber „wir wollen versuchen, etwas von einem Gebäude zu erhalten, das bei den Menschen vor Ort auf große Resonanz stößt.“ Er glaube nicht, dass dem Supermarkt-Giganten bewusst sei, was für Emotionen das Kino in der Gemeinde auslösen würde.