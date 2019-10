Das wird Sie auch interessieren





Gegenstand der Diskussion war das Ende des „Joker“, in dem sich Arthur Fleck in einer Anstalt befindet, wobei sich die Fans fragten, ob die vorangegangenen Ereignisse tatsächlich stattgefunden hatten, oder ob es sich um eine Wahn-Vorstellung des Killer-Clowns handelte: Die Szene, in der der Joker die Wohnung von Sophie verlässt und von Polizeisirenen empfangen wird, ließ die Zuschauer darüber im Unklaren, ob er sie getötet hatte, oder es nur eine weitere Sache war, die sich in seinem Kopf abspielte.

„Joker“ im Trailer

In einem Interview mit /Film hat Sher nun Licht ins Dunkle gebracht: „Wir wollten die Interpretation des Realen gegenüber dem Nicht-Realen zu einem Teil der Erfahrung des Betrachters machen“, verriet der Kameramann. „Zum Beispiel ist seine Beziehung zu Sophie für ihn eine Fantasie.“ Weiter erklärte er: „Einige Leute haben mich gefragt: ,Wurde sie getötet?‘ Doch Todd Phillips hat deutlich gemacht, dass sie nicht getötet wurde.“

Zur Motivation des Jokers erklärte Sher außerdem: „Arthur tötet Menschen, die ihm auf eine bestimmte Weise Unrecht getan haben, und Sophie hat ihm nie Unrecht getan.“ Er fuhr fort: „Was das betrifft, was wir visuell getan haben, um mit dem Realen und dem Nicht-Realen zu spielen, gibt es Wiederholungen und Szenen, die sich gegenseitig widerspiegeln.“

Der Joker erwies sich bereits als größer Oktober-Erfolg aller Zeiten und ist dabei, die Schallmauer von 1 Milliarde US-Dollar Umsatz zu durchbrechen. Die nun ikonische Treppe in Brooklyn, die der Joker in einer Szene herab tanzt, ist zu einer Touristenattraktion avanciert, was allerdings nicht überall auf Begeisterung stößt.