Joni Mitchell gibt 2023 ihr erstes Headliner-Konzert seit 23 Jahren

Foto: Getty Images for The Music Cente, Vivien Killilea. All rights reserved.

Joni Mitchell bei „Joni 75“, einer großen Veranstaltung anlässlich ihres Geburstags am 7. November 2018 in Los Angeles, Kalifornien

Joni Mitchell wird im Sommer 2023 ihr erstes Headlinerkonzert in über 20 Jahren geben. Wie Singer-Songwriter-Kollegin Brandi Carlile in der „Daily Show“ von Komiker Trevor Noah sagte, wird Mitchell am 10. Juni 2023 in der US-Hauptstadt Washington auftreten. Carlile selbst wird im Rahmen des zweitägigen Events mit dem Titel „Echoes through the Canyon“ einen Tag vor Mitchell spielen.

„Joni Mitchell wird auftreten“, sagte Carlile. „Seit 20 Jahren hat niemand ein Ticket kaufen können, um Joni Mitchell spielen zu sehen… also ist das eine enorme Sache… und sie wird Spitze sein!“ Die Veranstaltung wurde auch auf den offiziellen Instagram-Accounts der Künstlerinnen angekündigt. In Anlehnung an frühere Jamsessions in Mitchells Wohnung trägt sie den Untertitel „Joni Jam II“.

Im Juli 2022 hatte die kanadische Singer-Songwriterin auf dem Newport Folk Festival im US-Bundesstaat Rhode Island ihr erstes Konzert seit 20 Jahren gegeben. Im Rahmen einer Jamsession spielte sie dort zusammen mit Carlile und anderen Künstler*innen wie Marcus Mumford und der Country-Sängerin Wynonna.

„Joni in Newport war ein historisches Ereignis. Es erinnerte uns daran, was durch die Liebe zur Musik möglich ist“, schrieb Carlile auf Instagram. Sie und Joni seien sich beide sicher gewesen, dass es einen weiteren Auftritt geben müsse. „Es hat ihr einfach zu viel Spaß gemacht… genau wie uns allen!! Wir lagen die ganze Nacht wach und wünschten uns, dass wir es noch einmal durchleben könnten.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Brandi Carlile (@brandicarlile)

Ihre letzten Headliner-Konzerte spielte Mitchell 2000 auf der Tour zu ihrem 17. Album „Both Sides Now“. Ihr letztes Album erschien 2007 mit „Shine“. Seitdem hatte sie mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mitchell hatte 2015 ein Hirn-Aneurysma und musste danach wieder lernen, zu sprechen und zu laufen.