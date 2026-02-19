Paul McCartney öffnet für uns Archive aus der Wings-Ära

Die Rock & Roll Hall of Fame wird in einer kommenden Ausstellung, die die Geschichte von Paul McCartney und Wings erzählt, in die Siebzigerjahre zurückreisen. Die erste Museumsausstellung ihrer Art umfasst ein Jahrzehnt an Memorabilien und Archivmaterialien von McCartney sowie von Bandmitgliedern und anderen Personen aus dem Umfeld der Gruppe. Sie eröffnet am 15. Mai.

Ausstellung in der Rock & Roll Hall of Fame

Einige der Objekte, die im Rock & Roll Hall of Fame Museum enthüllt werden sollen, wurden zuvor noch nie öffentlich gezeigt. Die Sammlung reicht von eher klassischen Exponaten wie Instrumenten aus den Aufnahmesessions zu den sieben Studioalben der Band bis hin zu persönlicheren Stücken. Darunter handgeschriebene Songtexte, immersive Videos und Bilder, die die Ära einfangen.

McCartney hat seine Zeit mit Wings im vergangenen Jahr recht ausführlich gewürdigt. Im Februar 2025 kündigte der Musiker „Wings: The Story of a Band on the Run“ an. Ein Buch, das seinen Weg nach den Beatles nachzeichnete, als er zwei Soloalben veröffentlichte und schließlich mit Wings etwas fand, das funktionierte.

Buch und Film über Wings

„Ich bin sehr glücklich, in die Zeit von Wings zurückversetzt zu werden und einige unserer verrückten Abenteuer durch dieses Buch noch einmal zu erleben“, sagte McCartney damals in einer Erklärung. „Nach den Beatles wieder bei null anzufangen, fühlte sich manchmal verrückt an. Es gab einige sehr schwierige Momente. Und ich habe meine Entscheidung oft hinterfragt. Aber als wir besser wurden, dachte ich: ‚Okay, das ist wirklich gut.‘ Wir haben bewiesen, dass Wings eine wirklich gute Band sein konnte. Vor riesigem Publikum zu spielen wie die Beatles und auf eine andere Weise Wirkung zu erzielen. Es war ein riesiger Kick.“

McCartney gründete die Band 1971 gemeinsam mit Linda McCartney, dem ehemaligen Moody-Blues-Sänger Denny Laine und dem Schlagzeuger Denny Seiwell. Neben der Ausstellung und dem Buch wird ihre Geschichte auch in die kommende Dokumentation „Paul McCartney: Man on the Run“ einfließen. Der Film erscheint am 27. Februar bei „Prime Video“. Die Rock & Roll Hall of Fame veranstaltet am 21. Februar eine Vorführung vorab.