Keira Knightley über Anti-Trans-Rowling: „Das war mir nicht bewusst“

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Keira Knightley erklärte, sie habe vor ihrem Einstieg in die Sprecherbesetzung von „Harry Potter: The Full Cast Audio Editions“ „nichts von dem Aufruf zum Boykott von Harry Potter wegen J. K. Rowlings anti-transsexuellen Äußerungen gewusst“.

In einem Interview mit Decider wies der Interviewer darauf hin, dass die Schauspielerin Professor Umbridge für Pottermore Publishing und Audibles „Harry Potter“-Hörbücher spricht, und fragte sie, ob ihr bekannt sei, dass einige Fans zu einem Boykott der Reihe aufgerufen hätten.

„Das war mir nicht bewusst, nein. Das tut mir sehr leid“, sagte Knightley dem Magazin. „Wissen Sie, ich glaube, wir leben derzeit alle in einer Zeit, in der wir herausfinden müssen, wie wir zusammenleben können, nicht wahr? Und wir haben alle sehr unterschiedliche Meinungen. Ich hoffe, dass wir alle Respekt füreinander finden können.“

Reaktionen auf Rowlings transphobe Äußerungen

Rowling hat seit Jahren wiederholt transphobe Kommentare abgegeben oder unterstützt, was sowohl von „Harry Potter“-Fans als auch von Schauspielern wie Emma Watson und Daniel Radcliffe kritisiert wurde.

In einem Interview mit „On Purpose With Jay Shetty“ im vergangenen Monat sprach Watson darüber, wie sie mit der Zeit umgeht, die sie mit der „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling verbracht hat – obwohl diese sie und Radcliffe öffentlich dafür verurteilt hat, dass sie sich gegen ihre anti-trans-Haltung gestellt haben.

„Ich glaube wirklich nicht, dass ich aufgrund dieser Erfahrung und meiner Liebe, Unterstützung und Ansichten Jo und die Person, mit der ich persönliche Erfahrungen gemacht habe, nicht schätzen kann und darf“, sagte Watson. „Ich werde niemals glauben, dass das eine das andere negiert und dass ich meine Erfahrungen mit dieser Person nicht behalten und schätzen darf. Und ich glaube einfach nicht, dass diese Dinge entweder/oder sind.“

Watson fügte hinzu: „Es ist mein tiefster Wunsch, dass Menschen, die meine Meinung nicht teilen, mich lieben, und ich hoffe, dass ich Menschen, mit denen ich nicht unbedingt derselben Meinung bin, weiterhin lieben kann.“

Rowlings Reaktion auf Watsons Aussagen

Nach Watsons differenzierter Betrachtung ihrer Beziehung reagierte J.K. Rowling mit scharfer Kritik an der Schauspielerin, die sie als „ignorant“ bezeichnete. In einem langen Beitrag auf der Plattform X wies Rowling Watsons Darstellung zurück:

„Wie andere Menschen, die noch nie ein Erwachsenenleben ohne den Schutz von Reichtum und Ruhm erlebt haben, hat Emma so wenig Erfahrung mit dem wirklichen Leben, dass sie nicht weiß, wie ignorant sie ist“, schrieb die Autorin.

Rowling räumte zwar ein, dass sie „keiner Schauspielerin, die einmal eine von mir geschaffene Figur gespielt hat, ewige Zustimmung schuldet“, bezeichnete diese Vorstellung jedoch als „lächerlich“. Sie fügte hinzu:

„Emma Watson und ihre Co-Stars haben jedes Recht, sich die Ideologie der Geschlechtsidentität zu eigen zu machen. Solche Überzeugungen sind gesetzlich geschützt, und ich möchte nicht, dass ihnen deswegen der Verlust ihres Arbeitsplatzes, Gewalt oder der Tod droht.“