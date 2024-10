Verlust von zwei Freundinnen: Judi Dench bricht in Tränen aus

Judi Dench brach am Samstag, den 4. Oktober, bei dem Cheltenham Literature Festival in Tränen aus, als sie auf ihre kürzlich verstorbenen Freundinnen Maggie Smith und Barbara Leigh Hunt angesprochen wurde.

Ein Schlag-auf-Schlag-Schock

Weniger als zwei Wochen lagen dazwischen, als die Schauspielerin zuerst ihre Freundin Barbara Leigh Hunt verabschieden musste und kurz danach auch noch den „Harry Potter“-Star Maggie Smith, mit der sie ebenfalls sehr eng war.

Nachdem Dench auf der Bühne des Festivals eine Rede hielt und persönliche Anekdoten aus ihrer Karriere teilte, wurde sie von ihren Emotionen übermannt. Ein Interviewer sprach sie nämlich auf die dahingeschiedenen Kolleginnen an, was sie schließlich zum deutlichen Zeigen ihrer Gefühle brachte, so „Daily Mail“.

„Ich weiß, ich sollte das wahrscheinlich nicht erwähnen, aber ich weiß, dass die letzte Woche für Sie schwierig war, weil Sie Ihre großartigen Freundinnen Maggie Smith und Barbara Leigh-Hunt verloren haben“, so der Interviewer Brendan O’Hea. Ebenso sprach er sie auf ihren verstorbenen Mann Michael Williams an und fragte, welche Bedeutung hinter ihrem Vergleich von Trauer mit Benzin lag. Dench musste ihre Erklärung unterbrechen, als sie bei ihrer Antwort weinen musste.

Freundinnen – nicht nur auf der Bühne

Erst eine Woche lag der Tod der Schauspiel-Ikone Maggie Smith zurück, als Dench mit dieser Frage konfrontiert wurde. Der Tod löste bei Kolleg:innen und Fans auf der ganzen Welt einen Schock aus. Immerhin konnte Smith eine Karriere von rund 70 Jahren verzeichnen. Smith und Dench lernten sich bereits in jungen Jahren hinter der Bühne des Old Vic Theaters in London kennen. Seit den 1950ern hielt die enge Freundschaft. So waren die beiden nicht nur Vertraute, sondern auch Kolleginnen auf Bühne und Leinwand, wie in dem Film „A Room With A View“ von 2004 und der Komödie „The Best Exotic Marigold Hotel“ aus dem Jahr 2011.

Auch Schauspielerin Barbara Leigh Hunt verstarb erst vor Kurzem. So berichtete der „The Hollywood Reporter“, dass ihre Familie ihren Tod am 16. September 2024 mit einer Traueranzeige mitteilte. Bekannt durch ihre Rolle „Brenda“ im Alfred-Hitchcock-Film „Frenzy“, stand auch sie Dench nahe. Hunt war die Patentante ihrer Tochter Finty Williams und spielte in den 1990ern an der Seite von Dench in der Sitcom „As Time Goes By“.

Über den Tod ihrer Freundinnen verlor Judi Dench daraufhin keine Worte mehr. Jedoch teilte sie dem Publikum mit, dass sie zum Gedenken ihrer verstorbenen Lieben Bäume in ihrem Garten pflanzen würde.