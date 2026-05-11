Julie K. Brown gewinnt Pulitzer-Preis – acht Jahre nach ihrem Jeffrey-Epstein-Enthüllungsbericht. Sie hat einiges zu sagen

Julie K. Brown und ihre aufsehenerregende 2018er-Serie im „Miami Herald“, „Perversion of Justice“, haben den Kuhhandel mit den Staatsanwälten aufgeflogen lassen, der das wahre Ausmaß von Jeffrey Epsteins seriellen Sexualverbrechen verschleiert hatte. Brown spürte beharrlich 80 Epstein-Überlebende auf, die in den Gerichtsdokumenten nicht namentlich genannt wurden. Acht sprachen mit ihr. Vier vertrauten ihr genug, um namentlich und vor der Kamera auszusagen – und beleuchteten damit erstmals das erschütternde menschliche Leid, das die trostlose Welt des Palm-Beach-Millionärs hinterlassen hatte.

Browns Arbeit hatte unbestreitbar Konsequenzen. Acht Monate nach der Veröffentlichung wurde Epstein in New York verhaftet. Wenige Tage später trat Alex Acosta, der frühere US-Staatsanwalt in Florida, als Arbeitsminister zurück. Acosta hatte jene außergewöhnliche Vereinbarung beaufsichtigt, die Epstein erlaubte, sich in zwei Anklagepunkten auf Staatsebene – Beschaffung einer Minderjährigen zur Prostitution und Anstiftung zur Prostitution – schuldig zu bekennen, obwohl die Polizei Dutzende mutmaßliche Opfer unter 18 Jahren identifiziert hatte. Der 2007 von einem Richter versiegelte „Deal eines Lebens“, wie Brown ihn nannte, gewährte Epstein, vier Komplizen und „möglichen Mitverschwörern“ Immunität vor allen bundesstrafrechtlichen Anklagen.

Browns Arbeit wurde mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen gewürdigt – nur nicht mit dem Pulitzer-Preis, dem härtesten Wettbewerb im Journalismus. Das änderte sich am Montag, als das Komitee ihr eine Sonderauszeichnung verlieh und dabei ihr „bahnbrechendes Reporting aus den Jahren 2017 und 2018 würdigte, das Jeffrey Epsteins systematischen Missbrauch junger Frauen offenlegte, das Justizsystem, das ihn schützte, und im Laufe der Zeit sein mächtiges Netzwerk aus Verbündeten und Helfershelfern.“ In einem Freitagmorgen-Gespräch mit ROLLING STONE erklärte die Journalistin, warum ihr die Anerkennung etwas bedeutet, warum sie nicht nachlässt – und warum der Fokus, was auch immer kommt, auf den Überlebenden bleiben muss.

Pulitzer-Überraschung im Newsroom

Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Sie war längst überfällig. Wie haben Sie davon erfahren, und was war Ihre erste Reaktion?

Ich war völlig überrascht. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Wir wurden in den Newsroom des „Miami Herald“ gerufen, weil ein anderes Stück unseres Investigativteams – über die sogenannte Killer-Bahn – als Finalist nominiert war. Unsere Redakteure wussten davon, also gingen wir alle hin, um die anderen Reporter zu unterstützen. Ich glaube, alle waren ziemlich verblüfft, als es am Ende mit einer Auszeichnung für meine Arbeit endete.

Sehen Sie es als eine Art Korrektiv – oder eher als Würdigung sowohl Ihrer damaligen als auch Ihrer aktuellen Arbeit? Wie ordnen Sie das ein?

Bis zu einem gewissen Grad hat sich die gesellschaftliche Aufarbeitung, die mit der #MeToo-Bewegung begann, inzwischen zu einer Überlebendenbewegung entwickelt – mit Epstein-Überlebenden, die in Washington nun so viel Macht haben wie nie zuvor. So etwas haben wir noch nie erlebt. Ich glaube, das ist es, kombiniert mit der Tatsache, dass diese Akten nun veröffentlicht wurden, sodass die ganze Welt sie einsehen kann. Man kann den Pulitzer-Juroren kaum vorwerfen, dass sie damals nicht wirklich abschätzen konnten, welche Wirkung das noch Jahre später haben würde.

Es gibt Berichte, dass Ihre ursprüngliche Nominierung für die 2018er-Serie auf den Widerstand eines bestimmten Pulitzer-Jurors stieß – Joseph Sexton –, der gegenüber „Semafor“ erklärte, er habe nicht genug „vollständig neues Reporting“ in Ihrer Serie gesehen, um sie zu qualifizieren. Wie reagieren Sie darauf?

Also, ich denke schon, dass es viele bahnbrechende Aspekte an unserer Geschichte gab. Der vielleicht grundlegendste war, dass ich so viele Opfer gewinnen konnte. Ich konnte ihnen eine Stimme geben und sie auch namentlich zitieren. Die Videos, sie vor der Kamera zu haben, waren entscheidend für die gesamte Geschichte. Und das Versagen des Strafjustizsystems in diesem Fall war zuvor nie wirklich untersucht worden. Das war für sich genommen bereits neu. Aber wenn man dann noch die Opfer hinzunimmt – wie sie behandelt, misshandelt und re-traumatisiert wurden –, dann ergibt das Zusammenfügen all dieser Teile eine Geschichte, die in dieser Form wirklich noch nicht erzählt worden war.

Stimmen der Überlebenden

Die Überlebenden, mit denen Sie in Kontakt stehen – wie haben sie auf die Pulitzer-Auszeichnung reagiert?

Ich habe eine Reihe von Glückwünschen von ihnen bekommen, was mir sehr viel bedeutet. Auch von Überlebenden, die gar keine Opfer von Jeffrey Epstein waren. Das ist ein weiterer Aspekt dieser Geschichte. Sie hat alle möglichen Überlebenden sexuellen Missbrauchs berührt, und diese Menschen haben sich über die Jahre bei mir gemeldet und mir erzählt, was diese Geschichte für sie bedeutet hat.

In dieser Woche hat ein Richter den angeblichen Abschiedsbrief von Epstein entsiegelt. Was halten Sie davon?

Ich bin skeptisch, denn warum wussten wir vorher nichts davon? Es klingt so, als hätten Leute gewusst, dass es dieses Dokument gibt – daher bezweifle ich, wie relevant es für seinen Tod wirklich ist. Ich bin sicher, dass er in seinem Kopf Suizid erwogen hat. Es ist aber auch möglich, dass er nicht durch eigene Hand gestorben ist. Ich habe öffentlich und offen gesagt, dass ich zwar nicht glaube, dass er Suizid begangen hat, aber ich halte es für möglich, dass ihm jemand dabei geholfen haben könnte – was dann natürlich kein Suizid ist, sondern Mord. Ich kenne die wahre Antwort nicht, aber ich denke, dieser Brief sollte auf seine Echtheit geprüft werden. Und jemand muss die Frage beantworten, warum er seit dem Vorfall in einer Gerichtsakte zu einem vierfachen Mord liegt. Er liegt dort schon sehr lange – in den Händen einer anderen Person.

Der Brief wurde in einem Strafverfahren gegen Epsteins ehemaligen Zellengenossen Nicholas Tartaglione entsiegelt, nicht im Rahmen der sogenannten Epstein Files. Was sagt Ihnen das?

Ich hatte tatsächlich von diesem Brief gehört, und ich hätte ihn wohl genauer unter die Lupe nehmen sollen. Ich bekam auch einen Hinweis, dass Tartaglione behauptet hatte, er besitze einen Abschiedsbrief, der versiegelt sei. Mir wurde gesagt, er sei als Teil seiner Bemühungen versiegelt worden, eine Begnadigung von Donald Trump zu erwirken. Als mir all diese kleinen Puzzleteile erzählt wurden, klang das für mich nicht sehr glaubwürdig. Der Hinweis lautete: Er benutzt diesen Brief als Druckmittel, um von Trump begnadigt zu werden. Das klingt einfach nicht überzeugend. Also habe ich es abgehakt. Ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich sah, dass die „New York Times“ das Richtige getan hatte – und ich bin froh, dass sie es tat –, nämlich den Richter um die Entsiegelung zu bitten.

Kein Verschwörungsdenken, sondern Ermittlungspflicht

Sie haben im März einen Artikel über einen Häftling geschrieben, der dem FBI gegenüber angab, er habe Wärter belauscht, die am Morgen von Epsteins Tod darüber gesprochen haben sollen, dessen Tod zu vertuschen. Viele Skeptiker, die nicht glauben, dass Epstein durch Suizid starb, vermuten finstere äußere Kräfte. Teilen Sie diese Einschätzung?

Nein, denn ich sehe nicht unbedingt irgendwelche finsteren äußeren Kräfte am Werk. Ich habe keine Belege dafür gesehen. Wenn es einen normalen Mord gibt – sagen wir, den Mord an einer Ehefrau –, dann schauen wir uns Dinge rund um den Ehemann an, die nicht stimmen. Wir stellen zum Beispiel fest, dass er eine Affäre hatte oder mit jemandem darüber gesprochen hat. Wir bezeichnen einen gewöhnlichen Verdachtstodesfall nicht als Verschwörung. Anders gesagt: Wir sagen nicht: „Oh, es gibt eine Verschwörungstheorie, dass ihr Mann es getan hat.“ Epstein war zum damaligen Zeitpunkt der bekannteste Häftling in diesem Gefängnis. Das ist schlicht Ermittlung nach Lehrbuch. Sein Tod hätte als verdächtig eingestuft und entsprechend behandelt werden müssen. Das ist nie passiert – und das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Tatsache. Das FBI hätte eingeschaltet werden müssen. DNA-Beweise hätten gesichert werden müssen. So geht man vor. Es ist keine Verschwörung, zu untersuchen, ob er so gestorben ist, wie der Gerichtsmediziner festgestellt hat. Es ist schlicht eine Ermittlung, die hätte durchgeführt werden müssen.

Welche Beweise finden Sie am fragwürdigsten – was spricht Ihrer Meinung nach am stärksten dafür, dass es kein einfacher Suizid durch Erhängen war?

Ich habe in der Vergangenheit viel mit dem Gerichtsmediziner Dr. Michael Baden zusammengearbeitet, weil ich über Gefängnisse in Florida berichtet habe, und ich schätze ihn sehr. Er war bei der Autopsie dabei und stimmte dem Befund des Gerichtsmediziners nicht zu. Das Wichtigste für mich ist die Vorstellung, dass ein gebrechlicher älterer Mann – dem zufolge – irgendwie ein Stück Stoff um seinen Hals geschlungen hat. Man muss sich das nur vorstellen: Diese Pritsche ist gerade einmal anderthalb Meter hoch. An der Decke gibt es nichts, woran man etwas befestigen könnte. Wie hängt man sich also auf, wenn man größer ist als die Pritsche? Ganz zu schweigen davon, dass dabei drei Knochen im Hals brechen – nicht einer, nicht zwei, sondern drei. Wie soll das überhaupt möglich sein? Das widerspricht für mich jeder Logik. Dazu kommt: Alle Flaschen auf dem oberen Bett waren unberührt. Wenn er sich so heftig streckt, dass dabei drei Knochen brechen – wären dann nicht zumindest einige dieser Dinge verschoben worden? Oder wenn er vom oberen Bett gesprungen wäre? Auf den Fotos sind all diese Gegenstände, all diese Flaschen, nicht umgekippt oder irgendwie verrückt.

Dazu kommt noch etwas: Wenn man die Aussagen der beiden diensthabenden Wärter liest, sind sie sehr aufschlussreich. Die einzige Person, die behauptet, ihn mit einem Stoff um den Hals gesehen zu haben, ist eine einzige Person – der Wärter, der ihn fand. Es gab niemanden, der bestätigen konnte, wie er aufgefunden wurde, denn als die anderen hereinkamen und ihn wegbrachten, war die Schlinge bereits ab. Man hat nicht einmal herausgefunden, welche es war. Es gab so viel Material dort drin, dass niemand wusste, welches es gewesen sein soll.

Epstein-Akten: Bestätigung und offene Fragen

Haben Sie eine eigene Theorie darüber, was passiert ist?

Ja, aber die kann ich nicht nennen. Sagen wir einfach: Ich arbeite daran. Es ist eine von wahrscheinlich fünf verschiedenen Ermittlungen zu diesem Fall, an denen ich gerade arbeite. Wir haben eine ganze Liste von Geschichten, und sein Tod steht nie weit unten. Er ist immer eine der Sachen, zu denen wir immer wieder zurückkehren.

Zu den Akten: Wie weit sind Sie beim Sichten der bereits veröffentlichten Millionen von Seiten, und was hat Sie am meisten überrascht?

Ich glaube, es ist das Ausmaß seiner Verbrechen – wie global sie waren und wie viele Menschen Teil seines Umfelds blieben, auch wenn sie nicht unbedingt an seinen Verbrechen beteiligt waren, selbst nachdem es allgemein bekannt war, dass er ein verurteilter Sexualstraftäter ist. Sogar nach meiner Serie pflegten manche dieser Menschen noch Kontakt zu ihm. Ich finde es sehr gut, dass die Akten veröffentlicht wurden, weil die Öffentlichkeit sich nicht mehr auf mich oder andere Journalisten verlassen muss, um Einblicke in diesen Fall zu bekommen. Sie können selbst nachschauen. Ich fühlte mich in gewissem Maße bestätigt. Viele der Informationen, die ich 2018 erstmals veröffentlicht hatte, wurden verifiziert. Es ist gut, dass die Öffentlichkeit selbst sehen kann, wie abscheulich diese Verbrechen waren, und sich selbst davon überzeugen kann, wie viele Menschen ihn gedeckt haben – und es zeigt, dass noch viel mehr Aufklärung nötig ist.

Gab es unter den Belasteten Namen, die neu für Sie waren?

Ich glaube nicht, dass es allzu viele neue Namen gab. Es bestätigte viele Namen, die wir bereits kannten. Es gab Menschen, die mit ihm in Kontakt standen, von denen wir das nicht wirklich wussten – all diese Akademiker. Ich habe mit vielen Studentenjournalisten gesprochen, die Geschichten über sie schreiben, ob es nun Professoren oder Hochschulpräsidenten sind. In diesen Akten steckt noch sehr viel Material, das ausgewertet werden kann, und Menschen werden darüber schreiben, wahrscheinlich noch lange, nachdem ich selbst nicht mehr da bin.

Sind Sie noch in den Akten und finden neue Dinge?

Im Moment bin ich erschöpft. Als sie zuerst veröffentlicht wurden, habe ich rund um die Uhr gearbeitet. Wirklich rund um die Uhr, nur zwei Stunden am Stück geschlafen – das hat wirklich Spuren hinterlassen. Ich spüre es. Deshalb versuche ich gerade, ein bisschen kürzer zu treten.

Rechenschaftspflicht und Maxwells Begnadigung

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in Sachen Rechenschaftspflicht ein? Ist genug passiert?

Es gibt keine Rechenschaftspflicht. Wir sind nirgends. Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen außer zwei Personen – Epstein und Ghislaine Maxwell. Und Epstein wurde eigentlich gar nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen, weil er starb, bevor das möglich war. Was Rechenschaft für mich bedeutet, ist nicht nur, dass die Menschen bestraft werden, die diese Mädchen missbraucht oder Epstein den Rücken freigehalten haben. Rechenschaft muss auch das Strafjustizsystem treffen – die Staatsanwälte, die es schafften, den Vergleich geheim zu halten, und dadurch im Wesentlichen das wahre Ausmaß seiner Verbrechen verdeckt haben. Ich denke, es sollte mehr Verantwortung von denjenigen im Justizsystem eingefordert werden, die ebenfalls ihre Pflicht nicht erfüllt haben.

Es sollen noch Millionen von Seiten veröffentlicht werden. Was glauben Sie, steckt darin? Und werden wir sie jemals zu sehen bekommen?

Ob wir sie wirklich sehen werden, weiß ich nicht. Aber es gibt noch sehr viel mehr, von dem wir wissen, dass wir es noch nicht gesehen haben. Ich kenne Opfer, die Anzeigen erstattet oder von Behörden befragt wurden, deren Aussagen in den Akten nicht auftauchen. Ich glaube, es fehlen Teile des frühen Falls – die Memos der Staatsanwälte, die hin- und hergingen. Alex Acostas E-Mails sollen zu einem entscheidenden Zeitpunkt verschwunden sein, als dieser Deal ausgehandelt wurde. Hat das Justizministerium irgendetwas unternommen, um sie wiederzubeschaffen? Denn ich glaube, die Öffentlichkeit hat ein Recht zu wissen, ob das, was sie getan haben, legal war – um jeden Verdacht auszuräumen, dass es sich um einen korrupten Deal handeln könnte. Wir müssen diese E-Mails sehen.

Zum Thema Ghislaine Maxwell: Sie wurde letzten Sommer in eine angenehmere Haftanstalt verlegt. Es gibt Spekulationen über eine mögliche Begnadigung. Macht Ihnen das Sorgen?

Ich habe auf meinem Substack einen ganzen Beitrag geschrieben, in dem ich sage, ich glaube, sie wird begnadigt. Das tue ich, weil sie alles hat. Sie weiß alles, und es sieht so aus – allein schon aus dem kleinen Leak einiger ihrer Gefängnis-E-Mails –, dass sie sich einen Teil dieses Materials gesichert hat. Warum würden sie sie so behandeln und sie in dieses komfortable Gefängnis schicken? Es ergibt keinen Sinn, ihr das zu geben. Ich glaube auch, dass sie dafür verantwortlich war, einige der Dinge durchsickern zu lassen, die Prinz Andrew schadeten und letztlich dazu führten, dass er auf alles verzichten musste. Es gibt Fragen, ob Maxwell diejenige war, die das tat, um anderen Männern – einflussreichen Männern – zu signalisieren, dass sie möglicherweise ähnliches Material über sie besitzt.

Wenn Trump sie begnadigen würde – was würde das Ihrer Meinung nach über ihn aussagen?

Nun, er hat gegenüber Marjorie Taylor Greene bereits gesagt, dass viele seiner Freunde durch die Veröffentlichung der Epstein-Akten „in Schwierigkeiten geraten“ würden. Kürzlich fügte sie hinzu, er habe gesagt, „Leute aus Mar-a-Lago“ würden darunter leiden. Das sind ziemlich hochrangige Personen, die nach Mar-a-Lago pilgern. Es ist für mich offensichtlich, dass er bis zu einem gewissen Grad versucht, seine Freunde zu schützen.

Ratschläge für investigativen Journalismus

Sie haben früher erwähnt, wie sehr Sie das Eintauchen in diese Geschichte belastet hat. Das ist nicht nur die Dokumentenflut – das sind Jahre. Haben Sie einen Rat für andere Journalisten, die täglich mit diesen sehr verstörenden Geschichten konfrontiert sind?

Das ist schwer zu sagen, weil ich meinen eigenen Ratschlägen selbst nicht folge – und Ratschläge zu geben, die man selbst nicht befolgt, finde ich irgendwie albern. Was ich sagen würde: Diese Geschichte ist wie das Sprichwort „Es braucht ein ganzes Dorf.“ Ich begrüße die Arbeit anderer Journalisten an dieser Geschichte. Je mehr sie daran weiterarbeiten, desto weniger lastet auf einem einzelnen Journalisten wie mir. Ich bin deshalb begeistert, dass andere Menschen daran arbeiten. Ich war immer kompetitiv, aber ich glaube, meine Zeit, mir Sorgen zu machen, bei dieser Geschichte überholt zu werden, ist vorbei. Es ist eine riesige Geschichte. Das ist sie immer noch, und das Wichtigere ist, dass wir weiterarbeiten, um das Ausmaß aufzudecken und schließlich mehr Menschen zur Verantwortung zu ziehen als nur Epstein und Maxwell.

Ich glaube, jede Geschichte – mit oder ohne Ihren Namen darauf – schuldet Ihnen eine Erwähnung. Apropos Anerkennung: Es gibt auch eine TV-Serie in Arbeit von Laura Dern und Adam McKay, basierend auf Ihrem Buch „Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story“. Wie fühlen Sie sich dabei – und dabei, dass Dern Sie spielt?

Ich war gerade mit Emily Michot essen, die die Videografin und Fotografin für unsere großartige „Miami Herald“-Serie war. Sie ist eine unbesungene Heldin dabei. Emily und ich haben das Gefühl, gemeinsam durch einen Krieg gegangen zu sein. Wir kneifen uns noch immer manchmal, schauen uns an und sagen: Ich kann das nicht glauben, weißt du? Mit der TV-Serie denke ich: Alles, was dazu beiträgt, das Thema im öffentlichen Bewusstsein zu halten – besonders wenn es den Überlebenden Sichtbarkeit und eine Stimme gibt – kann dazu beitragen, ein weiteres Publikum über dieses Verbrechen aufzuklären und es besser zu verstehen. Es gibt Menschen, die diese Geschichte noch immer nicht wirklich verstehen, weil sie diese jungen Frauen als Prostituierte betrachten. Das waren Teenager, und sie wurden manipuliert. Ich hoffe, die Serie kann Menschen aufklären, die die ganze Geschichte noch nicht kennen.

Dieses Interview wurde für Länge und Verständlichkeit bearbeitet.