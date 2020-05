Schneider sagt, er wolle erst wieder auf der Bühne stehen, wenn Corona durch ist. Könnte das bedeuten, dass er gar nicht mehr auf Tournee gehen wird?

„Guten Tag, mein Name ist Helge Schneider“ – so beginnt das Video, das der 64-Jährige auf Facebook am Dienstag teilte. Danach wird er – für seine Verhältnisse – recht ernst. „Meine Kunst“, führt Helge Schneider fort, „lebt davon, dass ich ein Publikum habe – das seid ihr.“ Und in letzter Zeit sei es ihm halt nicht möglich gewesen, vor seinen Fans aufzutreten. „Ich könnte nächstes Jahr in Rente gehen“, sinniert er weiter, „ich werde dieses Jahr 65“ – als könnten Künstler wie er überhaupt in Rente gehen. „Ich habe früh angefangen, in die Rentenversicherung einzuzahlen – seit ich 14 war.“…