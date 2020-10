Nach Aneurysma: Joni Mitchell spricht im raren Interview über ihren Gesundheitszustand

Im Jahr 2015 erlitt Joni Mitchell ein Gehirnaneurysma und musste mehrere Monate im Krankenhaus verbringen. Seitdem gelangten kaum Berichte über ihren Zustand an die Öffentlichkeit. Bis jetzt.

Nach fünf Jahren spricht die Musikerin im Guardian erstmals ausführlich über die schwierige Zeit, die von Angst und Tiefschlägen begleitet war, aber auch über ihre fortschreitende Genesung. Das Interview führte Autor und Regisseur Cameron Crowe, der ein guter Freund Mitchells ist.

„Ich habe lange keine Musik mehr gemacht“

Die Krankheit hat der Sängerin, Komponistin und Malerin viel genommen. Und vieles musste sie sich wieder hart erkämpfen. Zu Beginn konnte sie sich weder ausdrücken noch richtig bewegen. „Es nahm mir meine Sprache und die Fähigkeit zu gehen“, erzählt Mitchell. Mittlerweile kann sie wieder sprechen, doch auch fünf Jahre falle das Gehen noch immer schwer.

Die Musik, die in ihrem Leben lange einen so großen Platz einnahm, steht seitdem hinten an. Sie habe das Musizieren auf die lange Bank geschoben, sagt Mitchell, während sie sich darauf konzentriere, ihre Gesundheit wiederzuerlangen. „In letzter Zeit habe ich nichts mehr geschrieben“, erklärt sie. „Ich habe weder Gitarre noch Klavier gespielt oder sonst etwas.“

„Ich bin eine Kämpferin!“

Trotz dieser Rückschläge klingt die 76-Jährige nicht entmutigt, sondern spricht hoffnungsvoll von der Zukunft. „Weißt du, was? Ich habe schon die Kinderlähmung überwunden“, sagt sie. Als Achtjährige war Mitchell an Polio erkrankt und trug als Folge eine leichte Lähmung in der linken Hand davon. „Und jetzt bin ich wieder an diesem Punkt“, fährt sie fort. „Und wieder kämpfe ich mich zurück!“ Später fügt sie lachend hinzu: „Ich bin eine Kämpferin. Ich habe irisches Blut! Also wusste ich: ‚Jetzt geht’s wieder los, eine weitere Schlacht.'“

Mitchell schreibt im Moment vielleicht keine neue Musik, aber sie hat eine große Veröffentlichung namens „Joni Mitchell Archives Vol. 1: The Early Years (1963-1967)“ auf den Weg gebracht. Die Kollektion aus Archivaufnahmen soll am 30. Oktober erscheinen. Sie enthält eine frühe Aufnahme von „House of the Rising Sun“ und das allererste Original-Demo ihrer gesamten Musik-Karriere: „Day After Day“. Hier können Sie Ihr Exemplar bestellen.

Joni Mitchell – Day After Day (Official Audio) auf YouTube ansehen