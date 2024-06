Judi Dench ist seit mehr als 60 Jahren im Film-Business tätig – im Dezember 2024 feiert die Schauspielerin ihren 90. Geburtstag. Doch ihre körperliche Verfassung zwingt sie jetzt zum Umdenken. Vermutlich wird sie nie wieder als Schauspielerin vor der Kamera stehen.

Dench leidet an einer Augenkrankheit, die sie zunehmend einschränkt. Die Darstellerin hatte bereits 2012 öffentlich gemacht, dass bei ihr eine fortschreitende Makuladegeneration diagnostiziert wurde. Dabei handelt es sich um eine altersbedingte, aber bislang nicht heilbare Netzhauterkrankung. Nach und nach geht dabei die Sehfähigkeit im Bereich des schärfsten Sehens verloren. „Ich kann auf einem Filmset nichts mehr sehen“, erklärte Judi Dench 2023 der britischen Zeitung „Mirror“. Daher sei es mittlerweile auch nahezu unmöglich, Drehbücher zu lesen. Dennoch sehe sie der Zukunft optimistisch entgegen: „Man muss damit klarkommen“. Dies heißt für Judi Dench aber wohl auch, dass das Schauspielkapitel für sie abgeschlossen ist.

Laut der Zeitung wurde Judi Dench nun auch bei der Chelsea Flower Show gefragt, ob sie vor die Kamera zurückkehren werde. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: „Nein, nein, ich kann nicht einmal etwas sehen“, erklärte die 89-Jährige. Ihr Management habe dieser Aussage nicht mehr hinzuzufügen, wie die Zeitung mitteilte.

Als „M“ in den James-Bond-Filmen sowie als Königin Victoria in „Ihre Majestät Mrs. Brown“ wurde Judi Dench als Schauspielerin weltweit berühmt. In Großbritannien kennt man sie dagegen bereits seit vielen Jahren als Bühnen- und Fernsehschauspielerin und sie wurde achtmal für einen Oscar nominiert. Einen Academy Award sicherte sie sich 1999 für die Nebenrolle in „Shakespeare in Love“. 2015, nachdem sie bereits an der fortschreitenden Augenkrankheit erkrankt war, wirkte sie an sechs Produktionen mit. Ihren letzten Film drehte sie 2022: In der Komödie „Spirited“ ist sie neben Will Ferrell und Ryan Reynolds zu sehen.