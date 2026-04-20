V: „Ich habe alles gegeben, um dieses Album zu erschaffen“

V verbrachte einen Großteil seiner Kindheit bei seiner Großmutter in Geochang, einer Kleinstadt im Süden Südkoreas. Von dort nahm er eine Vorliebe für ältere Musik mit – von Chet Baker über Frank Sinatra bis Elvis Presley – sowie ein nachdenkliches, schwelgerisches Auftreten, das ihn unter seinen Bandkollegen herausstechen lässt. Seine Stimme passt dazu: ein rauchiges Bariton, das er auf seiner stimmungsvollen, schlafzimmerblickigen Debüt-EP „Layover“ zum Einsatz bringt. Er war schon immer ein wesentlicher Bestandteil von BTS‘ Sound, und auf „Arirang“ zählen seine Songwriting-Beiträge zu den tragenden Stücken des Albums – darunter „Into the Sun“. Er wirkt still und selbstsicher, mit einer Ausnahme: seine Unfähigkeit, die hohen Töne zu treffen, die etwa Jimin so mühelos beherrscht. „Ich bin eher im unteren Bereich“, sagt er in einem Interview, das im Februar im Hauptsitz von Hybe in Seoul geführt wurde. „Aber ich habe viel gelernt. Ich bin besser geworden, indem ich von unseren früheren Alben gelernt habe – doch es wird immer eine Herausforderung für mich bleiben.“

Wie haben Sie sich 2022 gefühlt, als klar wurde, dass eine Pause bevorstand? Das ist alles, was Sie so lange gekannt haben.

Nun, während wir beim Militär sind, können wir nicht auftreten, selbst wenn wir es wollen. Also habe ich das Auftreten wirklich vermisst. Ich wollte ein Album veröffentlichen, singen und tanzen. Ich habe dieses … Verlangen gespürt? Nennen wir es Verlangen. Aber da unser Land uns brauchte, mussten wir das Beste aus unserer Situation machen. Also habe ich sehr hart daran gearbeitet, V von BTS für eine Weile zu vergessen, damit ich mich darauf konzentrieren konnte, mein Leben als Kim Taehyung zu leben.

Sie sagten, dass Sie nach der Entlassung Geist und Körper neu aufgebaut und zurückgesetzt haben. Was bedeutet das für Sie?

Dieser Gedanke war mir sehr wichtig. Ich wusste, dass meine Zeit beim Militär ziemlich lang sein würde, also habe ich sehr intensiv darüber nachgedacht, wie ich sie gut verbringen und nicht verschwenden kann. Zunächst habe ich meine Werte und meine Gesundheit in den Vordergrund gestellt. Ich habe versucht, meine innere Welt zu ordnen und viel darüber nachzudenken, auf mich selbst zurückzublicken und darüber nachzusinnen, was für ein Mensch ich letztendlich werden möchte. Also habe ich in diesem anderthalb Jahr sehr viel trainiert. Viel gelesen, viel Musik gehört. Und ich glaube, das hat mir die Möglichkeit gegeben, Körper und Geist neu aufzubauen.

Lektüre im Militär

Was war das Wichtigste, das Sie gelesen haben?

Ich habe einen Freund gefragt: „Hey, ich möchte lesen! Hast du Buchempfehlungen?“ Und der war so begeistert und hat mir Bücher von Han Kang und Keigo Higashino empfohlen. Das ist buchstäblich alles, was ich gelesen habe. Es gab auch ein Buch namens „Eleven Steps“. Es war eine Art Philosophiebuch. Aber bei all den verschiedenen Büchern habe ich mich immer in den Text hineinversetzt. Zum Beispiel, indem ich mir vorgestellt habe, selbst eine Figur in einem Roman zu sein. Ich war damals so tief in meiner Vorstellungswelt. War es hilfreich? Ich bin mir nicht sicher.

Die ARMY sagt, Sie wirken selbstbewusster. Empfinden Sie das auch so?

Es ist nur so … Ich habe festgestellt, dass ich nach dem Training anders aussah und mich anders fühlte als davor – sowohl äußerlich als auch innerlich. Ich habe wohl einfach eine selbstbewusstere Ausstrahlung bekommen.

Sie sind sehr sorgfältig mit Ihrer Solomusik. Sie schreiben viele Songs, die Sie dann nicht veröffentlichen oder löschen. Was bedeutete es für Sie, „Layover“ fertigzustellen und in die Welt zu entlassen?

„Layover“ kam zu mir in einer Zeit, in der ich das Bedürfnis verspürte, auf meinen bisherigen Weg als V von BTS zurückzublicken. Das Wort „Layover“ kann einen Zwischenstopp auf einer Reise bedeuten, aber für mich bringt es zum Ausdruck, dass mein Leben kein gerader Weg ist. Ich möchte sagen: Ich kann diese Art von Musik machen, aber ich mag auch viele andere Stile. Ich liebe Jazz, klassische Musik und sogar eher alternative Musik – das wollte ich mit der ARMY und unseren Zuhörern teilen. Ich liebe Musik von ganzem Herzen, und „Layover“ ist diese Verkörperung von mir.

Das neue BTS-Album unterscheidet sich sehr von Ihrer Soloarbeit. Was waren Ihre persönlichen Ziele für das Album?

Zunächst und vor allem: Es gibt auf diesem Album keinen einzigen Song, der nicht meinem Stil entspricht. Jeder einzelne ist mein Stil und die Art von Musik, die ich schon immer machen wollte. Ich glaube, das war eine weitere Farbe, die ich in Bezug auf das Genre verfolgen wollte. Also habe ich alles gegeben, um dieses Album zu erschaffen, und es steckt viel Liebe darin. Dieses „Arirang“-Album, meine ich.

Haben Sie einen Lieblingsmoment auf diesem Album – ob von sich selbst oder von einem anderen Mitglied?

Da wir an so vielen Songs gearbeitet haben, gab es viele Songs, die ich liebte und die es nicht aufs Album geschafft haben. Und natürlich habe ich meine Favoriten unter den Songs, die es hineingeschafft haben. Aber mehr als alles andere … Ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen. Denn meine Lieblingssongs ändern sich immer, wenn wir sie live spielen.

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In einer Gruppe von sieben Mitgliedern gibt es nur begrenzt Platz für jeden. Kommt da manchmal das Ego ins Spiel – „Ich hätte gerne mehr Anteil an diesem Song“ oder „Dieser Song, auf dem ich mehr zu hören bin, hat es nicht geschafft“?

Nun, ich glaube, ich habe mir eher Sorgen gemacht, ob ich einen guten Job machen kann. Denn egal, wie sehr ich das höre, was ich mag, es ist ein völlig anderes Spiel, es selbst zu performen. Also muss ich, selbst wenn ich etwas liebe, sehr, sehr hart daran arbeiten, es so zu interpretieren und neu zu denken, dass es für mich Sinn ergibt. Aber wenn ich weniger Parts habe oder eine weniger zentrale Rolle in einem Song einnehme, fühle ich mich deswegen nicht schlecht. Denn ein anderes Mitglied übernimmt dann diesen Platz. Ich fühle mich dabei sogar … irgendwie erleichtert. Das Einzige ist: Wenn die sieben von uns nicht harmonieren, lassen wir den Song einfach fallen.

Stärker durch Solokarrieren

Ich glaube, die Gruppe schafft es gut, dass sich alle ziemlich gleichwertig fühlen.

Genau. Und da alle sieben von uns eine Solokarriere gemacht haben, ist das individuelle Ego jedes Einzelnen jetzt stärker. Ich dachte, das könnte die Dynamik verändern, als wir wieder zusammenkamen, aber wir haben uns gegenseitig verstärkt und am Ende ein besseres Album gemacht. Ich habe das Gefühl, dass unsere Arbeit ausgereifter ist als zuvor.

Wäre es zutreffend zu sagen, dass Sie null Ambitionen haben, ein Solopop-Star zu werden?

Wenn ich null Ambitionen hätte, sollte ich dann nicht aufhören, Künstler zu sein? Ich habe bei der Arbeit an diesem Album so viel von [den anderen Mitgliedern] gelernt und viel daraus gezogen, ihre Wege zu beobachten. Ich habe wirklich sehr viel gelernt. Wenn also der Zeitpunkt kommt, mein nächstes Soloalbum zu machen, plane ich, die größten Stärken jedes Mitglieds in mich aufzunehmen.

Ich liebe den jazzigeren Sound auf einem Track wie dem Solo-Song „Winter Ahead“, der wirklich wunderschön ist. Aber es klingt so, als wären Sie offen dafür, ein Pop-Album zu machen.

Ja. Auch das ist ein Musikstil, den ich liebe – einer, den ich angestrebt habe. Also natürlich. Ich weiß nicht, wann das wäre, aber irgendwann ist es ein Genre, das ich ausprobieren müsste und würde lieben auszuprobieren. Das denke ich.

Schauspiel und Jazz

Die ARMY liebt Ihr Schauspiel, aber sie würden gerne sehen, dass Sie eine Rolle spielen, in der die Figur nicht stirbt. Werden Sie mehr davon machen, und werden Sie nach einer Rolle suchen, in der die Figur am Leben bleibt?

Ich glaube, meine Denkweise beim Schauspiel ist dieselbe wie bei meiner Musik. Wenn ich schauspiele, geht es mir teilweise darum, verschiedene Rollen auszuprobieren, die ich in der Realität nicht erleben kann, oder? Genauso möchte ich mich in der Musik nicht auf ein Genre beschränken. Ich möchte jedes einzelne Genre erleben, das ich wirklich liebe. Und wenn ich irgendwann die Gelegenheit bekomme, hoffe ich, in vielen verschiedenen Rollen spielen zu können, die ich ausprobieren wollte.

Wenn es einen Jazz-Künstler gibt, den Sie der ARMY ans Herz legen möchten, wer wäre das?

Oh, da gibt es zu viele! Etta James!