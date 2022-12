Foto: YouTube. All rights reserved.

In den letzten Wochen ist es fast gespenstisch ruhig geworden um Johnny Depp. Nach dem spektakulären Verleumdungs-Prozess gegen Ex-Frau Amber Heard mit einem rekordverdächtigen Ausstoß an Meldungen, hat sich der US-Schauspieler erstmal einen Rock’n’Roll-Traum gegönnt. Er war unterwegs mit Alt-Rocker Jeff Beck, hatte die Spendierhosen an – und ließ es entsprechend krachen.

Jetzt heißt die Devise offenbar: „Back to work!“

Wie diverse US-Medien melden, hat Depp in einer von der Charity-Plattform „Make-A-Wish Foundation“ arrangierten Videobotschaft an einen 11-jährigen Jungen verkündet, dass er seine legendäre Rolle als Kapitän Jack Sparrow aus der Filmserie „Fluch der Karibik“ wieder aufnehmen wird.

Der persönliche Gruß wurde am 11. Dezember über den YouTube-Kanal „Kraken The Box“ geteilt, der von einem jungen Fan namens „Captain Kori“ betrieben wird, der sich nach mehreren Herzoperationen in einer langfristigen Reha-Maßnahme befindet.

Depp reaktivierte seinen unverkennbaren Sparrow-Charme, als er sich durch die Fahrwasser des Video-Sharing-Dienstes navigierte, um Kori „allerbeste Wünsche“ zu übermitteln. „Ich bin dein allergrößter Fan“, so der 59-Jährige.

„Auch Korsaren können ja dazulernen“

„Also, Captain Kori. Es tut mir unendlich leid, dass ich das alles bisher verpasst habe“, so „Sparrow“, zurück als kajal-äugiger Haudegen. „Ich habe es vergessen zu sagen, habe es seinerzeit nicht sagen können, also mache ich es jetzt: Wir sind in einer neuen modernen Ära – und das bedeutet eben YouTube-Kanal… Was bekanntlich nicht gerade meine Tasse Tee ist. Aber auch Korsaren können ja dazu lernen..:“

Im Clip kündigt Depp weiterhin an, den Youtube-Kanal von Kori weiträumig zu verbreiten .“Ich hoffe, damit kann ich für wunderbare, unterhaltsamen Moment sorgen. Und für einen Moment der Zweisamkeit. Wir alle zusammen in einem Raum, weit voneinander entfernt. Und doch so nah. Ist das nicht kurios? Rührend und seltsam zugleich…!?“

Mit dieser emotionalen Nachricht zog Depp alle Register seiner exzentrischen Piraten-Rolle, die er bereits in fünf Folgen des „Pirates“-Franchise verkörpert hat.

Der so beglückte Käptn Kori teilte später mit, dass der L.A.-Schauspieler sich auch in einem zusätzlichen privaten Videocall bei ihm gemeldet hatte. Auch dort gab Depp eine neue Kostprobe seiner allseits gefeierten Rolle als schrulliger Seeräuber.

Depps offizielle Zukunft als Captain Jack Sparrow ist nach dem Verleumdungsprozess gegen Heard allerdings weiterhin unklar. Auch der umtriebige „Pirates“-Produzent Jerry Bruckheimer hielt sich dazu auf Nachfrage von verschiedenen US-Showbiz-Medien weiterhin bedeckt.