„Joker“ Co-Star Zazie Beetz: Von Berlin nach Hollywood

In den letzten Wochen geriet „Joker“ ins Kreuzfeuer der Kritik, weil der Film angeblich die wahnsinnigen Taten des Batman-Bösewichts glorifizieren könnte.

„Joker“ könnte schon jetzt der meistdiskutierte Film des Jahres sein. Nach seiner erfolgreichen Premiere auf dem Filmfestival in Venedig, bei dem es acht Minuten stehenden Applaus gab, gewann der drastische Comic-Film den Goldenen Löwen. Joaquin Phoenix erklärte in Interviews, dass er für die Rolle mehrfach an die Grenzen der eigenen (psychischen) Belastungsfähigkeit gegangen ist. Wohl auch solche Statements sorgten in den vergangenen Wochen für das Aufflammen einer Diskussion um die Darstellung und Rechtfertigung von Gewalt in „Joker“. Angehörige der Opfer des Batman-Amoklaufs von Aurora (2012) schrieben deshalb einen offenen Brief an das Produktionsstudio Warner Bros., dass man sich um die…