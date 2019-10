„Joker“: Garry Glitter wird kein Geld für „Rock And Roll Part 2“ bekommen

Das wird Sie auch interessieren





Nachdem Gary Glitters „Rock And Roll Part 2“ im neuen „Joker“ zu hören war, wurde dessen Einbeziehung stark kritisiert, weil der britische Glam-Rock-Künstler wegen einer Reihe von Sexualverbrechen, darunter Missbrauch Minderjähriger, im Gefängnis sitzt. Und weil er, durch Lizenzechte, Geld von den Filmemachern erhalten könnte.

Doch möglicherweise verdient der verurteilte Sexualstraftäter nichts. Wie die Los Angeles Times berichtet, erhält Glitter keine Lizenzgebühren für den Song – und hätte auch kein Geld im Zusammenhang mit seinem Auftritt in Joker bekommen. Glitter habe seine Rechte an diesem Lied (und dem Rest seiner Musik) vor mehr als zwei Jahrzehnten an das Londoner Label „Snapper Music“ abgetreten. Die Gewinne gingen an die Universal Music Publishing Group, die wiederum mitgeteilt hätten, dass sie ihm „keine Lizenzgebühren zahlen“.

„Warner Bros. erwägt, die Musik zu entfernen“

„Gary Glitter wird nicht bezahlt“, erklärte ein anonym bleibender Vertreter von Snapper Music gegenüber der „LA Times“. „Wir hatten keinen Kontakt mit ihm. Wir bewerben ihn auch überhaupt nicht.“ „Joker“ ist nicht der einzige Film, in dem „Rock And Roll Part 2“ im Laufe der Jahre vorgestellt wurde – das Stück ist auch in Filmen und Serien wie „Boyhood“, „Meet The Fockers“, „The Office“ und „South Park“ enthalten.

Trotz der Tatsache, dass Glitter kein Geld bekommen würde, berichtet die „New York Post“, dass das Filmstudio Warner Bros. erwägt, den Song von zukünftigen Veröffentlichungen des Films zu entfernen. Dafür wurde Regisseur Todd Phillips in die Gespräche eingebunden, allerdings gibt es noch keine offiziell bestätigte Entscheidung.

