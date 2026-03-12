Kacey Musgraves‘ neues Album entstand „während der längsten Single-Phase meines Lebens“

Nur wenige Tage nachdem sie neue Musik auf Social Media angeteasert hatte, ist Kacey Musgraves zurück – und so unverblümt wie nie zuvor.

Die Singer-Songwriterin hat die neue Single „Dry Spell“ veröffentlicht, ein charmantes, allzu vertrautes Country-Geständnis über sexuelle Enthaltsamkeit. „It’s been a real long 335 days/And the last time, it wasn’t good anyway“, singt sie. „I’m so lonely/Lonely with a capital ‚H,‘ if you know what I mean/I’ve been sitting on the washing machine.“ Das Video dazu – Regie: Musgraves und Hannah Lux Davis – zeigt Musgraves auf einem einsamen Streifzug durch den Supermarkt.

„Dry Spell“ ist der erste Vorgeschmack auf Musgraves‘ neues Album „Middle of Nowhere“, das am 1. Mai über Lost Highway Records erscheint. Die 13 Tracks umfassende Tracklist enthält Kollaborationen mit Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings und Gregory Alan Isakov.

Liminal Spaces und Einsamkeit

„Der Großteil dieses Albums entstand während der längsten Single-Phase meines Lebens“, erklärte Musgraves in einem Statement. „Ich stellte fest, dass es sich zum ersten Mal wirklich unglaublich anfühlte, allein zu sein und in einem Raum zu existieren, der von niemandem sonst definiert wird. Ich wurde fasziniert vom Konzept des liminalen Raums – geografisch wie emotional. Wir verweilen nicht lange genug in diesen Übergangszonen, diesen leeren Zwischenwelten, und beeilen uns, das Nächste zu definieren.“

Sie fügte hinzu: „Ich wurde so vertraut damit, im ,middle of nowhere‘ zu sein – in vielerlei Hinsicht –, und im Unbehagen des Undefinierten zu sitzen. Ich hatte viel Zeit zum kreativen Umherschweifen und dazu, mich auf verschiedene Weisen in mich selbst hineinzulehnen: Pferde, Humor, das Schreiben mit meinen frühen Partnern und ein ganz einfaches, inspiriertes Leben zwischen Texas, Tennessee und Mexiko.“

„Middle of Nowhere“ hat Musgraves gemeinsam mit ihren langjährigen Kollaborateuren Daniel Tashian und Ian Fitchuk produziert. Das LP – ihr sechstes Studioalbum – verdankt seinen Namen einem Schild, das sie in ihrer Heimatstadt Golden, Texas, entdeckte („Somewhere in the Middle of Nowhere“) – einem Ort mit weniger als 300 Einwohnern.

Nach „Deeper Well“ und „Star-Crossed“

„Middle of Nowhere“ folgt auf „Deeper Well“ (2024) und „Star-Crossed“ (2021). 2023 war Musgraves auf drei herausragenden Duetten zu hören: dem Nummer-eins-Hit „I Remember Everything“ mit Zach Bryan, Noah Kahans „She Calls Me Back“ sowie Madi Diaz‘ „Don’t Do Me Good“.

Das neue Album markiert Musgraves‘ erste Veröffentlichung seit ihrer Rückkehr zu Lost Highway, dem Label, das sie 2011 erstmals unter Vertrag genommen hatte. Als sie sich letztes Jahr mit dem Label wieder zusammentat, betonte Musgraves, dass dies keine „Rückkehr“ zum Country sei. „Ich möchte absolut klarstellen, dass ich nie weg war“, sagte sie damals. „Es war immer meine Heimatbasis und wirklich der Ort, wo ich klanglich am glücklichsten bin. Aber ich hatte von Anfang an immer einen erkundenden Fuß etwas aus der Tür, habe mir erlaubt, all diese anderen Genres einzuweben, die mich ansprechen.“

„Middle of Nowhere“ – Tracklist