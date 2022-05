Gewinnen: Wir verlosen mit Lidl Festivaltickets für Rock am Ring, Rock im Park und AirBeat One

Bei den traditionsreichsten deutschen Zwillings-Rockfestivals Rock am Ring und Rock im Park treten diesen Sommer nach zweijähriger Zwangspause unter anderem die Headliner Muse, Volbeat und Green Day auf. Mehr als 50 weitere Acts werden zwischen dem 3. und 5. Juni die Bühnen beider Events rocken. Auch das AirBeat One trumpft vom 6. bis zum 10. Juli mit einem hochkarätigen Aufgebot an Elektronik-Acts auf. Lidl wird bei allen Festivals dabei sein und die Teilnehmer*innen mit „allem, was das Herz begehrt“, versorgen.

Gemeinsam mit Lidl verlost ROLLING STONE 2 x 2 Tickets für Rock am Ring, 1 x 2 Tickets für Rock im Park, sowie 2 x 2 Tickets für das AirBeat One in Neustadt-Glewe.

Im „Rock Store“ finden sich Lebensmittel und Camping-Utensilien

Im „Rock Store“, der Lidl-Filiale auf dem Festival-Gelände von Rock am Ring und Rock im Park, können sich alle Teilnehmer*innen mit Lebensmitteln und Camping-Utensilien eindecken. Im Store soll es neben Grillfleisch, Bier, Kaffee und frischen Brötchen auch Obst und Salate zu „gewohnt günstigen Preisen“ geben. Während Rock im Park ist der Store schon vor Beginn am 2. Juni ab 8 Uhr und bis zur letzten Minute am 6. Juni um 2 Uhr durchgehend geöffnet. Auch bei Rock am Ring können fast durchgängig Lebensmittel bezogen werden. Um den Transport der Einkäufe muss sich keiner sorgen: Es können Bollerwagen ausgeliehen werden. Mehr zu der Aktion finden Sie bei Lidl.

Das AirBeat One findet dieses Jahr unter dem Motto „Bella Italia“ statt. Die Mainstage soll in eine Sehenswürdigkeit Italiens verwandelt werden, heißt es auf der Website des Festivals. Headliner wie 3 Are Legend, Afrojack, Armin van Buuren, DJ Snake und Kygo werden erwartet und auch hier wird Lidl eine Festival-Filiale mit über 350 Produkten eröffnen. Rund um den Shop soll es außerdem eine Chill-Out-Area, Grillstationen und einen Food-Truck geben.

Wir verlosen Festival-Tickets für Rock am Ring, Rock im Park und AirBeat One. Einfach das Formular ausfüllen und als Lösungsbegriff das jeweilige Festival eingeben, also zum Beispiel „Rock am Ring“. Teilnahmeschluss ist der 31.5.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.